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MotoGP: Bezzecchi aparece no apagar das luzes no TL2 em Misano; Moreira é 17º

Brasileiro não conseguiu melhorar suas voltas depois de ter um dos tempos cancelados

Livia Veiga
Editado:
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Os pilotos da MotoGP retornaram para o circuito de San Marino para o TL2 nesta sexta-feira (11). No apagar das luzes, Marco Bezzecchi apareceu para fazer o melhor tempo da sessão no apagar das luzes, enquanto Diogo Moreira teve uma de suas voltas deletadas e terminou apenas em 17º.

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Álex Márquez começou a sessão sendo o mais rápido, com Marco Bezzecchi na segunda posição. Nos primeiros minutos, Francesco Bagnaia ficou no box, aguardando um momento mais propício para ir à pista.

Faltando 37 minutos para o fim da sessão, Diogo Moreira aparecia na quinta posição, com tempo de 1min31s263, à frente de Raul Fernandez. Poucos minutos depois, Bezzecchi cravou o melhor tempo na pista, 1min30s807, enquanto Franco Morbildelli também subia na tabela para o segundo.

 

Nos últimos 17 minutos, Fabio Di Giannantonio assumiu a ponta da tabela, cravando tempo de 1min30s720. Poucos minutos depois, Lucca Marini deu um bom salto para frente.

Jorge Martín aparecia no meio da tabela, enquanto Moreira tinha sua volta deletada por limites de pista, caindo para 13º. Nos últimos seis minutos, Marc Márquez assumiu a ponta, cravando uma volta em 1min30s247.

Bezzecchi apareceu no apagar das luzes para assumir a ponta da sessão, superando Márquez por 0s103. Álex Márquez apareceu na terceira posição, com Di Giannantonio em quarto e Morbidelli em quinto.

Moreira cruzou a linha de chegada apenas em 17º, sem conseguir melhorar o desempenho de sua moto após o erro anterior.

 
Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h
1 M. BezzecchiAprilia 72 Aprilia 25

1'30.144

   168.849
2 M. MárquezDucati 93 Ducati 23

+0.103

1'30.247

 0.103 168.657
3 A. MárquezGresini 73 Ducati 27

+0.185

1'30.329

 0.082 168.504
4 F. Di GiannantonioVR46 49 Ducati 25

+0.241

1'30.385

 0.056 168.399
5 F. MorbidelliVR46 21 Ducati 21

+0.271

1'30.415

 0.030 168.343
6 P. AcostaKTM 37 KTM 24

+0.344

1'30.488

 0.073 168.207
7 L. MariniHonda 10 Honda 24

+0.496

1'30.640

 0.152 167.925
8 J. ZarcoLCR 5 Honda 27

+0.510

1'30.654

 0.014 167.899
9 P. EspargaróTech3 44 KTM 23

+0.530

1'30.674

 0.020 167.862
10 J. MartínAprilia 89 Aprilia 26

+0.546

1'30.690

 0.016 167.833
11 E. BastianiniTech3 23 KTM 24

+0.560

1'30.704

 0.014 167.807
12 R. FernándezTrackhouse 25 Aprilia 26

+0.572

1'30.716

 0.012 167.785
13 F. AldeguerGresini 54 Ducati 22

+0.614

1'30.758

 0.042 167.707
14 J. MirHonda 36 Honda 26

+0.715

1'30.859

 0.101 167.521
15 B. BinderKTM 33 KTM 25

+0.799

1'30.943

 0.084 167.366
16 F. QuartararoYamaha 20 Yamaha 26

+1.034

1'31.178

 0.235 166.935
17 D. MoreiraLCR 11 Honda 25

+1.119

1'31.263

 0.085 166.779
18 A. RinsYamaha 42 Yamaha 21

+1.137

1'31.281

 0.018 166.746
19 P. BagnaiaDucati 63 Ducati 19

+1.315

1'31.459

 0.178 166.422
20 J. MillerPramac 43 Yamaha 23

+1.423

1'31.567

 0.108 166.225
21 T. RazgatliogluPramac 7 Yamaha 19

+1.927

1'32.071

 0.504 165.315

DIOGO 'confirmado' na EQUIPE DE FÁBRICA? Entenda RUMORES. Foto CHOCANTE de MARC pré-Misano, MXGP e +

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