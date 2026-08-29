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Brasileiro conseguiu avançar ao Q2 apesar de queda em momento crucial próximo do fim do Q1

Guilherme Longo
Guilherme Longo
Editado:
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

A MotoGP realizou na manhã deste sábado a classificação para o GP de Aragón, 13ª etapa da temporada 2026. Marco Bezzecchi garantiu mais uma pole position, batendo novamente o recorde de pista do MotorLand, tendo Marc Márquez em segundo e Álex Márquez em terceiro. Já Diogo Moreira caiu no Q1, mas conseguiu avançar ao Q2, para terminar em 10º.

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Q1

Os 12 pilotos do Q1 foram à pista ao mesmo tempo, assim que a regressiva de 15 minutos foi iniciada. Participaram dessa parte do treino: Diogo Moreira, Luca Marini, Francesco Bagnaia, Fabio Quartararo, Joan Mir, Álex Rins, Enea Bastianini, Brad Binder, Jack Miller, Pol Espargaró, Toprak Razgatlioglu e Lorenzo Savadori.

 

Após uma ótima volta na primeira saída, terminando na liderança, Moreira sofreu uma queda na curva 2 a 02min15s do fim da sessão, deixando em risco sua classificação. O brasileiro teve que voltar correndo aos boxes.

 

No final, Francesco Bagnaia foi o mais rápido com 01min45s820. Mesmo com a queda, Diogo Moreira garantiu a segunda vaga para o Q2, terminando a apenas 0s021 do bicampeão.

Com isso, os eliminados no Q1, que ficam com as posições de 13º a 22º são, em ordem: Jack Miller, Brad Binder, Joan Mir, Enea Bastianini, Fabio Quartararo, Luca Marini, Álex Rins, Pol Espargaró, Toprak Razgatlioglu e Lorenzo Savadori.

 

Q2

Francesco Bagnaia e Diogo Moreira garantiram o direito de disputar disputar a pole position com os dez melhores no segundo treino livre do final de semana: Marco Bezzecchi, Jorge Martín, Álex Márquez, Marc Márquez, Fabio di Giannantonio, Franco Morbidelli, Fermin Aldeguer, Raúl Fernández, Pedro Acosta e Johann Zarco.

 

A 01min30s do fim do Q2, mais uma queda, agora de Acosta. O espanhol da KTM perdeu o equilíbrio e escorregou da moto no trecho entre as curvas 8 e 9, comprometendo  a última tentativa de alguns pilotos.

No final, Marco Bezzecchi garantiu a pole position com o novo recorde de pista do MotorLand: 01min44s962. Marc Márquez foi o segundo a 0s089, com Álex Márquez fechando a primeira fila.

 

Completaram o top 12: Raúl Fernández, Jorge Martín, Pedro Acosta, Fabio di Giannantonio, Francesco Bagnaia, Johann Zarco, Diogo Moreira, Fermín Aldeguer e Franco Morbidelli.

A MotoGP volta à pista do MotorLand mais uma vez neste sábado. Às 10h tem a largada da corrida sprint do GP de Aragón, com transmissão ao vivo da ESPN e do Disney+.

Confira o grid de largada para o GP da Grã-Bretanha de MotoGP:

Q2

Todas as estatísticas
 
Cla Piloto # Moto Voltas Tempo Intervalo km/h Velocidade Máxima
1 Italy M. Bezzecchi Aprilia Racing Team 72 Aprilia 8

1'44.962

   174.165  
2 Spain M. Marquez Ducati Team 93 Ducati 7

+0.089

1'45.051

 0.089 174.018  
3 Spain A. Marquez Gresini Racing 73 Ducati 8

+0.299

1'45.261

 0.210 173.671  
4 Spain R. Fernandez Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 8

+0.413

1'45.375

 0.114 173.483  
5 Spain J. Martin Aprilia Racing Team 89 Aprilia 8

+0.474

1'45.436

 0.061 173.382  
6 Spain P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing 37 KTM 5

+0.593

1'45.555

 0.119 173.187  
7 Italy F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 7

+0.653

1'45.615

 0.060 173.089  
8 Italy F. Bagnaia Ducati Team 63 Ducati 5

+0.709

1'45.671

 0.056 172.997  
9 France J. Zarco LCR Honda 5 Honda 7

+0.821

1'45.783

 0.112 172.814  
10 Brazil D. Moreira LCR Honda 11 Honda 7

+0.840

1'45.802

 0.019 172.783  
11 Spain F. Aldeguer Gresini Racing 54 Ducati 8

+0.930

1'45.892

 0.090 172.636  
12 Italy F. Morbidelli Team VR46 21 Ducati 7

+0.957

1'45.919

 0.027 172.592  
Ver resultados completos
Cla Piloto # Moto Voltas Tempo Intervalo km/h
13 J. MillerPramac Racing 43 Yamaha 8

+0.139

1'45.959

 0.118 172.527
14 B. BinderRed Bull KTM Factory Racing 33 KTM 8

+0.178

1'45.998

 0.039 172.463
15 J. MirRepsol Honda Team 36 Honda 6

+0.206

1'46.026

 0.028 172.418
16 E. BastianiniTech 3 23 KTM 7

+0.276

1'46.096

 0.070 172.304
17 F. QuartararoMovistar Yamaha MotoGP 20 Yamaha 7

+0.311

1'46.131

 0.035 172.247
18 L. MariniRepsol Honda Team 10 Honda 7

+0.391

1'46.211

 0.080 172.117
19 A. RinsMovistar Yamaha MotoGP 42 Yamaha 7

+0.502

1'46.322

 0.111 171.938
20 P. EspargaroTech 3 44 KTM 7

+0.564

1'46.384

 0.062 171.837
21 T. RazgatliogluPramac Racing 7 Yamaha 7

+0.729

1'46.549

 0.165 171.571
22 L. SavadoriTrackhouse Racing Team 32 Aprilia 6

+1.568

1'47.388

 0.839 170.231

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