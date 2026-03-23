Marco Bezzecchi é, sem sombra de dúvida, o homem do momento na MotoGP. A vitória conquistada no GP do Brasil é a quarta consecutiva para ele (se contarmos também as últimas corridas de 2025), e o colocou no topo do Mundial. O que o deixa quase incrédulo, porém, é a maneira como conseguiu sair triunfante do fim de semana em Goiânia, que havia começado da pior maneira possível para o piloto da Aprilia, que na sexta-feira se viu na 21ª posição e relegado ao Q1.

Sua recuperação, porém, foi impressionante. Subindo até o segundo lugar na qualificação, ele terminou em quarto na Sprint, explicando que ainda não estava totalmente a ponto em termos de ritmo com sua RS-GP.

A mudança para o pneu traseiro médio na corrida principal, porém, foi um verdadeiro alívio para ele: desde o Warm-Up, ficou claro que, com esse composto, ele era capaz de voar, confirmando isso na prova, liderando do início ao fim pelo quarto GP consecutivo.

“Foi maravilhoso", disse Bezzecchi à Sky Sports. "Um grande dia e uma grande corrida. Considerando onde estávamos na sexta-feira, sinceramente, nunca pensei que conseguiria vencer. Mas ontem fizemos uma boa melhoria e também ontem à noite trabalhamos duro".

"Esta manhã me senti bem logo de cara e o Valentino (Rossi) também me escreveu dizendo que me via bem, e isso me motivou. Acreditei, me senti bem e foi maravilhoso. Estou muito feliz”.

Com a quarta vitória consecutiva, Bezzecchi se junta a uma seleta lista de pilotos a vencer tantas provas seguidas: Marc Márquez, Valentino Rossi, Francesco Bagnaia e Jorge Lorenzo.

Quando lhe perguntaram como conseguiu reagir a um início tão dramático, ele continuou: “Na sexta-feira, com certeza, tive um momento, logo após as entrevistas, em que me disse: ‘hoje fomos péssimos, por que foi que nos saímos tão mal?"’.

"Tinha sido um dia com condições estranhas, mas foi assim para todos, então simplesmente pagamos o preço. Depois, parecia que eu não estava me sentindo bem, mas enquanto você não analisa bem todos os dados, fica sempre com a dúvida”.

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

“Mas percebemos logo que podíamos ajustar a moto e que eu também poderia melhorar na pilotagem. Ontem, então, eu estava motivado, bem animado, e consegui fazer uma boa qualificação. Eu estava muito tenso, mas sabia que seria crucial".

"Apesar de não estar em ótima forma na Sprint, sabia que ainda podia melhorar um pouco mais, mesmo não esperando me sentir tão bem com o pneu traseiro médio, já que praticamente não tinha rodado com ele durante o fim de semana”, acrescentou.

O que é certo é que já parece uma tendência bastante consolidada o fato de ele brilhar principalmente quando se corre no domingo com o pneu médio:

“Com o pneu mais duro, todas as motos ganham estabilidade, então fica um pouco menos nervosa de guiar. Com o macio, por outro lado, ela vai mais forte, mas é mais agressiva; então, como ontem eu ainda não estava tão bem, todos esses movimentos me criavam alguns problemas. Já na Tailândia, por exemplo, eu me sentia bem também com o macio e fui eu quem cometi o erro na Sprint. Hoje correu melhor com o médio e está tudo bem assim”.

JÁ É GP BRASIL! Pódio Cast traz TUDO: Papo com MÁRQUEZ e Diogo, Quartararo RESENHA, Zarco, MARTÍN e+

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