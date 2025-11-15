Todas as categorias

Relato de classificação
MotoGP GP de Valência

MotoGP: Bezzecchi faz a pole para o GP de Valência em classificação bastante disputada

Os cinco primeiros colocados ficaram no mesmo décimo de segundo

Guilherme Longo
Guilherme Longo
Editado:
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

A MotoGP realizou na manhã deste sábado a classificação para o GP de Valência, última etapa da temporada 2025. Em um quali muito competitivo, com o top 5 separado por menos de um décimo, a pole ficou com Marco Bezzecchi.

Leia também:
 

Q1

De forma curiosa, os 14 pilotos do Q1 foram à pista ao mesmo tempo, assim que a regressiva de 15 minutos foi iniciada. Participaram dessa parte do treino: Francesco Bagnaia, Johann Zarco, Luca Marini, Enea Bastianini, Miguel Oliveira, Somkiat Chantra, Nicolò Bulega, Brad Binder, Álex Rins, Raúl Fernández, Aleix Espargaró, Maverick Viñales, Augusto Fernández e Jorge Martín.

E ainda nos primeiros minutos, uma queda. Augusto Fernández foi ao chão com o V4 da Yamaha, mas conseguiu retornar à pista para participar do restante da sessão.

 

Enquanto vinha na segunda posição e fazia uma volta rápida, a três minutos do fim, mais um drama para a temporada de Bagnaia. O bicampeão acusou um problema em sua Ducati, que o fez parar em uma área de escape, causando uma rápida amarela no segundo setor.

 

No final, Raúl Fernández foi o mais rápido com 01min29s036, enquanto Johann Zarco garantiu a segunda vaga para o Q2, ficando a 0s424. Os demais já garantiram suas posições para os grids da sprint e da corrida do domingo, ficando de 13º a 24º nesta ordem: Luca Marini, Aleix Espargaró, Brad Binder, Francesco Bagnaia, Jorge Martín, Miguel Oliveira, Álex Rins, Enea Bastianini, Maverick Viñales, Nicolò Bulega, Augusto Fernández e Somkiat Chantra.

Resultado do Q1 (2 vagas para o Q2 + posições de 13º a 24º no grid)

Cla Piloto # Moto Voltas Tempo Intervalo km/h
Q2 R. FernandezTrackhouse Racing Team 25 Aprilia 9

1'29.036

   161.934
Q2 J. ZarcoLCR Honda 5 Honda 8

+0.424

1'29.460

 0.424 161.167
13 L. MariniRepsol Honda Team 10 Honda 8

+0.484

1'29.520

 0.060 161.058
14 A. EspargaroHonda HRC Test Team 41 Honda 8

+0.490

1'29.526

 0.006 161.048
15 B. BinderRed Bull KTM Factory Racing 33 KTM 8

+0.525

1'29.561

 0.035 160.985
16 F. BagnaiaDucati Team 63 Ducati 6

+0.548

1'29.584

 0.023 160.943
17 J. MartinAprilia Racing Team 1 Aprilia 8

+0.594

1'29.630

 0.046 160.861
18 M. OliveiraPramac Racing 88 Yamaha 8

+0.621

1'29.657

 0.027 160.812
19 A. RinsMovistar Yamaha MotoGP 42 Yamaha 8

+0.871

1'29.907

 0.250 160.365
20 E. BastianiniTech 3 23 KTM 8

+0.912

1'29.948

 0.041 160.292
21 M. ViñalesTech 3 12 KTM 7

+0.951

1'29.987

 0.039 160.223
22 N. BulegaDucati Team 11 Ducati 9

+1.009

1'30.045

 0.058 160.119
23 A. FernandezMovistar Yamaha MotoGP 7 Yamaha 7

+1.074

1'30.110

 0.065 160.004
24 S. ChantraLCR Honda 35 Honda 9

+1.221

1'30.257

 0.147 159.743
 

Q2

Raúl Fernández e Johann Zarco garantiram o direito de disputar disputar a pole position com os dez melhores no segundo treino livre do final de semana: Pedro Acosta, Marco Bezzecchi, Álex Márquez, Fabio di Giannantonio, Franco Morbidelli, Fermín Aldeguer, Fabio Quartararo, Joan Mir, Ai Ogura e Jack Miller.

 

No final, Marco Bezzecchi garantiu mais uma pole na temporada 2025, com 01min28s809. Em um resultado apertado, o top 5 ficou no mesmo décimo: Álex Márquez foi o segundo a 0s026, seguido de Fabio di Giannantonio (+0s044), Raúl Fernández (+0s058) e Pedro Acosta (+0s096). Completam o top 12 da sprint de logo mais e do GP de amanhã: Fabio Quartararo, Franco Morbidelli, Jack Miller, Fermín Aldeguer, Joan Mir, Johann Zarco e Ai Ogura.

O Mundial de Motovelocidade segue acelerando neste sábado em Valência. A Moto3 faz sua classificação às 08h45, seguido do quali da Moto2, com Diogo Moreira no Q1 às 09h40. O dia fecha com a corrida sprint da MotoGP às 11h, tudo com transmissão da ESPN e do Disney+.

Resultado do Q2 (Posições de 1º a 12º no grid)

Cla Piloto # Moto Voltas Tempo Intervalo km/h
1 M. BezzecchiAprilia Racing Team 72 Aprilia 9

1'28.809

   162.348
2 A. MarquezGresini Racing 73 Ducati 9

+0.026

1'28.835

 0.026 162.300
3 F. Di GiannantonioTeam VR46 49 Ducati 8

+0.044

1'28.853

 0.018 162.268
4 R. FernandezTrackhouse Racing Team 25 Aprilia 9

+0.058

1'28.867

 0.014 162.242
5 P. AcostaRed Bull KTM Factory Racing 37 KTM 9

+0.096

1'28.905

 0.038 162.173
6 F. QuartararoMovistar Yamaha MotoGP 20 Yamaha 8

+0.169

1'28.978

 0.073 162.040
7 F. MorbidelliTeam VR46 21 Ducati 8

+0.257

1'29.066

 0.088 161.879
8 J. MillerPramac Racing 43 Yamaha 9

+0.335

1'29.144

 0.078 161.738
9 F. AldeguerGresini Racing 54 Ducati 9

+0.360

1'29.169

 0.025 161.692
10 J. MirRepsol Honda Team 36 Honda 9

+0.424

1'29.233

 0.064 161.576
11 J. ZarcoLCR Honda 5 Honda 9

+0.542

1'29.351

 0.118 161.363
12 A. OguraTrackhouse Racing Team 79 Aprilia 9

+0.562

1'29.371

 0.020 161.327

