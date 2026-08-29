A MotoGP realizou na manhã deste sábado a classificação para o GP de Aragón, 13ª etapa da temporada 2026. Marco Bezzecchi garantiu mais uma pole position, batendo novamente o recorde de pista do MotorLand, tendo Marc Márquez em segundo e Álex Márquez em terceiro. Já Diogo Moreira caiu no Q1, mas conseguiu avançar ao Q2, para terminar em 10º.

Q1

Os 12 pilotos do Q1 foram à pista ao mesmo tempo, assim que a regressiva de 15 minutos foi iniciada. Participaram dessa parte do treino: Diogo Moreira, Luca Marini, Francesco Bagnaia, Fabio Quartararo, Joan Mir, Álex Rins, Enea Bastianini, Brad Binder, Jack Miller, Pol Espargaró, Toprak Razgatlioglu e Lorenzo Savadori.

Após uma ótima volta na primeira saída, terminando na liderança, Moreira sofreu uma queda na curva 2 a 02min15s do fim da sessão, deixando em risco sua classificação. O brasileiro teve que voltar correndo aos boxes.

No final, Francesco Bagnaia foi o mais rápido com 01min45s820. Mesmo com a queda, Diogo Moreira garantiu a segunda vaga para o Q2, terminando a apenas 0s021 do bicampeão.

Com isso, os eliminados no Q1, que ficam com as posições de 13º a 22º são, em ordem: Jack Miller, Brad Binder, Joan Mir, Enea Bastianini, Fabio Quartararo, Luca Marini, Álex Rins, Pol Espargaró, Toprak Razgatlioglu e Lorenzo Savadori.

Q2

Francesco Bagnaia e Diogo Moreira garantiram o direito de disputar disputar a pole position com os dez melhores no segundo treino livre do final de semana: Marco Bezzecchi, Jorge Martín, Álex Márquez, Marc Márquez, Fabio di Giannantonio, Franco Morbidelli, Fermin Aldeguer, Raúl Fernández, Pedro Acosta e Johann Zarco.

A 01min30s do fim do Q2, mais uma queda, agora de Acosta. O espanhol da KTM perdeu o equilíbrio e escorregou da moto no trecho entre as curvas 8 e 9, comprometendo a última tentativa de alguns pilotos.

No final, Marco Bezzecchi garantiu a pole position com o novo recorde de pista do MotorLand: 01min44s962. Marc Márquez foi o segundo a 0s089, com Álex Márquez fechando a primeira fila.

Completaram o top 12: Raúl Fernández, Jorge Martín, Pedro Acosta, Fabio di Giannantonio, Francesco Bagnaia, Johann Zarco, Diogo Moreira, Fermín Aldeguer e Franco Morbidelli.

A MotoGP volta à pista do MotorLand mais uma vez neste sábado. Às 10h tem a largada da corrida sprint do GP de Aragón, com transmissão ao vivo da ESPN e do Disney+.

Confira o grid de largada para o GP da Grã-Bretanha de MotoGP:

Cla Piloto # Moto Voltas Tempo Intervalo km/h 13 J. Miller Pramac Racing 43 Yamaha 8 +0.139 1'45.959 0.118 172.527 14 B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 8 +0.178 1'45.998 0.039 172.463 15 J. Mir Repsol Honda Team 36 Honda 6 +0.206 1'46.026 0.028 172.418 16 E. Bastianini Tech 3 23 KTM 7 +0.276 1'46.096 0.070 172.304 17 F. Quartararo Movistar Yamaha MotoGP 20 Yamaha 7 +0.311 1'46.131 0.035 172.247 18 L. Marini Repsol Honda Team 10 Honda 7 +0.391 1'46.211 0.080 172.117 19 A. Rins Movistar Yamaha MotoGP 42 Yamaha 7 +0.502 1'46.322 0.111 171.938 20 P. Espargaro Tech 3 44 KTM 7 +0.564 1'46.384 0.062 171.837 21 T. Razgatlioglu Pramac Racing 7 Yamaha 7 +0.729 1'46.549 0.165 171.571 22 L. Savadori Trackhouse Racing Team 32 Aprilia 6 +1.568 1'47.388 0.839 170.231

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