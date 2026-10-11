MotoGP: Bezzecchi leva a melhor no GP da Indonésia e volta a vencer após quatro meses; Moreira é 16º
Terceiro colocado na prova, Martín reassume a liderança do campeonato após Márquez terminar em sexto
A MotoGP fechou neste domingo sua passagem por Mandalika com um GP da Indonésia importante para o campeonato. Marco Bezzecchi superou Raúl Fernández para vencer, em seu primeiro triunfo desde o GP da Itália no fim de maio. Jorge Martín foi o terceiro e, com Marc Márquez em sexto, o espanhol da Aprilia reassume a liderança do campeonato após o sábado. Já Diogo Moreira fez uma prova discreta, terminando em 16º, fora dos pontos.
Antes do início da prova, foi confirmado que Aleix Espargaró não participaria do GP. Ainda em recuperação, foi tomada a decisão de não forçar o corpo do espanhol para que ele pudesse focar no teste desta semana em Sepang com a 850cc.
Diferentemente do sábado, os ponteiros passaram ilesos pela curva 1, com Fernández e Bezzecchi mantendo posições, enquanto Márquez subiu para terceiro, com Di Giannantonio em quarto e Aldeguer subindo para quinto, caindo para sexto. Já Moreira era o 19º.
A primeira queda da prova veio na segunda volta. Aldeguer perdeu o equilíbrio e caiu da moto na curva 16 em um trecho de baixa velocidade, causando uma rápida amarela. Sem o espanhol da Gresini, Martín atacou e passou sem dificuldades Márquez pela terceira posição, montando neste momento um 1-2-3 da Aprilia.
Na quinta volta, de 27, Fernández liderava com uma boa margem para Bezzecchi, 0s7. Martín buscava se aproximar, mas ainda estava distante. Márquez tentava se manter próximo do rival na briga pelo título enquanto era pressionado por Acosta em quinto. Lá no fundo, Moreira subia para 16º, a uma posição da zona de pontos.
Na sequência, mais duas quedas e duas amarelas, com Miller indo ao chão na curva 2 e Bagnaia na 17.
Na volta 7, Acosta ultrapassava Márquez, jogando o espanhol para Ducati para a quinta posição, cenário que devolvia a liderança do campeonato para Martín.
Quando a corrida se aproximava da metade, na volta 13, Fernández seguia na ponta e via a vantagem para Bezzecchi cair para 0s3. Martín seguia em terceiro, sem conseguir se aproximar do companheiro de Aprilia, enquanto Márquez devolvia a manobra e retomava a quarta posição em cima de Acosta. Moreira vinha em 15º.
Enquanto Bezzecchi iniciava oficialmente o ataque em cima de Fernández, Acosta devolvia a ultrapassagem em cima de Márquez na volta 15, colocando o piloto da Ducati novamente em quinto.
Bezzecchi mergulhou na curva 1 e aproveitou uma embarrigada de Fernández para assumir a ponta e disparar na frente, enquanto Márquez e Acosta seguiam se revezando na quarta posição. Mas isso abriu caminho para a aproximação de Ogura, que conseguiu ultrapassar Márquez e subir para quinto na volta 22.
No final, Marco Bezzecchi se reencontra com a vitória, triunfando no GP da Indonésia, seu primeiro P1 desde o GP da Itália em 31 de maio. Raúl Fernández e Jorge Martín fecharam o pódio. Completaram o top 10: Ai Ogura, Pedro Acosta, Marc Márquez, Álex Márquez, Fabio di Giannantonio, Fabio Quartararo e Enea Bastianini. Diogo Moreira foi o 16º.
A MotoGP tira agora uma folga e retoma as atividades entre 23 e 25 de outubro com o GP da Austrália, em sua última edição no circuito de Phillip Island.
Confira o resultado final do GP da Indonésia:
Corrida
|Cla
|Piloto
|#
|Moto
|Voltas
|Tempo
|Intervalo
|km/h
|Abandono
|Pontos
|1
|M. Bezzecchi Aprilia Racing Team
|72
|Aprilia
|27
|
40'46.582
|25
|2
|R. Fernandez Trackhouse Racing Team
|25
|Aprilia
|27
|
+4.260
40'50.842
|4.260
|20
|3
|J. Martin Aprilia Racing Team
|89
|Aprilia
|27
|
+6.890
40'53.472
|2.630
|16
|4
|A. Ogura Trackhouse Racing Team
|79
|Aprilia
|27
|
+9.378
40'55.960
|2.488
|13
|5
|P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing
|37
|KTM
|27
|
+9.492
40'56.074
|0.114
|11
|6
|M. Marquez Ducati Team
|93
|Ducati
|27
|
+10.778
40'57.360
|1.286
|10
|7
|A. Marquez Gresini Racing
|73
|Ducati
|27
|
+16.821
41'03.403
|6.043
|9
|8
|F. Di Giannantonio Team VR46
|49
|Ducati
|27
|
+19.840
41'06.422
|3.019
|8
|9
|F. Quartararo Movistar Yamaha MotoGP
|20
|Yamaha
|27
|
+19.999
41'06.581
|0.159
|7
|10
|E. Bastianini Tech 3
|23
|KTM
|27
|
+21.111
41'07.693
|1.112
|6
|11
|B. Binder Red Bull KTM Factory Racing
|33
|KTM
|27
|
+21.912
41'08.494
|0.801
|5
|12
|L. Marini Repsol Honda Team
|10
|Honda
|27
|
+22.656
41'09.238
|0.744
|4
|13
|J. Zarco LCR Honda
|5
|Honda
|27
|
+26.260
41'12.842
|3.604
|3
|14
|F. Morbidelli Team VR46
|21
|Ducati
|27
|
+28.012
41'14.594
|1.752
|2
|15
|A. Rins Movistar Yamaha MotoGP
|42
|Yamaha
|27
|
+31.662
41'18.244
|3.650
|1
|16
|D. Moreira LCR Honda
|11
|Honda
|27
|
+34.168
41'20.750
|2.506
|17
|M. Viñales Tech 3
|12
|KTM
|27
|
+55.596
41'42.178
|21.428
|dnf
|T. Razgatlioglu Pramac Racing
|7
|Yamaha
|8
|
+19 Voltas
12'25.706
|19 Voltas
|Abandono
|dnf
|F. Bagnaia Ducati Team
|63
|Ducati
|5
|
+22 Voltas
9'06.307
|3 Voltas
|Abandono
|dnf
|J. Miller Pramac Racing
|43
|Yamaha
|5
|
+22 Voltas
7'58.643
|Abandono
|dnf
|F. Aldeguer Gresini Racing
|54
|Ducati
|1
|
+26 Voltas
2'47.767
|4 Voltas
|Abandono
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Primeiro PÓDIO de MOREIRA! Vem aí a VAGA na HRC? MÁRQUEZ vence e PRESSIONA MARTÍN, MXON e +
Watch: Primeiro PÓDIO de MOREIRA! Vem aí a VAGA na HRC? MÁRQUEZ vence e PRESSIONA MARTÍN, MXON e +
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