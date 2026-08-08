MotoGP: Bezzecchi admite preocupação com dores para GP da Grã-Bretanha
Italiano terminou na terceira posição na sprint, mas precisou ser muito forte contra os efeitos da mais recente lesão
Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images
O resultado conquistado neste sábado por Marco Bezzecchi na corrida de sprint do GP da Grã-Bretanha de MotoGP foi mais do que louvável. O ex-líder da classificação geral chegou a Silverstone ainda sentindo os efeitos da lesão sofrida em Sachsenring, especialmente no joelho, que até hoje apresenta inchaço. Apesar disso, o italiano dominou com mão de ferro a jornada de sexta-feira, mas já havia avisado que as corridas seriam outra história e que teria que ser muito forte para resistir.
Na classificação, o piloto da Aprilia Racing Team terminou em quinto lugar no grid, após perder a peça que funciona como aileron traseiro e conseguir se recuperar de uma primeira volta ruim. Já na corrida curta, o italiano tentou fazer uma boa largada, chegando a se tocar com Marc Márquez, embora tenha ficado atrás do espanhol após as primeiras curvas, em quinto lugar.
O italiano terminou na terceira posição, um pódio que tem um sabor especial, devido aos seus problemas físicos e a todo o calvário que ele passou nos quatro GPs anteriores às férias. Certamente por isso, o #72 não conseguiu conter as lágrimas ao subir ao pódio da corrida sprint, onde sua mãe o esperava para lhe dar um abraço caloroso.
"Passei por um período muito difícil, como você pode imaginar. Por isso, era muito importante voltar, curtir a moto, e conseguimos fazer um ótimo trabalho. É difícil para mim explicar como me sinto. Só quero agradecer à minha equipe e a todas as pessoas que me apoiaram de perto e que trabalharam lado a lado comigo. Estou muito feliz”, disse ele logo de início à equipe de transmissão internacional.
Depois, à DAZN, Bezzecchi falou mais detalhadamente sobre tudo o que sentia:“Foi um dia muito bonito, estou feliz. Porque esse pódio me deixa muito feliz depois do quanto a pausa de verão me custou, com as lesões, e de ter passado por uma fase difícil. Foi muito bom abraçar toda a equipe”.
Sobre sua condição física após a corrida de velocidade, ele comentou sua preocupação para a corrida longa: "A verdade é que me sinto mal. Tudo dói. Estou um pouco preocupado em relação a amanhã. Mas a única coisa que posso fazer, no fim das contas, é tentar treinar esta tarde, com o fisioterapeuta, tentar ajustar tudo o que pudermos para amanhã, mas nas últimas voltas de hoje senti que tive uma grande queda de rendimento em relação à classificação".
“Talvez a classificação tenha sido a parte mais difícil para mim, porque, para fazer o 'time attack' com a moto, você precisa dar tudo de si, explosão e força, mesmo que seja só por uma volta, mas é uma pista tão longa que realmente paguei um preço alto esta manhã. Estou sentindo os efeitos negativos desta manhã, então vamos ver.”
Por fim, Bezzecchi, agora em terceiro na classificação geral, à frente de Marc Márquez e a 26 pontos de seu companheiro Jorge Martín, também comentou sobre os problemas com os pneus:
"Talvez a escolha do pneu traseiro macio não tenha sido a melhor. Mas pensei que, se não conseguisse fazer bem as primeiras voltas, no final seria a corrida da minha vida. Todo mundo optou por esse pneu, mas depois de quatro voltas eu já estava cansado e começava a ter dificuldade. Nas primeiras voltas, tentei administrar o ritmo, e isso me ajudou a avançar, mas as duas últimas foram muito difíceis para mim”.
MotoGP DE VOLTA! Martín, Bezzecchi e cia NO ALVO de Márquez e TRETA Viñales-KTM: Silverstone vem aí!
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