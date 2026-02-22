A pré-temporada de 2026 da MotoGP já é história. Os pilotos da categoria rainha encerraram neste domingo, 22 de fevereiro, os testes, com o encerramento das sessões no circuito de Chang, em Buriram, onde na próxima sexta-feira começará a ação com o GP da Tailândia, primeira etapa do campeonato.

Com a única ausência de Fermín Aldeguer devido a uma lesão, as equipes e os pilotos terminaram de ajustar as motos para o primeiro fim de semana de corridas, mas em termos de domínio não houve surpresas, apesar de o melhor tempo ter ficado com a Aprilia e Marco Bezzecchi.

O piloto italiano continua sendo a resistência contra as Ducati a bordo da Aprilia. Bezzecchi continuou neste domingo com seu trabalho de desenvolvimento da RS-GP, testando as diferentes novidades levadas à Tailândia pela equipe.

Pela manhã, ele marcou 01min28a952, o que o deixou em terceiro lugar, e à tarde foi o mais rápido da sessão. Depois de completar uma simulação de corrida bastante interessante, o #72 marcou 01min28s668 em sua simulação de classificação, o novo recorde da pista no Circuito Internacional de Chang (que, apesar de tudo, não é oficial, pois foi alcançado em um teste).

A alegria foi total para a Aprilia, não só por Bezzecchi, mas também por Ai Ogura. O japonês também melhorou no final e levou sua moto da Trackhouse ao segundo lugar, com um tempo de 01min28as765, ficando a 0s097 de seu companheiro de marca.

Por outro lado, Jorge Martín também se sentiu mais do que confortável em sua volta, após ser operado de duas lesões que arrastava desde 2025 e perder o teste de Sepang. Com apenas dois dias de testes, terminou este domingo na oitava posição, com um tempo de 01min29s167, a meio segundo do seu companheiro de equipe e sem procurar uma volta melhor no final. Para completar, Raúl Fernández ficou em décimo primeiro lugar (01min29s302).

Jorge Martín, Aprilia Racing Team Foto de: Lillian Suwanrumpha / AFP via Getty Images

Em terceiro lugar, destacou-se Marc Márquez, que parece mais do que preparado para a nova temporada. E isso apesar de o multicampeão não ter chegado a este domingo nas melhores condições físicas, devido a um vírus estomacal que o enfraqueceu nas últimas horas, como ele mesmo revelou no sábado, dia em que terminou com o segundo melhor tempo, atrás de seu irmão Álex.

Mas hoje, ele esteve prestes a assumir a liderança, em um dia não isento de mais contratempos. O espanhol foi o mais rápido na manhã de hoje, com um tempo de 01min28s836, ficando a apenas 0s054 de sua própria pole no GP da Tailândia de 2025. À tarde, a verdade é que ele não melhorou seu tempo, já que, como a maioria do grid, se dedicou mais a fazer simulações de corrida longa do que a buscar um tempo de quali.

No meio dessas simulações de corrida longa, Márquez provocou uma bandeira vermelha a uma hora do final, por uma queda na curva 3, a terceira do teste após os dois acidentes de sábado. Ele não sofreu danos físicos, mas foi necessário reparar a barreira de ar.

Marc pôde voltar à pista logo em seguida, após passar pelo centro médico, para continuar com os treinos e tirar o gosto amargo da boca. Ele terminou o dia mais cedo, mas com o terceiro melhor tempo, mostrando-se mais do que preparado para lutar pelo topo a partir do próximo fim de semana.

Quem também terminou com ótimas sensações, ao contrário do que aconteceu há um ano também na Tailândia, foi seu companheiro de equipe, Pecco Bagnaia. O italiano, a caminho de assinar com a Aprilia para 2027, vem repetindo desde o teste em Sepang que sua “sensação” com a GP26 é claramente melhor do que com sua antecessora, moto com a qual viveu sua pior campanha na categoria rainha.

O tricampeão já havia encerrado bem o sábado e, neste domingo, também marcou seu melhor tempo pela manhã, 01min28s883, que o deixou muito perto de Márquez, a apenas 0s047, e como o quarto colocado neste teste.

