MotoGP: Bezzecchi domina GP da Tailândia; Moreira chega em 13º
Pedro Acosta, da KTM, e Raúl Fernández, da Trackhouse Aprilia, completaram o pódio de Buriram
Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images
Marco Bezzecchi, da Aprilia, venceu de ponta a ponta o GP da Tailândia de MotoGP, segurando a pressão após uma queda na corrida sprint. Pedro Acosta, da KTM, e Raúl Fernández, da Trackhouse Aprilia, completaram o pódio de Buriram, enquanto Diogo Moreira, brasileiro da LCR Honda, terminou em 13º.
Como foi o GP da Tailândia?
Marco Bezzecchi, o pole position, largou bem e manteve a liderança na primeira volta, enquanto Raúl Fernández ultrapassava Marc Márquez. Diogo Moreira subiu uma posição e ficou em 14º no início, seguindo o companheiro de equipe Johann Zarco.
Logo atrás, na entrada da quarta volta, Pedro Acosta ultrapassou Fabio di Giannantonio e subiu para quinto. Enquanto isso, Jorge Martín mergulhou, espalhou um pouco, mas conseguiu passar Marc para assumir a terceira posição. No giro seguinte, Acosta também ultrapassou o atual campeão, ficando em quarto.
Martín, na sétima e oitava volta, continuava segurando Acosta e Márquez, que tentava defender o pódio triplo das motos Aprilia. O espanhol da KTM até ultrapassou, mas o piloto #89 deu o troco e retomou a terceira colocação três vezes. Lá na frente, Fernández e Bezzecchi seguiam ampliando a vantagem para o restante do grid.
No entanto, na volta 10, Martín não conseguiu segurar a pressão de Acosta e Márquez, caindo para quinto, enquanto o espanhol da Ducati aproveitou o duelo entre KTM e Aprilia para assumir a terceira colocação. No entanto, o #37 não deixou barato e passou Marc para ficar em terceiro.
Moreira, permanecendo em 14º, começou a sofrer a pressão de Franco Morbidelli, sendo ultrapassado pelo piloto da VR46 na 17ª volta. Bezzecchi, lá na ponta, abria mais de três segundo de vantagem para Fernández.
Na 20ª volta, Joan Mir, representante da Honda melhor posicionado no dia, ultrapassou 'Diggia' para assumir a sexta colocação, enquanto Fernández, em segundo, via Acosta chegando cada vez mais próximo. Bezzecchi seguia ampliando a vantagem para mais de quatro segundos.
Na volta seguinte, Marc Márquez escapou da pista e, ao retornar ao traçado, teve problemas na roda que estava amassada e, por isso, furou o pneu, causando bandeira amarela no setor 3. Logo em seguida, o outro Márquez, Álex, caiu, causando amarela no setor 2, enquanto Mir teve problemas na moto e teve que abandonar a prova. Com isso, Moreira subiu para 12º.
Com três voltas para o fim, Ai Ogura continuou a escalada no grid com a ultrapassagem em Di Giannantonio, assumindo a quinta colocação.Enea Bastianini ultrapassou o brasileiro da LCR e assumiu a 12ª colocação.
Com ampla vantagem, Bezzecchi garantiu a vitória conquistada de ponta a ponta, enquanto Acosta ultrapassava Fernández e assumia a segunda colocação.
Corrida
|Cla
|Piloto
|#
|Moto
|Voltas
|Tempo
|Intervalo
|km/h
|Abandono
|Pontos
|1
|M. Bezzecchi Aprilia Racing Team
|72
|Aprilia
|26
|
39'36.270
|25
|2
|P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing
|37
|KTM
|26
|
+5.543
39'41.813
|5.543
|20
|3
|R. Fernandez Trackhouse Racing Team
|25
|Aprilia
|26
|
+9.259
39'45.529
|3.716
|16
|4
|J. Martin Aprilia Racing Team
|89
|Aprilia
|26
|
+12.182
39'48.452
|2.923
|13
|5
|A. Ogura Trackhouse Racing Team
|79
|Aprilia
|26
|
+12.411
39'48.681
|0.229
|11
|6
|F. Di Giannantonio Team VR46
|49
|Ducati
|26
|
+16.845
39'53.115
|4.434
|10
|7
|B. Binder Red Bull KTM Factory Racing
|33
|KTM
|26
|
+17.363
39'53.633
|0.518
|9
|8
|F. Morbidelli Team VR46
|21
|Ducati
|26
|
+18.227
39'54.497
|0.864
|8
|9
|F. Bagnaia Ducati Team
|63
|Ducati
|26
|
+18.340
39'54.610
|0.113
|7
|10
|L. Marini Repsol Honda Team
|10
|Honda
|26
|
+19.101
39'55.371
|0.761
|6
|11
|J. Zarco LCR Honda
|5
|Honda
|26
|
+19.903
39'56.173
|0.802
|5
|12
|E. Bastianini Tech 3
|23
|KTM
|26
|
+23.386
39'59.656
|3.483
|4
|13
|D. Moreira LCR Honda
|11
|Honda
|26
|
+24.686
40'00.956
|1.300
|3
|14
|F. Quartararo Movistar Yamaha MotoGP
|20
|Yamaha
|26
|
+30.823
40'07.093
|6.137
|2
|15
|A. Rins Movistar Yamaha MotoGP
|42
|Yamaha
|26
|
+32.955
40'09.225
|2.132
|1
|16
|M. Viñales Tech 3
|12
|KTM
|26
|
+36.545
40'12.815
|3.590
|17
|T. Razgatlioglu Pramac Racing
|7
|Yamaha
|26
|
+39.194
40'15.464
|2.649
|18
|J. Miller Pramac Racing
|43
|Yamaha
|26
|
+47.848
40'24.118
|8.654
|19
|M. Pirro Gresini Racing
|51
|Ducati
|26
|
+1'03.598
40'39.868
|15.750
|dnf
|J. Mir Repsol Honda Team
|36
|Honda
|23
|
+3 Voltas
36'04.638
|3 Voltas
|Abandono
|dnf
|A. Marquez Gresini Racing
|73
|Ducati
|21
|
+5 Voltas
32'38.163
|2 Voltas
|Abandono
|dnf
|M. Marquez Ducati Team
|93
|Ducati
|20
|
+6 Voltas
31'11.314
|1 Volta
|Abandono
|Ver resultados completos
APRILIA DOMINA TESTE: é favorita contra DUCATI no 1° GP? Pecco, DIOGO em PLENA evolução, SBK e CROSS
Ouça versão áudio do PÓDIO CAST:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Últimas notícias
Acosta líder, Moreira em 15º; veja classificação da MotoGP 2026 após GP da Tailândia
Moreira pontua, Bezzecchi lidera de ponta a ponta: Resultado final do GP da Tailândia de MotoGP
MotoGP: Bezzecchi domina GP da Tailândia; Moreira chega em 13º
NASCAR O’Reilly: Van Gisbergen brilha e vence primeira em Austin
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários