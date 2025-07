Quando a moto de 2025 da Aprilia foi lançada em Milão, em janeiro, Marco Bezzecchi virou coadjuvante, assumindo que, pelo menos inicialmente, a liderança do projeto seria assumida por Jorge Martín. No entanto, as lesões deixaram o espanhol em casa até agora e o italiano não só assumiu o protagonismo, como também venceu em Silverstone e chegou perto da segunda conquista na sprint alemã, que liderou até a última volta, quando foi ultrapassado por Marc Márquez. Na prévia de Brno, o italiano comentou sobre o retorno do atual campeão da MotoGP.

"O fim de semana na Alemanha tem dois lados, obviamente", admitiu. "Estou magoado com o acidente no domingo, com o erro, embora isso me ajude a me concentrar muito para tentar não repeti-lo. Mas, por outro lado, temos a sensação e o trabalho que fizemos com a moto, que foi muito bom", acrescentou o italiano na quinta-feira de mídia do GP da República Tcheca.

Jorge Martín, seu companheiro de equipe na Aprilia que esteve lesionado até agora, fará seu retorno neste fim de semana. "Estou feliz que Jorge estará de volta, tanto para ele quanto para a equipe", disse ele. "É claro que lhe faltam quilômetros e trabalho na moto, mas tenho certeza de que ele será de grande ajuda".

Bezzecchi trabalhou muito e deu um passo à frente com a Aprilia RS GP de 2025. "A moto melhorou muito", em referência ao que Martín encontrará na sexta-feira. Tanto que muitas pessoas veem a Aprilia, neste momento, como a grande alternativa ao domínio avassalador da Ducati. "Não é legal dizer que somos a anti-Ducati", discorda Marco.

"Eu tento ir ao máximo; as motos ao meu redor não me interessam porque não me mudam muito. O importante é seguirmos nosso próprio caminho".

Sobre as opções de chuva, que em Sachsenring lhe permitiram lutar pela vitória no sábado, Bezzecchi faz uma advertência. "No molhado, o problema é que a margem de erro é muito pequena".

