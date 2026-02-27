Pular para o conteúdo principal

MotoGP GP da Tailândia

MotoGP: Bezzecchi domina treinos da sexta-feira do GP da Tailândia; Moreira é o 18º mais rápido

Piloto da equipe oficial Aprilia correspondeu às expectativas com uma volta impressionante em Buriram

Richard Asher
Editado:
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Marco Bezzecchi 'deu um grande recado' na primeira sessão competitiva da MotoGP na temporada ao liderar os treinos para o GP da Tailândia por quase meio segundo. Diogo Moreira, brasileiro que é estreante na categoria rainha e que corre pela LCR Honda, ficou em 18º e terá que participar do Q1 da classificação.

O piloto da Aprilia registrou uma volta recorde na pista de 1min28s526 no final, abrindo uma vantagem clara sobre o atual campeão mundial Marc Márquez - com uma diferença de 0s421.

Do outro lado da garagem oficial da Ducati, a situação era familiarmente ruim, com o companheiro de equipe de Marc, Pecco Bagnaia, não conseguindo entrar no top 10 e, assim, ficando fora do acesso direto ao Q2 de amanhã.

Se havia alguma atenuante para Bagnaia repetir a forma lamentável que mostrou em tantas sextas-feiras em 2025, foi o caos que o clima instável causou nesta sessão.

Nuvens escuras e áreas com chuva provocaram os competidores em várias ocasiões durante os 60 minutos, com todos tentando adivinhar quando seria a última chance para fazer uma volta rápida representativa. Nada ideal para um piloto analítico como Bagnaia.

Bagnaia and Quartararo both failed to make it through to Q2

Bagnaia and Quartararo both failed to make it through to Q2

Photo by: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Em vários momentos da sessão, os pilotos saíram para o que temiam ser uma última volta 'seca', bagunçando os programas e planos de pneus. Mas, embora algumas poças de chuva aparecessem e desaparecessem, o céu nunca abriu de verdade. Assim, o circuito permaneceu seco o suficiente para que as tentativas de última hora fossem decisivas.

Dito isso, Ai Ogura (Trackhouse Aprilia) comprovou a vantagem de uma volta rápida feita no início em condições assim, com seu tempo do começo da sessão sendo suficiente para avançar ao Q2, apesar de ter caído no final.

Companheiro de Moreira na LCR Honda, Johann Zarco, foi o último a garantir vaga direta para o Q2, acompanhado no top 10 por todos os nomes esperados, exceto Bagnaia. Entre eles estavam Fabio di Giannantonio (VR46 Ducati), Pedro Acosta (KTM), Jorge Martín (Aprilia), Álex Márquez (Gresini Ducati)Joan Mir (Honda).

O piloto da KTM, Brad Binder, também teve uma tarde bem-sucedida na Tailândia, terminando em oitavo lugar.

Não foi surpresa a ausência de Fabio Quartararo da Yamaha. O francês, que teve uma manhã complicada na indomável moto japonesa, ficou em 16º e terminou uma posição atrás do seu colega campeão mundial Bagnaia.

Moreira terminou o dia em 18º, com volta mais rápida de 1min30s101, na frente de Jack Miller (Pramac Honda), Alex Rins (Yamaha), o também novato Toprak Razgatlioglu (Pramac Yamaha) e Michele Pirro (Gresini Ducati), que está substituindo Fermín Aldeguer no começo do ano por uma lesão na diáfise do fêmur do espanhol.

Resultados dos treinos do GP da Tailândia de MotoGP

FiP

Todas as estatísticas
 
Cla Piloto # Moto Voltas Tempo Intervalo km/h Velocidade Máxima
1 Italy M. Bezzecchi Aprilia Racing Team 72 Aprilia 24

1'28.526

   185.193  
2 Spain M. Marquez Ducati Team 93 Ducati 25

+0.421

1'28.947

 0.421 184.316  
3 Italy F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 19

+0.484

1'29.010

 0.063 184.186  
4 Spain P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing 37 KTM 19

+0.659

1'29.185

 0.175 183.824  
5 Spain J. Martin Aprilia Racing Team 89 Aprilia 25

+0.703

1'29.229

 0.044 183.733  
6 Spain A. Marquez Gresini Racing 73 Ducati 23

+0.850

1'29.376

 0.147 183.431  
7 Spain J. Mir Repsol Honda Team 36 Honda 25

+0.991

1'29.517

 0.141 183.142  
8 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 23

+1.006

1'29.532

 0.015 183.112  
9 Japan A. Ogura Trackhouse Racing Team 79 Aprilia 20

+1.053

1'29.579

 0.047 183.016  
10 France J. Zarco LCR Honda 5 Honda 21

+1.064

1'29.590

 0.011 182.993  
11 Italy L. Marini Repsol Honda Team 10 Honda 19

+1.088

1'29.614

 0.024 182.944  
12 Spain M. Viñales Tech 3 12 KTM 20

+1.097

1'29.623

 0.009 182.926  
13 Italy F. Morbidelli Team VR46 21 Ducati 23

+1.116

1'29.642

 0.019 182.887  
14 Spain R. Fernandez Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 25

+1.140

1'29.666

 0.024 182.838  
15 Italy F. Bagnaia Ducati Team 63 Ducati 18

+1.298

1'29.824

 0.158 182.516  
16 France F. Quartararo Movistar Yamaha MotoGP 20 Yamaha 23

+1.358

1'29.884

 0.060 182.395  
17 Italy E. Bastianini Tech 3 23 KTM 21

+1.504

1'30.030

 0.146 182.099  
18 Brazil D. Moreira LCR Honda 11 Honda 18

+1.575

1'30.101

 0.071 181.955  
19 Australia J. Miller Pramac Racing 43 Yamaha 21

+1.608

1'30.134

 0.033 181.889  
20 Spain A. Rins Movistar Yamaha MotoGP 42 Yamaha 25

+1.776

1'30.302

 0.168 181.550  
21 Turkey T. Razgatlioglu Pramac Racing 7 Yamaha 20

+1.839

1'30.365

 0.063 181.424  
22 Italy M. Pirro Gresini Racing 51 Ducati 23

+2.911

1'31.437

 1.072 179.297  
Ver resultados completos

APRILIA DOMINA TESTE: é favorita contra DUCATI no 1° GP? Pecco, DIOGO em PLENA evolução, SBK e CROSS

