Depois de um ano e meio de jejum, Marco Bezzecchi voltou a vencer uma corrida na MotoGP. O italiano aproveitou uma quebra de Fabio Quartararo para triunfar na "segunda corrida" do GP da Grã-Bretanha deste domingo (25), largando da décima colocação. Johann Zarco conseguiu mais um bom resultado, em segundo, e Marc Márquez fechou o pódio.

O fim de semana foi concluído com uma prova caótica. Na primeira largada, Álex Márquez tomou a ponta do francês, mas caiu na Curva 1; depois, Franco Morbidelli e Áleix Espargaró se acidentaram e, então, foi a vez de Marc cair e causar uma bandeira vermelha que não só interrompeu como recomeçou a rodada "do zero".

Como foi o GP da Grã-Bretanha de MotoGP

Alex fez uma largada fulminante e tomou a liderança de Quartararo, mas caiu na primeira curva. Seu irmão, Marc, também partiu bem e conseguiu se manter na pista para assumir a ponta. Morbidelli e Espargaró foram outros dois que se atingiram, em um início de prova confuso.

O hexacampeão abria vantagem à frente até que caiu também, na segunda volta, mas foi "salvo" por uma bandeira vermelha que interrompeu a corrida. Pela parada ter acontecido com menos de três voltas completadas, todos os pilotos que caíram puderam retornar, e largando das posições originais do grid de largada.

No recomeço, Quartararo novamente teve dificuldades para manter a primeira posição. Ele foi superado por Pecco Bagnaia na primeira curva, mas devolveu nos metros seguintes. Desta vez, os irmãos Márquez foram conservadores para evitar mais quedas. Eles chegaram a cair para o quinto lugar, com Marc, e sexto, com Álex.

Quem pulou bem foi Jack Miller. Enquanto Quartararo "sumiu" do pelotão, o australiano empilhou ultrapassagens e rapidamente assumiu a vice-liderança da prova. Surpreendentemente, as Ducatis chegaram a ficar de fora das três primeiras posições, quando Zarco aproveitou um erro de Bagnaia para ir a terceiro.

Fim de corrida para Pecco na quarta volta. Enquanto tentava se defender de um ataque de Pedro Acosta, ele caiu no segundo setor e abandonou a prova, fazendo Álex e Márquez, seus rivais pelo título na temporada, "respirarem aliviados" mesmo que estivessem, naquele momento, no meio do pelotão na corrida.

A disputa pela vice-liderança ficou muito equilibrada no sétimo giro, quando Marco Bezzecchi e Johann Zarco ultrapassaram Miller, com Morbidelli e Álex os seguindo de perto - todos separados por menos de um segundo. O australiano começou a perder desempenho e caiu para sexto, sendo superado também por Márquez.

Quartararo parecia caminhar tranquilo para vencer o GP, mas começou a ter problemas em sua moto na 12ª volta, despencou no pelotão e, desolado, abandonou, para a alegria de Bezzecchi, que assumiu o primeiro lugar depois de ter largado em décimo. Zarco subiu para segundo e Márquez voltou ao pódio. O hexacampeão ainda tentou atacar o francês no fim, mas precisou foi se defender de Morbidelli.

O italiano e o espanhol protagonizaram uma batalha épica nos metros finais da prova, trocando posições no segundo e terceiro setor. Márquez sobressaiu na última curva e conseguiu garantir o pódio com uma vantagem de milésimos, enquanto Bezzecchi confirmou a vitória e Zarco, o segundo lugar.

Resultado final do GP do Reino Unido na MotoGP:

