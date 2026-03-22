MotoGP: Confira a situação do asfalto de Goiânia que levou à redução da prova deste domingo

MotoGP - Pilotos foram atingidos por pedaços do asfalto durante corrida em Goiânia: "Condições inaceitáveis"

MotoGP: Bezzecchi assume liderança e faz dobradinha com Martín; confira a situação do Mundial após o GP do Brasil

MotoGP: Bezzecchi domina e vence o GP do Brasil em dobradinha da Aprilia; Moreira é 13º

Retorno da MotoGP ao Brasil atrai 148 mil pessoas a Goiânia

MotoGP: Moreira admite que foi procurado por Marc Márquez para 'conselhos' sobre Goiânia

Diretor da MotoGP diz que problema com buraco foi "inesperado", mas elogia resposta rápida da organização

Relato da corrida
MotoGP GP do Brasil

MotoGP: Bezzecchi domina e vence o GP do Brasil em dobradinha da Aprilia; Moreira é 13º

Inicialmente prevista para ter 31 voltas de duração, a corrida foi reduzida para 23 por conta da degradação da pista

Guilherme Longo
Guilherme Longo
Editado:
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

A MotoGP finalizou neste domingo seu retorno ao Brasil após mais de duas décadas com uma corrida movimentada e quente em Goiânia. E após uma polêmica, com a redução no número de voltas de 31 para 23 poucos minutos antes da largada, Marco Bezzecchi venceu de forma dominante em dobradinha da Aprilia, com Jorge Martín em segundo, enquanto Fabio di Giannantonio completou o pódio. Já Diogo Moreira, em sua primeira corrida em casa, terminou em 13º.

Antes mesmo da volta de apresentação, uma informação surpreendeu a todos, com a redução da duração da corrida de 31 voltas para 23. A explicação oficial dada pela categoria é que a mudança levou em consideração a degradação da pista.

Diferentemente do sábado, Bezzecchi foi quem largou melhor e saltou para a ponta, com Di Giannantonio em segundo em sua cola, enquanto Márquez se mantinha em terceiro, à frente de Martín e Acosta. Já Moreira não teve uma boa saída, caindo para 19º.

 

Enquanto Bezzecchi já abria na frente, com 0s6 de vantagem ao final da primeira volta, Márquez passava Di Giannantonio pela segunda posição, com Martín pressionado por Acosta, protagonizando a melhor disputa deste início de prova. Moreira conseguia ultrapassar Morbidelli para subir para 18º, enquanto Miller ia ao chão mais uma vez.

Na quinta volta, Bezzecchi seguia voando na frente, abrindo quase 1s8 para Márquez, que liderava um pelotão com Di Giannantonio e Martín. Mas uma bela manobra do piloto da Aprilia o levou para a segunda posição, ultrapassando os dois de uma vez. Já Moreira subia para 16º, aproveitando a queda de Binder e superando Razgatlioglu.

 

A polêmica curva 4 voltou a fazer vítimas neste domingo, com Bagnaia e Mir indo ao chão na metade da prova. Neste momento, Bezzecchi liderava com 1s9 para Martín, que tinha 0s6 para Di Giannantonio, que havia ultrapassado Márquez, enquanto Álex Márquez fechava o top 5, mas a 2s do irmão. Moreira se beneficiava das quedas e ocupava a 13ª posição, colado em Marini.

A cinco voltas do fim, Bezzecchi seguia reinando na frente, com 2s2 para Martín, que tinha 1s6 para Di Giannantonio, ainda muito pressionado por Marc Márquez, com os dois invertendo posições. Já Álex Márquez era o quinto com Ogura em sua cola. Moreira seguia em 13º, tendo ultrapassado Rins, mas sendo superado por Morbidelli.

 

No final, Marco Bezzecchi garantiu mais uma vitória, a quarta consecutiva, de forma dominante. E a Aprilia ainda garantiu uma dobradinha, com Jorge Martín em segundo, enquanto Fabio di Giannantonio fechou o pódio. Completaram o top 10: Marc Márquez, Ai Ogura, Álex Márquez, Pedro Acosta, Fermín Aldeguer, Johann Zarco e Raúl Fernández. Já Diogo Moreira foi o 13º, repetindo o resultado da Tailândia.

A MotoGP retoma as atividades da temporada 2026 já no próximo fim de semana, com o GP das Américas, em Austin, com a estreia da Bagger World Cup, com Eric Granado no grid.

Confira o resultado final do GP do Brasil de MotoGP:

Corrida

Todas as estatísticas
 
Cla Piloto # Moto Voltas Tempo Intervalo km/h Abandono Pontos
1 Italy M. Bezzecchi Aprilia Racing Team 72 Aprilia 23

30'19.760

       25
2 Spain J. Martin Aprilia Racing Team 89 Aprilia 23

+3.231

30'22.991

 3.231     20
3 Italy F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 23

+3.780

30'23.540

 0.549     16
4 Spain M. Marquez Ducati Team 93 Ducati 23

+4.089

30'23.849

 0.309     13
5 Japan A. Ogura Trackhouse Racing Team 79 Aprilia 23

+8.403

30'28.163

 4.314     11
6 Spain A. Marquez Gresini Racing 73 Ducati 23

+8.918

30'28.678

 0.515     10
7 Spain P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing 37 KTM 23

+10.687

30'30.447

 1.769     9
8 Spain F. Aldeguer Gresini Racing 54 Ducati 23

+11.359

30'31.119

 0.672     8
9 France J. Zarco LCR Honda 5 Honda 23

+12.907

30'32.667

 1.548     7
10 Spain R. Fernandez Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 23

+16.370

30'36.130

 3.463     6
11 Italy L. Marini Repsol Honda Team 10 Honda 23

+18.529

30'38.289

 2.159     5
12 Italy F. Morbidelli Team VR46 21 Ducati 23

+19.980

30'39.740

 1.451     4
13 Brazil D. Moreira LCR Honda 11 Honda 23

+21.322

30'41.082

 1.342     3
14 Spain A. Rins Movistar Yamaha MotoGP 42 Yamaha 23

+22.699

30'42.459

 1.377     2
15 Italy E. Bastianini Tech 3 23 KTM 23

+23.840

30'43.600

 1.141     1
16 France F. Quartararo Movistar Yamaha MotoGP 20 Yamaha 23

+26.403

30'46.163

 2.563      
17 Turkey T. Razgatlioglu Pramac Racing 7 Yamaha 23

+30.287

30'50.047

 3.884      
18 Spain M. Viñales Tech 3 12 KTM 23

+36.397

30'56.157

 6.110      
dnf Spain J. Mir Repsol Honda Team 36 Honda 10

+13 Voltas

13'40.460

 13 Voltas   Acidente  
dnf Italy F. Bagnaia Ducati Team 63 Ducati 10

+13 Voltas

13'25.483

     Acidente  
dnf South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 3

+20 Voltas

4'11.280

 7 Voltas   Acidente  
dnf Australia J. Miller Pramac Racing 43 Yamaha 1

+22 Voltas

1'40.504

 2 Voltas   Acidente  
Ver resultados completos