Na quinta posição ficou Álex Márquez , que também não teve um dia tranquilo com a GP26, à qual continuou incorporando a aerodinâmica da moto de 2024. Depois de conseguir pela manhã um tempo de 01min28s961 (o último piloto a superar a barreira dos 01min29s), à tarde também acabou no chão, como seu irmão, no seu caso por um incidente na curva 9. O piloto da Gresini também retomou os testes depois, voltando à pista e sem sofrer grandes danos.

KTM e Honda dão um passo à frente, e a Yamaha sofre

O sexto lugar foi para Pedro Acosta, que, até este domingo, tinha evitado fazer uma simulação classificação, um aspecto que o penalizou em 2025. O espanhol também buscou fazer simulações de corrida, terminando com o sexto lugar (01min29s021). Assim, ele confirmou o avanço da KTM, mas que parece insuficiente para enfrentar as italianas, pelo menos na Tailândia, onde espera sofrer no GP.

Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

As Ducati da VR46 entraram no top 10, com Franco Morbidelli em sétimo com a GP25 (01min29s071) e Fabio Di Giannantonio em nono, como o pior com a nova GP26 (01min29s173). Atrás, foi Joan Mir em décimo, sendo o melhor da Honda com 01min29s296. Ele superou por pouco mais de 0s150 seu companheiro, Luca Marini, 13º, e Johann Zarco, 14º. O chefe da equipe da HRC, Alberto Puig, não quis se precipitar sobre a melhoria da RC213V e vai esperar pela primeira corrida de 2026 para tirar suas conclusões.

À frente das Hondas de Marini e Zarco terminou Brad Binder, com 01min29s392, e atrás terminou Maverick Viñales, em 15º, que neste domingo pareceu se concentrar menos em buscar as simulações de classificação, terminando com 01min29s540, a quase um segundo da ponta.

O pior desempenho entre as diferentes marcas foi novamente o da Yamaha. Os japoneses estão começando a brincar com a configuração do V4, mas continuam longe da frente. Jack Miller foi novamente o melhor posicionado, 16º (01min29s672), à frente de Fabio Quartararo, que ficou a 0s029 do australiano.

Enea Bastianini, Diogo Moreira, Álex Rins, Toprak Razgatlioglu e Michele Pirro, substituto de Aldeguer, completaram a tabela de tempos. O brasileiro da LCR terminou a sessão com 01min29s920, contra 01min30s953 da sessão do sábado, melhorando sua marca em mais de um segundo. No total, Diogo completou 136 voltas ao longo dos dois dias de testes e, em ambos, terminou à frente de seu rival na briga pelo título de Novato do Ano, Toprak Razgatlioglu.

Agora as equipes tiram uns dias para analisarem os dados dos testes antes do início oficial da temporada 2026, que acontece na madrugada da próxima sexta-feira (27), no próprio circuito de Chang.

Classificação do Dia 2 do Teste de Buriram da MotoGP 2026

Pos. Piloto Equipe Tempo / Dif. voltas 1 M. Bezzecchi Aprilia Racing 1:28.668 65 2 A. Ogura Equipe Trackhouse MotoGP +0,097 71 3 M. Márquez Ducati +0,168 52 4 P. Bagnaia Ducati +0,215 49 5 A. Márquez Gresini Racing +0,293 61 6 P. Acosta KTM Factory Racing +0,353 72 7 F. Morbidelli VR46 Racing Team +0,403 61 8 J. Martín Aprilia Racing +0,499 60 9 F. Di Giannantonio VR46 Racing Team +0,505 68 10 J. Mir Honda HRC +0,628 55 11 R. Fernández Equipe Trackhouse MotoGP +0,634 66 12 B. Binder KTM Factory Racing +0,724 68 13 L. Marini Honda HRC +0,783 69 14 M. Viñales KTM Tech3 +0,901 71 15 J. Zarco Honda LCR +0,940 77 16 J. Miller Pramac Yamaha +1.004 71 17 F. Quartararo Yamaha MotoGP +1.033 55 18 E. Bastianini KTM Tech3 +1.060 54 19 D. Moreira Equipe LCR +1.252 67 20 A. Rins Yamaha MotoGP +1.454 54 21 T. Razgatlioglu Pramac Yamaha +2.104 59 22 M. Pirro Gresini Racing +3.109 56

