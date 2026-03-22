MotoGP GP do Brasil

MotoGP: Bezzecchi assume liderança e faz dobradinha com Martín; confira a situação do Mundial após o GP do Brasil

Marca italiana tem seu melhor início de temporada da história

Redação Motorsport.com
Editado:
Jorge Martin, Aprilia Racing Team, Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

A MotoGP tem uma nova montadora italiana na frente. Após anos de dominação da Ducati, a Aprilia vem se sobressaindo no início da temporada 2026 e, com a conclusão do GP do Brasil, tem agora as duas primeiras posições no Mundial de Pilotos, além da liderança dos Mundiais de Equipes e Construtores.

Marco Bezzecchi assumiu a ponta com 56 pontos, enquanto seu companheiro de equipe, Jorge Martín, subiu para segundo, com 45. Líder após o GP da Tailândia, Pedro Acosta caiu para terceiro, com 42, enquanto Fabio di Giannantonio segue sendo a melhor Ducati, agora em quarto com 37, logo à frente de Marc Márquez, com 34. Já Diogo Moreira é o 15º com 6.

Classificação do Mundial de Pilotos da MotoGP após o GP do Brasil:

United States Qatar Spain France Spain Italy Hungary Czech Republic Netherlands Germany United Kingdom Spain San Marino Austria Japan Indonesia Australia Malaysia Portugal Spain
1 ItalyM. BezzecchiAprilia Racing Team 56 25 31 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2 SpainJ. MartinAprilia Racing Team 45 18 27 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3 SpainP. AcostaRed Bull KTM Factory Racing 42 32 10 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4 ItalyF. Di GiannantonioTeam VR46 37 12 25 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5 SpainM. MarquezDucati Team 34 9 25 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
6 JapanA. OguraTrackhouse Racing Team 33 17 16 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
7 SpainR. FernandezTrackhouse Racing Team 29 23 6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
8 SpainA. MarquezGresini Racing 13 - 13 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
9 South AfricaB. BinderRed Bull KTM Factory Racing 13 13 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
10 ItalyF. MorbidelliTeam VR46 12 8 4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
11 FranceJ. ZarcoLCR Honda 12 5 7 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
12 ItalyL. MariniRepsol Honda Team 11 6 5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
13 ItalyF. BagnaiaDucati Team 10 8 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
14 SpainF. AldeguerGresini Racing 8 - 8 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
15 BrazilD. MoreiraLCR Honda 6 3 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
16 FranceF. QuartararoMovistar Yamaha MotoGP 6 2 4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
17 ItalyE. BastianiniTech 3 5 4 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
18 SpainA. RinsMovistar Yamaha MotoGP 3 1 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
19 SpainJ. MirRepsol Honda Team 3 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
20 SpainM. ViñalesTech 3   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
21 TurkeyT. RazgatliogluPramac Racing   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
22 AustraliaJ. MillerPramac Racing   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
23 ItalyM. PirroGresini Racing   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Classificação do Mundial de Equipes da MotoGP após o GP do Brasil:

Posição Equipes Pontos Thailand Brazil United States Qatar Spain France Spain Italy Hungary Czech Republic Netherlands Germany United Kingdom Spain San Marino Austria Japan Indonesia Australia Malaysia Portugal Spain
1 ItalyAprilia Racing Team 101 43 58 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2 United StatesTrackhouse Racing Team 62 40 22 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3 AustriaRed Bull KTM Factory Racing 55 45 10 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4 ItalyTeam VR46 49 20 29 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5 ItalyDucati Team 44 17 27 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
6 ItalyGresini Racing 21 - 21 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
7 MonacoLCR Honda 15 8 7 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
8 JapanRepsol Honda Team 14 9 5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
9 JapanMovistar Yamaha MotoGP 9 3 6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
10 FranceTech 3 5 4 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
11 MonacoLCR Honda 3 - 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Classificação do Mundial de Construtores da MotoGP após o GP do Brasil:

Posição Chassi Pontos Thailand Brazil United States Qatar Spain France Spain Italy Hungary Czech Republic Netherlands Germany United Kingdom Spain San Marino Austria Japan Indonesia Australia Malaysia Portugal Spain
1 Aprilia 64 32 32 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2 Ducati 47 19 28 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3 KTM 42 32 10 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4 Honda 16 9 7 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5 Yamaha 8 2 6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

