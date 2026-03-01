Pular para o conteúdo principal

Relato da corrida
MotoGP GP da Tailândia

MotoGP: Bezzecchi domina GP da Tailândia; Moreira chega em 13º

Pedro Acosta, da KTM, e Raúl Fernández, da Trackhouse Aprilia, completaram o pódio de Buriram

Andrei Gobbo
Andrei Gobbo
Editado:
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Marco Bezzecchi, da Aprilia, venceu de ponta a ponta o GP da Tailândia de MotoGP, segurando a pressão após uma queda na corrida sprint. Pedro Acosta, da KTM, e Raúl Fernández, da Trackhouse Aprilia, completaram o pódio de Buriram, enquanto Diogo Moreira, brasileiro da LCR Honda, terminou em 13º.

Leia também:

Como foi o GP da Tailândia?

Marco Bezzecchi, o pole position, largou bem e manteve a liderança na primeira volta, enquanto Raúl Fernández ultrapassava Marc Márquez. Diogo Moreira subiu uma posição e ficou em 14º no início, seguindo o companheiro de equipe Johann Zarco.

Logo atrás, na entrada da quarta volta, Pedro Acosta ultrapassou Fabio di Giannantonio e subiu para quinto. Enquanto isso, Jorge Martín mergulhou, espalhou um pouco, mas conseguiu passar Marc para assumir a terceira posição. No giro seguinte, Acosta também ultrapassou o atual campeão, ficando em quarto.

Martín, na sétima e oitava volta, continuava segurando Acosta e Márquez,  que tentava defender o pódio triplo das motos Aprilia. O espanhol da KTM até ultrapassou, mas o piloto #89 deu o troco e retomou a terceira colocação três vezes. Lá na frente, Fernández e Bezzecchi seguiam ampliando a vantagem para o restante do grid.

No entanto, na volta 10, Martín não conseguiu segurar a pressão de Acosta e Márquez, caindo para quinto, enquanto o espanhol da Ducati aproveitou o duelo entre KTM e Aprilia para assumir a terceira colocação. No entanto, o #37 não deixou barato e passou Marc para ficar em terceiro.

Moreira, permanecendo em 14º, começou a sofrer a pressão de Franco Morbidelli, sendo ultrapassado pelo piloto da VR46 na 17ª volta. Bezzecchi, lá na ponta, abria mais de três segundo de vantagem para Fernández.

Na 20ª volta, Joan Mir, representante da Honda melhor posicionado no dia, ultrapassou 'Diggia' para assumir a sexta colocação, enquanto Fernández, em segundo, via Acosta chegando cada vez mais próximo. Bezzecchi seguia ampliando a vantagem para mais de quatro segundos.

Na volta seguinte, Marc Márquez escapou da pista e, ao retornar ao traçado, teve problemas na roda que estava amassada e, por isso, furou o pneu, causando bandeira amarela no setor 3. Logo em seguida, o outro Márquez, Álex, caiu, causando amarela no setor 2, enquanto Mir teve problemas na moto e teve que abandonar a prova. Com isso, Moreira subiu para 12º.

Com três voltas para o fim, Ai Ogura continuou a escalada no grid com a ultrapassagem em Di Giannantonio, assumindo a quinta colocação.Enea Bastianini ultrapassou o brasileiro da LCR e assumiu a 12ª colocação.

Com ampla vantagem, Bezzecchi garantiu a vitória conquistada de ponta a ponta, enquanto Acosta ultrapassava Fernández e assumia a segunda colocação.

Corrida

Todas as estatísticas
 
Cla Piloto # Moto Voltas Tempo Intervalo km/h Abandono Pontos
1 Italy M. Bezzecchi Aprilia Racing Team 72 Aprilia 26

39'36.270

       25
2 Spain P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing 37 KTM 26

+5.543

39'41.813

 5.543     20
3 Spain R. Fernandez Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 26

+9.259

39'45.529

 3.716     16
4 Spain J. Martin Aprilia Racing Team 89 Aprilia 26

+12.182

39'48.452

 2.923     13
5 Japan A. Ogura Trackhouse Racing Team 79 Aprilia 26

+12.411

39'48.681

 0.229     11
6 Italy F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 26

+16.845

39'53.115

 4.434     10
7 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 26

+17.363

39'53.633

 0.518     9
8 Italy F. Morbidelli Team VR46 21 Ducati 26

+18.227

39'54.497

 0.864     8
9 Italy F. Bagnaia Ducati Team 63 Ducati 26

+18.340

39'54.610

 0.113     7
10 Italy L. Marini Repsol Honda Team 10 Honda 26

+19.101

39'55.371

 0.761     6
11 France J. Zarco LCR Honda 5 Honda 26

+19.903

39'56.173

 0.802     5
12 Italy E. Bastianini Tech 3 23 KTM 26

+23.386

39'59.656

 3.483     4
13 Brazil D. Moreira LCR Honda 11 Honda 26

+24.686

40'00.956

 1.300     3
14 France F. Quartararo Movistar Yamaha MotoGP 20 Yamaha 26

+30.823

40'07.093

 6.137     2
15 Spain A. Rins Movistar Yamaha MotoGP 42 Yamaha 26

+32.955

40'09.225

 2.132     1
16 Spain M. Viñales Tech 3 12 KTM 26

+36.545

40'12.815

 3.590      
17 Turkey T. Razgatlioglu Pramac Racing 7 Yamaha 26

+39.194

40'15.464

 2.649      
18 Australia J. Miller Pramac Racing 43 Yamaha 26

+47.848

40'24.118

 8.654      
19 Italy M. Pirro Gresini Racing 51 Ducati 26

+1'03.598

40'39.868

 15.750      
dnf Spain J. Mir Repsol Honda Team 36 Honda 23

+3 Voltas

36'04.638

 3 Voltas   Abandono  
dnf Spain A. Marquez Gresini Racing 73 Ducati 21

+5 Voltas

32'38.163

 2 Voltas   Abandono  
dnf Spain M. Marquez Ducati Team 93 Ducati 20

+6 Voltas

31'11.314

 1 Volta   Abandono  
Ver resultados completos

