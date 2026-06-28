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MotoGP: Bezzecchi é levado ao hospital após acidente grave no GP da Holanda

Piloto da Aprilia relatou "fortes dores" e foi encaminhado para mais exames

Rachit Thukral
Rachit Thukral
Editado:
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

O piloto da equipe oficial da Aprilia, Marco Bezzecchi, foi levado ao hospital para exames complementares após relatar “dor intensa” em consequência de uma queda em alta velocidade no GP da Holanda de MotoGP.

Leia também:

Embora os exames iniciais no centro médico do circuito não tenham confirmado sinais de “complicações neurológicas ou sistêmicas graves”, os médicos consideraram necessário transportar o italiano a um hospital para um exame completo.

Bezzecchi, que perdeu a liderança do campeonato após não marcar pontos pela terceira vez consecutiva em três finais de semana, passará agora por exames mais abrangentes para descartar possíveis lesões.

“Após sua queda durante o Grande Prêmio da Holanda, Marco Bezzecchi foi imediatamente levado ao Centro Médico do circuito, onde passou por uma avaliação completa pela equipe médica, incluindo o diretor médico da MotoGP, Dr. Angel Charte”, informou um comunicado da Aprilia.

“Os exames clínicos iniciais confirmaram que o piloto está plenamente consciente e apresenta mobilidade normal nos quatro membros, sem sinais imediatos de complicações neurológicas ou sistêmicas graves."

“No entanto, devido à dor intensa resultante do impacto, a equipe médica decidiu transferir Bezzecchi para o Hospital de Groningen (Universitair Medisch Centrum Groningen). Essa transferência permitirá que ele seja submetido a exames de imagem diagnósticos abrangentes e exames especializados para descartar definitivamente quaisquer lesões subjacentes e garantir um caminho seguro para a recuperação."

“Mais atualizações serão divulgadas assim que os laudos médicos oficiais do hospital estiverem disponíveis.”

 

Bezzecchi disputava o terceiro lugar com o atual campeão da MotoGP, Marc Márquez, quando a dianteira de sua Aprilia se dobrou na curva 15, em alta velocidade. O impacto lançou o italiano para a brita, onde ele deu várias cambalhotas antes de parar perto das barreiras. 

Ele foi encontrado consciente após o incidente, com imagens de TV o mostrando sentado em frente ao muro e cercado por comissários. Ele foi levado imediatamente ao centro médico antes de ser transportado para um hospital.

O incidente pode ter enormes repercussões para a disputa pelo título de Bezzecchi. Depois de ser tirado da corrida por Jorge Martín no GP da Hungria, ele foi excluído do GP da República Tcheca no último fim de semana por ter agredido um comissário durante a corrida sprint.

Sem ter completado uma corrida principal desde sua vitória no GP da Itália, há um mês, Bezzecchi caiu agora para o segundo lugar no campeonato, sete pontos atrás de Martin.

PAPELÃO de BEZZECCHI abre CAMINHO para TÍTULO de MÁRQUEZ? Diogo FORA dos TESTES da 850cc, CROSS e +

Ouça a versão em áudio do PÓDIO CAST:

 

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