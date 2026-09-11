MotoGP: Bezzecchi aparece no apagar das luzes no TL2 em Misano; Moreira é 17º
Brasileiro não conseguiu melhorar suas voltas depois de ter um dos tempos cancelados
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing
Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images
Os pilotos da MotoGP retornaram para o circuito de San Marino para o TL2 nesta sexta-feira (11). No apagar das luzes, Marco Bezzecchi apareceu para fazer o melhor tempo da sessão no apagar das luzes, enquanto Diogo Moreira teve uma de suas voltas deletadas e terminou apenas em 17º.
Álex Márquez começou a sessão sendo o mais rápido, com Marco Bezzecchi na segunda posição. Nos primeiros minutos, Francesco Bagnaia ficou no box, aguardando um momento mais propício para ir à pista.
Faltando 37 minutos para o fim da sessão, Diogo Moreira aparecia na quinta posição, com tempo de 1min31s263, à frente de Raul Fernandez. Poucos minutos depois, Bezzecchi cravou o melhor tempo na pista, 1min30s807, enquanto Franco Morbildelli também subia na tabela para o segundo.
Nos últimos 17 minutos, Fabio Di Giannantonio assumiu a ponta da tabela, cravando tempo de 1min30s720. Poucos minutos depois, Lucca Marini deu um bom salto para frente.
Jorge Martín aparecia no meio da tabela, enquanto Moreira tinha sua volta deletada por limites de pista, caindo para 13º. Nos últimos seis minutos, Marc Márquez assumiu a ponta, cravando uma volta em 1min30s247.
Bezzecchi apareceu no apagar das luzes para assumir a ponta da sessão, superando Márquez por 0s103. Álex Márquez apareceu na terceira posição, com Di Giannantonio em quarto e Morbidelli em quinto.
Moreira cruzou a linha de chegada apenas em 17º, sem conseguir melhorar o desempenho de sua moto após o erro anterior.
|Cla
|Piloto
|#
|Moto
|Vueltas
|Tiempo
|Intervalo
|Km/h
|1
|M. BezzecchiAprilia
|72
|Aprilia
|25
|
1'30.144
|168.849
|2
|M. MárquezDucati
|93
|Ducati
|23
|
+0.103
1'30.247
|0.103
|168.657
|3
|A. MárquezGresini
|73
|Ducati
|27
|
+0.185
1'30.329
|0.082
|168.504
|4
|F. Di GiannantonioVR46
|49
|Ducati
|25
|
+0.241
1'30.385
|0.056
|168.399
|5
|F. MorbidelliVR46
|21
|Ducati
|21
|
+0.271
1'30.415
|0.030
|168.343
|6
|P. AcostaKTM
|37
|KTM
|24
|
+0.344
1'30.488
|0.073
|168.207
|7
|L. MariniHonda
|10
|Honda
|24
|
+0.496
1'30.640
|0.152
|167.925
|8
|J. ZarcoLCR
|5
|Honda
|27
|
+0.510
1'30.654
|0.014
|167.899
|9
|P. EspargaróTech3
|44
|KTM
|23
|
+0.530
1'30.674
|0.020
|167.862
|10
|J. MartínAprilia
|89
|Aprilia
|26
|
+0.546
1'30.690
|0.016
|167.833
|11
|E. BastianiniTech3
|23
|KTM
|24
|
+0.560
1'30.704
|0.014
|167.807
|12
|R. FernándezTrackhouse
|25
|Aprilia
|26
|
+0.572
1'30.716
|0.012
|167.785
|13
|F. AldeguerGresini
|54
|Ducati
|22
|
+0.614
1'30.758
|0.042
|167.707
|14
|J. MirHonda
|36
|Honda
|26
|
+0.715
1'30.859
|0.101
|167.521
|15
|B. BinderKTM
|33
|KTM
|25
|
+0.799
1'30.943
|0.084
|167.366
|16
|F. QuartararoYamaha
|20
|Yamaha
|26
|
+1.034
1'31.178
|0.235
|166.935
|17
|D. MoreiraLCR
|11
|Honda
|25
|
+1.119
1'31.263
|0.085
|166.779
|18
|A. RinsYamaha
|42
|Yamaha
|21
|
+1.137
1'31.281
|0.018
|166.746
|19
|P. BagnaiaDucati
|63
|Ducati
|19
|
+1.315
1'31.459
|0.178
|166.422
|20
|J. MillerPramac
|43
|Yamaha
|23
|
+1.423
1'31.567
|0.108
|166.225
|21
|T. RazgatliogluPramac
|7
|Yamaha
|19
|
+1.927
1'32.071
|0.504
|165.315
DIOGO 'confirmado' na EQUIPE DE FÁBRICA? Entenda RUMORES. Foto CHOCANTE de MARC pré-Misano, MXGP e +
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