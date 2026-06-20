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MotoGP: Bezzecchi é suspenso e não poderá disputar GP em Brno por agressão a fiscal; veja vídeo

Líder do Mundial acertou um fiscal após seu abandono na sprint deste sábado

Rubén Carballo Rosa
Editado:
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Líder do Mundial, Marco Bezzecchi não poderá disputar o GP da República Tcheca de MotoGP deste domingo! O italiano foi suspenso pelos comissários após vir à tona um vídeo onde Bez acerta um fiscal que estava mexendo em sua moto durante seu abandono na corrida sprint deste sábado.

Leia também:

Pendente de um recurso da Aprilia, a suspensão aplicada pelo Painel de Comissários aponta um "comportamento antidesportivo" do italiano.

Bezzecchi sofreu uma queda a duas voltas do fim da sprint em Brno, quando vinha em quinto. Este foi seu quarto abandono em nove sprints no ano. 

A queda o deixou irritado, em especial com os fiscais, que foram tentar levantar sua moto para retirá-la da caixa de brita. O vídeo, que surgiu posteriormente, mostra Bezzecchi tentando afastar os fiscais, acertando um na cara.

 

Com isso, o italiano fica sob o risco de perder a liderança do Mundial. Na sprint deste sábado, ele já havia cedido cinco pontos para seu companheiro de Aprilia Jorge Martín. Por mais que o espanhol tenha que pagar duas voltas longas neste domingo devido ao strike na largada do GP da Hungria, o campeão de 2024 tem a faca e o queijo na mão para virar o jogo.

E, por mais que não seja um risco imediato à liderança, a suspensão de Bezzecchi abre caminho para que Marc Márquez se aproxime ainda mais do italiano na briga pelo título. No momento, a diferença é de 65 pontos e, caso o heptacampeão vença a corrida deste domingo, a vantagem cairia para apenas 40, pouco mais que o total distribuído em um fim de semana.

MOREIRA GANHA IMPORTÂNCIA INÉDITA na MotoGP em Brno! MÁRQUEZ x Bezzecchi, WSBK, Bê Tibúrcio e mais!

Ouça a versão em áudio do PÓDIO CAST:

 

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