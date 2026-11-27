Marco Bezzecchi ditou o ritmo no treino de abertura para o GP de Valência de MotoGP, à frente de Marc Márquez.

Raúl Fernández estabeleceu o ritmo inicial a bordo da Trackhouse Aprilia, tornando-se o primeiro piloto a quebrar a barreira de 1m31s no TL1. Até que, por volta da metade da sessão, Márquez subiu ao topo da tabela de tempos pela Ducati com 1m30.691s, antes de Bezzecchi destroná-lo por apenas 0.010s para recolocar a Aprilia na frente, desta vez com a equipe de fábrica.

Com a temperatura ambiente permanecendo em apenas 12ºC, não houve novas melhoras nos estágios finais da sessão, permitindo que Marco se mantivesse na liderança com seu tempo de 1m30.681s.

A referência inicial de Fernández também continuou boa o suficiente para o terceiro lugar, com Fermin Aldeguer ficando em quarto pela Gresini.

O quinto lugar ficou com Álex Marquez na segunda Gresini Ducati, enquanto Pedro Acosta foi o melhor dos pilotos da KTM, em sexto.

Johann Zarco caiu faltando apenas um minuto no relógio no TL1, mas o piloto da LCR se manteve em sétimo lugar e terminou a sessão como o melhor representante da Honda.

Fabio di Giannantonio, da VR46 Ducati, foi o próximo, em oitavo, enquanto o top 10 foi completado pelas Aprilias do piloto de fábrica Jorge Martin e de Ai Ogura, da Trackhouse.

A investida da Yamaha foi liderada por Fabio Quartararo em 11º, enquanto Pol Espargaro terminou em um sólido 12º ao substituir Maverick Viñales na Tech3 KTM.

Além de Zarco, Jack Miller também caiu no fim da sessão, indo ao chão com sua Pramac Yamaha na Curva 2.

Competindo em seu primeiro fim de semana de MotoGP desde a Malásia, Joan Mir registrou o 18º tempo mais rápido a bordo da Honda de fábrica, cinco posições atrás do companheiro de equipe Luca Marini. Já o brasileiro Diogo Moreira foi o 16º com a LCR:

10 TÍTULOS de MÁRQUEZ! Passa AGOSTINI como GOAT? E Rossi? Marc não desmente aposentadoria. DIOGO e +

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