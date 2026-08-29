MotoGP: Bezzecchi faz a pole para o GP de Aragón e bate recorde da pista; Moreira cai, mas termina em 10º
Brasileiro conseguiu avançar ao Q2 apesar de queda em momento crucial próximo do fim do Q1
A MotoGP realizou na manhã deste sábado a classificação para o GP de Aragón, 13ª etapa da temporada 2026. Marco Bezzecchi garantiu mais uma pole position, batendo novamente o recorde de pista do MotorLand, tendo Marc Márquez em segundo e Álex Márquez em terceiro. Já Diogo Moreira caiu no Q1, mas conseguiu avançar ao Q2, para terminar em 10º.
Q1
Os 12 pilotos do Q1 foram à pista ao mesmo tempo, assim que a regressiva de 15 minutos foi iniciada. Participaram dessa parte do treino: Diogo Moreira, Luca Marini, Francesco Bagnaia, Fabio Quartararo, Joan Mir, Álex Rins, Enea Bastianini, Brad Binder, Jack Miller, Pol Espargaró, Toprak Razgatlioglu e Lorenzo Savadori.
Após uma ótima volta na primeira saída, terminando na liderança, Moreira sofreu uma queda na curva 2 a 02min15s do fim da sessão, deixando em risco sua classificação. O brasileiro teve que voltar correndo aos boxes.
No final, Francesco Bagnaia foi o mais rápido com 01min45s820. Mesmo com a queda, Diogo Moreira garantiu a segunda vaga para o Q2, terminando a apenas 0s021 do bicampeão.
Com isso, os eliminados no Q1, que ficam com as posições de 13º a 22º são, em ordem: Jack Miller, Brad Binder, Joan Mir, Enea Bastianini, Fabio Quartararo, Luca Marini, Álex Rins, Pol Espargaró, Toprak Razgatlioglu e Lorenzo Savadori.
Q2
Francesco Bagnaia e Diogo Moreira garantiram o direito de disputar disputar a pole position com os dez melhores no segundo treino livre do final de semana: Marco Bezzecchi, Jorge Martín, Álex Márquez, Marc Márquez, Fabio di Giannantonio, Franco Morbidelli, Fermin Aldeguer, Raúl Fernández, Pedro Acosta e Johann Zarco.
A 01min30s do fim do Q2, mais uma queda, agora de Acosta. O espanhol da KTM perdeu o equilíbrio e escorregou da moto no trecho entre as curvas 8 e 9, comprometendo a última tentativa de alguns pilotos.
No final, Marco Bezzecchi garantiu a pole position com o novo recorde de pista do MotorLand: 01min44s962. Marc Márquez foi o segundo a 0s089, com Álex Márquez fechando a primeira fila.
Completaram o top 12: Raúl Fernández, Jorge Martín, Pedro Acosta, Fabio di Giannantonio, Francesco Bagnaia, Johann Zarco, Diogo Moreira, Fermín Aldeguer e Franco Morbidelli.
A MotoGP volta à pista do MotorLand mais uma vez neste sábado. Às 10h tem a largada da corrida sprint do GP de Aragón, com transmissão ao vivo da ESPN e do Disney+.
Confira o grid de largada para o GP da Grã-Bretanha de MotoGP:
Q2
|Cla
|Piloto
|#
|Moto
|Voltas
|Tempo
|Intervalo
|km/h
|Velocidade Máxima
|1
|M. Bezzecchi Aprilia Racing Team
|72
|Aprilia
|8
|
1'44.962
|174.165
|2
|M. Marquez Ducati Team
|93
|Ducati
|7
|
+0.089
1'45.051
|0.089
|174.018
|3
|A. Marquez Gresini Racing
|73
|Ducati
|8
|
+0.299
1'45.261
|0.210
|173.671
|4
|R. Fernandez Trackhouse Racing Team
|25
|Aprilia
|8
|
+0.413
1'45.375
|0.114
|173.483
|5
|J. Martin Aprilia Racing Team
|89
|Aprilia
|8
|
+0.474
1'45.436
|0.061
|173.382
|6
|P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing
|37
|KTM
|5
|
+0.593
1'45.555
|0.119
|173.187
|7
|F. Di Giannantonio Team VR46
|49
|Ducati
|7
|
+0.653
1'45.615
|0.060
|173.089
|8
|F. Bagnaia Ducati Team
|63
|Ducati
|5
|
+0.709
1'45.671
|0.056
|172.997
|9
|J. Zarco LCR Honda
|5
|Honda
|7
|
+0.821
1'45.783
|0.112
|172.814
|10
|D. Moreira LCR Honda
|11
|Honda
|7
|
+0.840
1'45.802
|0.019
|172.783
|11
|F. Aldeguer Gresini Racing
|54
|Ducati
|8
|
+0.930
1'45.892
|0.090
|172.636
|12
|F. Morbidelli Team VR46
|21
|Ducati
|7
|
+0.957
1'45.919
|0.027
|172.592
|Ver resultados completos
|Cla
|Piloto
|#
|Moto
|Voltas
|Tempo
|Intervalo
|km/h
|13
|J. MillerPramac Racing
|43
|Yamaha
|8
|
+0.139
1'45.959
|0.118
|172.527
|14
|B. BinderRed Bull KTM Factory Racing
|33
|KTM
|8
|
+0.178
1'45.998
|0.039
|172.463
|15
|J. MirRepsol Honda Team
|36
|Honda
|6
|
+0.206
1'46.026
|0.028
|172.418
|16
|E. BastianiniTech 3
|23
|KTM
|7
|
+0.276
1'46.096
|0.070
|172.304
|17
|F. QuartararoMovistar Yamaha MotoGP
|20
|Yamaha
|7
|
+0.311
1'46.131
|0.035
|172.247
|18
|L. MariniRepsol Honda Team
|10
|Honda
|7
|
+0.391
1'46.211
|0.080
|172.117
|19
|A. RinsMovistar Yamaha MotoGP
|42
|Yamaha
|7
|
+0.502
1'46.322
|0.111
|171.938
|20
|P. EspargaroTech 3
|44
|KTM
|7
|
+0.564
1'46.384
|0.062
|171.837
|21
|T. RazgatliogluPramac Racing
|7
|Yamaha
|7
|
+0.729
1'46.549
|0.165
|171.571
|22
|L. SavadoriTrackhouse Racing Team
|32
|Aprilia
|6
|
+1.568
1'47.388
|0.839
|170.231
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