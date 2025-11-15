MotoGP: Bezzecchi faz a pole para o GP de Valência em classificação bastante disputada
Os cinco primeiros colocados ficaram no mesmo décimo de segundo
A MotoGP realizou na manhã deste sábado a classificação para o GP de Valência, última etapa da temporada 2025. Em um quali muito competitivo, com o top 5 separado por menos de um décimo, a pole ficou com Marco Bezzecchi.
Q1
De forma curiosa, os 14 pilotos do Q1 foram à pista ao mesmo tempo, assim que a regressiva de 15 minutos foi iniciada. Participaram dessa parte do treino: Francesco Bagnaia, Johann Zarco, Luca Marini, Enea Bastianini, Miguel Oliveira, Somkiat Chantra, Nicolò Bulega, Brad Binder, Álex Rins, Raúl Fernández, Aleix Espargaró, Maverick Viñales, Augusto Fernández e Jorge Martín.
E ainda nos primeiros minutos, uma queda. Augusto Fernández foi ao chão com o V4 da Yamaha, mas conseguiu retornar à pista para participar do restante da sessão.
Enquanto vinha na segunda posição e fazia uma volta rápida, a três minutos do fim, mais um drama para a temporada de Bagnaia. O bicampeão acusou um problema em sua Ducati, que o fez parar em uma área de escape, causando uma rápida amarela no segundo setor.
No final, Raúl Fernández foi o mais rápido com 01min29s036, enquanto Johann Zarco garantiu a segunda vaga para o Q2, ficando a 0s424. Os demais já garantiram suas posições para os grids da sprint e da corrida do domingo, ficando de 13º a 24º nesta ordem: Luca Marini, Aleix Espargaró, Brad Binder, Francesco Bagnaia, Jorge Martín, Miguel Oliveira, Álex Rins, Enea Bastianini, Maverick Viñales, Nicolò Bulega, Augusto Fernández e Somkiat Chantra.
Resultado do Q1 (2 vagas para o Q2 + posições de 13º a 24º no grid)
|Cla
|Piloto
|#
|Moto
|Voltas
|Tempo
|Intervalo
|km/h
|Q2
|R. FernandezTrackhouse Racing Team
|25
|Aprilia
|9
|
1'29.036
|161.934
|Q2
|J. ZarcoLCR Honda
|5
|Honda
|8
|
+0.424
1'29.460
|0.424
|161.167
|13
|L. MariniRepsol Honda Team
|10
|Honda
|8
|
+0.484
1'29.520
|0.060
|161.058
|14
|A. EspargaroHonda HRC Test Team
|41
|Honda
|8
|
+0.490
1'29.526
|0.006
|161.048
|15
|B. BinderRed Bull KTM Factory Racing
|33
|KTM
|8
|
+0.525
1'29.561
|0.035
|160.985
|16
|F. BagnaiaDucati Team
|63
|Ducati
|6
|
+0.548
1'29.584
|0.023
|160.943
|17
|J. MartinAprilia Racing Team
|1
|Aprilia
|8
|
+0.594
1'29.630
|0.046
|160.861
|18
|M. OliveiraPramac Racing
|88
|Yamaha
|8
|
+0.621
1'29.657
|0.027
|160.812
|19
|A. RinsMovistar Yamaha MotoGP
|42
|Yamaha
|8
|
+0.871
1'29.907
|0.250
|160.365
|20
|E. BastianiniTech 3
|23
|KTM
|8
|
+0.912
1'29.948
|0.041
|160.292
|21
|M. ViñalesTech 3
|12
|KTM
|7
|
+0.951
1'29.987
|0.039
|160.223
|22
|N. BulegaDucati Team
|11
|Ducati
|9
|
+1.009
1'30.045
|0.058
|160.119
|23
|A. FernandezMovistar Yamaha MotoGP
|7
|Yamaha
|7
|
+1.074
1'30.110
|0.065
|160.004
|24
|S. ChantraLCR Honda
|35
|Honda
|9
|
+1.221
1'30.257
|0.147
|159.743
Q2
Raúl Fernández e Johann Zarco garantiram o direito de disputar disputar a pole position com os dez melhores no segundo treino livre do final de semana: Pedro Acosta, Marco Bezzecchi, Álex Márquez, Fabio di Giannantonio, Franco Morbidelli, Fermín Aldeguer, Fabio Quartararo, Joan Mir, Ai Ogura e Jack Miller.
No final, Marco Bezzecchi garantiu mais uma pole na temporada 2025, com 01min28s809. Em um resultado apertado, o top 5 ficou no mesmo décimo: Álex Márquez foi o segundo a 0s026, seguido de Fabio di Giannantonio (+0s044), Raúl Fernández (+0s058) e Pedro Acosta (+0s096). Completam o top 12 da sprint de logo mais e do GP de amanhã: Fabio Quartararo, Franco Morbidelli, Jack Miller, Fermín Aldeguer, Joan Mir, Johann Zarco e Ai Ogura.
O Mundial de Motovelocidade segue acelerando neste sábado em Valência. A Moto3 faz sua classificação às 08h45, seguido do quali da Moto2, com Diogo Moreira no Q1 às 09h40. O dia fecha com a corrida sprint da MotoGP às 11h, tudo com transmissão da ESPN e do Disney+.
Resultado do Q2 (Posições de 1º a 12º no grid)
|Cla
|Piloto
|#
|Moto
|Voltas
|Tempo
|Intervalo
|km/h
|1
|M. BezzecchiAprilia Racing Team
|72
|Aprilia
|9
|
1'28.809
|162.348
|2
|A. MarquezGresini Racing
|73
|Ducati
|9
|
+0.026
1'28.835
|0.026
|162.300
|3
|F. Di GiannantonioTeam VR46
|49
|Ducati
|8
|
+0.044
1'28.853
|0.018
|162.268
|4
|R. FernandezTrackhouse Racing Team
|25
|Aprilia
|9
|
+0.058
1'28.867
|0.014
|162.242
|5
|P. AcostaRed Bull KTM Factory Racing
|37
|KTM
|9
|
+0.096
1'28.905
|0.038
|162.173
|6
|F. QuartararoMovistar Yamaha MotoGP
|20
|Yamaha
|8
|
+0.169
1'28.978
|0.073
|162.040
|7
|F. MorbidelliTeam VR46
|21
|Ducati
|8
|
+0.257
1'29.066
|0.088
|161.879
|8
|J. MillerPramac Racing
|43
|Yamaha
|9
|
+0.335
1'29.144
|0.078
|161.738
|9
|F. AldeguerGresini Racing
|54
|Ducati
|9
|
+0.360
1'29.169
|0.025
|161.692
|10
|J. MirRepsol Honda Team
|36
|Honda
|9
|
+0.424
1'29.233
|0.064
|161.576
|11
|J. ZarcoLCR Honda
|5
|Honda
|9
|
+0.542
1'29.351
|0.118
|161.363
|12
|A. OguraTrackhouse Racing Team
|79
|Aprilia
|9
|
+0.562
1'29.371
|0.020
|161.327
