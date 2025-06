MotoGP: Bezzecchi e Acosta dividem liderança do TL1 na Itália

Uma última volta rápida, com o cronômetro já zerado, de Marco Bezzecchi e sua Aprilia foi o suficiente para o italiano terminar em primeiro lugar no TL1 do GP da Itália, igualando exatamente o mesmo tempo de Pedro Acosta e sua KTM na MotoGP.

O espanhol ficou com a segunda posição porque fez um segundo melhor tempo um pouco mais lento que seu rival. Brad Binder, na outra KTM de fábrica, terminou a 53 milésimos de segundo dos dois primeiros, deixando os 'donos' da Ducati fora dos três primeiros, com Marc Márquez aparecendo com o quarto tempo da sessão, a apenas 94 milésimos do tempo mais rápido.

A maioria dos pilotos optou por uma combinação de pneus dianteiros macios e traseiros médios no TL1, com exceção de Fabio Quartararo, Bezzecchi e Acosta, o que levou outros a trocarem os dianteiros pelos duros durante a sessão.

Bezzecchi, que já liderava na parte inicial da sessão, estava usando um novo conjunto aerodinâmico, que a Aprilia homologou após os testes em Aragón. O mesmo aconteceu com Pecco Bagnaia, que equipou uma de suas motos com a nova carenagem testada em Motorland, enquanto Márquez continuou com a antiga.

Para o italiano, vencedor nesse circuito nos últimos três anos, a sessão, longe de restaurar sua confiança, foi um pouco caótica, com várias escapadas da pista, muitas visitas ao box para trocar de moto e sem conseguir fazer uma volta rápida que lhe desse confiança. Devido às características da pista, Pecco não pôde usar o freio de 355 mm que usou no domingo em Motorland e que funcionou tão bem para ele, tendo que usar o freio padrão de 340 mm.

Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing, Marco Bezzecchi, Aprilia Racing Foto de: Dorna

A sessão, que aconteceu em condições extremamente quentes, com uma temperatura de pista próxima a 50°C, só viu Raul Fernandez cair no início da sessão na Trackhouse, mas houve várias escapadas, com Márquez, Quartararo, Acosta e Pecco batendo na cúpula de sua Ducati em uma delas, um pouco irritado por não conseguir parar a moto nas curvas.

Fabio Di Giannantonio foi o quinto mais rápido, à frente de Quartararo e Maverick Viñales. Bagnaia só conseguiu chegar em oitavo, a quase meio segundo do topo, com Álex Márquez em nono, construindo seu fim de semana a partir de uma posição discreta, e Johann Zarco fechando o top 10 como a primeira Honda e com Joan Mir bem atrás, em 20º nos tempos, mesmo atrás do substituto de Luca Marini, Takaaki Nakagami, que ficou em 17º.

Tabela de tempos do TL1 do GP da Itália

