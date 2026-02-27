Marco Bezzecchi 'deu um grande recado' na primeira sessão competitiva da MotoGP na temporada ao liderar os treinos para o GP da Tailândia por quase meio segundo. Diogo Moreira, brasileiro que é estreante na categoria rainha e que corre pela LCR Honda, ficou em 18º e terá que participar do Q1 da classificação.

O piloto da Aprilia registrou uma volta recorde na pista de 1min28s526 no final, abrindo uma vantagem clara sobre o atual campeão mundial Marc Márquez - com uma diferença de 0s421.

Do outro lado da garagem oficial da Ducati, a situação era familiarmente ruim, com o companheiro de equipe de Marc, Pecco Bagnaia, não conseguindo entrar no top 10 e, assim, ficando fora do acesso direto ao Q2 de amanhã.

Se havia alguma atenuante para Bagnaia repetir a forma lamentável que mostrou em tantas sextas-feiras em 2025, foi o caos que o clima instável causou nesta sessão.

Nuvens escuras e áreas com chuva provocaram os competidores em várias ocasiões durante os 60 minutos, com todos tentando adivinhar quando seria a última chance para fazer uma volta rápida representativa. Nada ideal para um piloto analítico como Bagnaia.

Bagnaia and Quartararo both failed to make it through to Q2 Photo by: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Em vários momentos da sessão, os pilotos saíram para o que temiam ser uma última volta 'seca', bagunçando os programas e planos de pneus. Mas, embora algumas poças de chuva aparecessem e desaparecessem, o céu nunca abriu de verdade. Assim, o circuito permaneceu seco o suficiente para que as tentativas de última hora fossem decisivas.

Dito isso, Ai Ogura (Trackhouse Aprilia) comprovou a vantagem de uma volta rápida feita no início em condições assim, com seu tempo do começo da sessão sendo suficiente para avançar ao Q2, apesar de ter caído no final.

Companheiro de Moreira na LCR Honda, Johann Zarco, foi o último a garantir vaga direta para o Q2, acompanhado no top 10 por todos os nomes esperados, exceto Bagnaia. Entre eles estavam Fabio di Giannantonio (VR46 Ducati), Pedro Acosta (KTM), Jorge Martín (Aprilia), Álex Márquez (Gresini Ducati) e Joan Mir (Honda).

O piloto da KTM, Brad Binder, também teve uma tarde bem-sucedida na Tailândia, terminando em oitavo lugar.

Não foi surpresa a ausência de Fabio Quartararo da Yamaha. O francês, que teve uma manhã complicada na indomável moto japonesa, ficou em 16º e terminou uma posição atrás do seu colega campeão mundial Bagnaia.

Moreira terminou o dia em 18º, com volta mais rápida de 1min30s101, na frente de Jack Miller (Pramac Honda), Alex Rins (Yamaha), o também novato Toprak Razgatlioglu (Pramac Yamaha) e Michele Pirro (Gresini Ducati), que está substituindo Fermín Aldeguer no começo do ano por uma lesão na diáfise do fêmur do espanhol.

Resultados dos treinos do GP da Tailândia de MotoGP

APRILIA DOMINA TESTE: é favorita contra DUCATI no 1° GP? Pecco, DIOGO em PLENA evolução, SBK e CROSS

Ouça versão áudio do PÓDIO CAST:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!