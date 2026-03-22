MotoGP: Bezzecchi assume liderança e faz dobradinha com Martín; confira a situação do Mundial após o GP do Brasil
Marca italiana tem seu melhor início de temporada da história
A MotoGP tem uma nova montadora italiana na frente. Após anos de dominação da Ducati, a Aprilia vem se sobressaindo no início da temporada 2026 e, com a conclusão do GP do Brasil, tem agora as duas primeiras posições no Mundial de Pilotos, além da liderança dos Mundiais de Equipes e Construtores.
Marco Bezzecchi assumiu a ponta com 56 pontos, enquanto seu companheiro de equipe, Jorge Martín, subiu para segundo, com 45. Líder após o GP da Tailândia, Pedro Acosta caiu para terceiro, com 42, enquanto Fabio di Giannantonio segue sendo a melhor Ducati, agora em quarto com 37, logo à frente de Marc Márquez, com 34. Já Diogo Moreira é o 15º com 6.
Classificação do Mundial de Pilotos da MotoGP após o GP do Brasil:
|1
|M. BezzecchiAprilia Racing Team
|56
|25
|31
|2
|J. MartinAprilia Racing Team
|45
|18
|27
|3
|P. AcostaRed Bull KTM Factory Racing
|42
|32
|10
|4
|F. Di GiannantonioTeam VR46
|37
|12
|25
|5
|M. MarquezDucati Team
|34
|9
|25
|6
|A. OguraTrackhouse Racing Team
|33
|17
|16
|7
|R. FernandezTrackhouse Racing Team
|29
|23
|6
|8
|A. MarquezGresini Racing
|13
|13
|9
|B. BinderRed Bull KTM Factory Racing
|13
|13
|10
|F. MorbidelliTeam VR46
|12
|8
|4
|11
|J. ZarcoLCR Honda
|12
|5
|7
|12
|L. MariniRepsol Honda Team
|11
|6
|5
|13
|F. BagnaiaDucati Team
|10
|8
|2
|14
|F. AldeguerGresini Racing
|8
|8
|15
|D. MoreiraLCR Honda
|6
|3
|3
|16
|F. QuartararoMovistar Yamaha MotoGP
|6
|2
|4
|17
|E. BastianiniTech 3
|5
|4
|1
|18
|A. RinsMovistar Yamaha MotoGP
|3
|1
|2
|19
|J. MirRepsol Honda Team
|3
|3
|20
|M. ViñalesTech 3
|21
|T. RazgatliogluPramac Racing
|22
|J. MillerPramac Racing
|23
|M. PirroGresini Racing
Classificação do Mundial de Equipes da MotoGP após o GP do Brasil:
|Posição
|Equipes
|Pontos
|1
|Aprilia Racing Team
|101
|43
|58
|2
|Trackhouse Racing Team
|62
|40
|22
|3
|Red Bull KTM Factory Racing
|55
|45
|10
|4
|Team VR46
|49
|20
|29
|5
|Ducati Team
|44
|17
|27
|6
|Gresini Racing
|21
|21
|7
|LCR Honda
|15
|8
|7
|8
|Repsol Honda Team
|14
|9
|5
|9
|Movistar Yamaha MotoGP
|9
|3
|6
|10
|Tech 3
|5
|4
|1
|11
|LCR Honda
|3
|3
Classificação do Mundial de Construtores da MotoGP após o GP do Brasil:
|Posição
|Chassi
|Pontos
|1
|Aprilia
|64
|32
|32
|2
|Ducati
|47
|19
|28
|3
|KTM
|42
|32
|10
|4
|Honda
|16
|9
|7
|5
|Yamaha
|8
|2
|6
