MotoGP: Bezzecchi domina e vence o GP do Brasil em dobradinha da Aprilia; Moreira é 13º
Inicialmente prevista para ter 31 voltas de duração, a corrida foi reduzida para 23 por conta da degradação da pista
A MotoGP finalizou neste domingo seu retorno ao Brasil após mais de duas décadas com uma corrida movimentada e quente em Goiânia. E após uma polêmica, com a redução no número de voltas de 31 para 23 poucos minutos antes da largada, Marco Bezzecchi venceu de forma dominante em dobradinha da Aprilia, com Jorge Martín em segundo, enquanto Fabio di Giannantonio completou o pódio. Já Diogo Moreira, em sua primeira corrida em casa, terminou em 13º.
Antes mesmo da volta de apresentação, uma informação surpreendeu a todos, com a redução da duração da corrida de 31 voltas para 23. A explicação oficial dada pela categoria é que a mudança levou em consideração a degradação da pista.
Diferentemente do sábado, Bezzecchi foi quem largou melhor e saltou para a ponta, com Di Giannantonio em segundo em sua cola, enquanto Márquez se mantinha em terceiro, à frente de Martín e Acosta. Já Moreira não teve uma boa saída, caindo para 19º.
Enquanto Bezzecchi já abria na frente, com 0s6 de vantagem ao final da primeira volta, Márquez passava Di Giannantonio pela segunda posição, com Martín pressionado por Acosta, protagonizando a melhor disputa deste início de prova. Moreira conseguia ultrapassar Morbidelli para subir para 18º, enquanto Miller ia ao chão mais uma vez.
Na quinta volta, Bezzecchi seguia voando na frente, abrindo quase 1s8 para Márquez, que liderava um pelotão com Di Giannantonio e Martín. Mas uma bela manobra do piloto da Aprilia o levou para a segunda posição, ultrapassando os dois de uma vez. Já Moreira subia para 16º, aproveitando a queda de Binder e superando Razgatlioglu.
A polêmica curva 4 voltou a fazer vítimas neste domingo, com Bagnaia e Mir indo ao chão na metade da prova. Neste momento, Bezzecchi liderava com 1s9 para Martín, que tinha 0s6 para Di Giannantonio, que havia ultrapassado Márquez, enquanto Álex Márquez fechava o top 5, mas a 2s do irmão. Moreira se beneficiava das quedas e ocupava a 13ª posição, colado em Marini.
A cinco voltas do fim, Bezzecchi seguia reinando na frente, com 2s2 para Martín, que tinha 1s6 para Di Giannantonio, ainda muito pressionado por Marc Márquez, com os dois invertendo posições. Já Álex Márquez era o quinto com Ogura em sua cola. Moreira seguia em 13º, tendo ultrapassado Rins, mas sendo superado por Morbidelli.
No final, Marco Bezzecchi garantiu mais uma vitória, a quarta consecutiva, de forma dominante. E a Aprilia ainda garantiu uma dobradinha, com Jorge Martín em segundo, enquanto Fabio di Giannantonio fechou o pódio. Completaram o top 10: Marc Márquez, Ai Ogura, Álex Márquez, Pedro Acosta, Fermín Aldeguer, Johann Zarco e Raúl Fernández. Já Diogo Moreira foi o 13º, repetindo o resultado da Tailândia.
A MotoGP retoma as atividades da temporada 2026 já no próximo fim de semana, com o GP das Américas, em Austin, com a estreia da Bagger World Cup, com Eric Granado no grid.
Confira o resultado final do GP do Brasil de MotoGP:
Corrida
|Cla
|Piloto
|#
|Moto
|Voltas
|Tempo
|Intervalo
|km/h
|Abandono
|Pontos
|1
|M. Bezzecchi Aprilia Racing Team
|72
|Aprilia
|23
|
30'19.760
|25
|2
|J. Martin Aprilia Racing Team
|89
|Aprilia
|23
|
+3.231
30'22.991
|3.231
|20
|3
|F. Di Giannantonio Team VR46
|49
|Ducati
|23
|
+3.780
30'23.540
|0.549
|16
|4
|M. Marquez Ducati Team
|93
|Ducati
|23
|
+4.089
30'23.849
|0.309
|13
|5
|A. Ogura Trackhouse Racing Team
|79
|Aprilia
|23
|
+8.403
30'28.163
|4.314
|11
|6
|A. Marquez Gresini Racing
|73
|Ducati
|23
|
+8.918
30'28.678
|0.515
|10
|7
|P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing
|37
|KTM
|23
|
+10.687
30'30.447
|1.769
|9
|8
|F. Aldeguer Gresini Racing
|54
|Ducati
|23
|
+11.359
30'31.119
|0.672
|8
|9
|J. Zarco LCR Honda
|5
|Honda
|23
|
+12.907
30'32.667
|1.548
|7
|10
|R. Fernandez Trackhouse Racing Team
|25
|Aprilia
|23
|
+16.370
30'36.130
|3.463
|6
|11
|L. Marini Repsol Honda Team
|10
|Honda
|23
|
+18.529
30'38.289
|2.159
|5
|12
|F. Morbidelli Team VR46
|21
|Ducati
|23
|
+19.980
30'39.740
|1.451
|4
|13
|D. Moreira LCR Honda
|11
|Honda
|23
|
+21.322
30'41.082
|1.342
|3
|14
|A. Rins Movistar Yamaha MotoGP
|42
|Yamaha
|23
|
+22.699
30'42.459
|1.377
|2
|15
|E. Bastianini Tech 3
|23
|KTM
|23
|
+23.840
30'43.600
|1.141
|1
|16
|F. Quartararo Movistar Yamaha MotoGP
|20
|Yamaha
|23
|
+26.403
30'46.163
|2.563
|17
|T. Razgatlioglu Pramac Racing
|7
|Yamaha
|23
|
+30.287
30'50.047
|3.884
|18
|M. Viñales Tech 3
|12
|KTM
|23
|
+36.397
30'56.157
|6.110
|dnf
|J. Mir Repsol Honda Team
|36
|Honda
|10
|
+13 Voltas
13'40.460
|13 Voltas
|Acidente
|dnf
|F. Bagnaia Ducati Team
|63
|Ducati
|10
|
+13 Voltas
13'25.483
|Acidente
|dnf
|B. Binder Red Bull KTM Factory Racing
|33
|KTM
|3
|
+20 Voltas
4'11.280
|7 Voltas
|Acidente
|dnf
|J. Miller Pramac Racing
|43
|Yamaha
|1
|
+22 Voltas
1'40.504
|2 Voltas
|Acidente
