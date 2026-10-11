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MotoGP: Bezzecchi leva a melhor no GP da Indonésia e volta a vencer após quatro meses; Moreira é 16º

Terceiro colocado na prova, Martín reassume a liderança do campeonato após Márquez terminar em sexto

Guilherme Longo
Guilherme Longo
Editado:
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

A MotoGP fechou neste domingo sua passagem por Mandalika com um GP da Indonésia importante para o campeonato. Marco Bezzecchi superou Raúl Fernández para vencer, em seu primeiro triunfo desde o GP da Itália no fim de maio. Jorge Martín foi o terceiro e, com Marc Márquez em sexto, o espanhol da Aprilia reassume a liderança do campeonato após o sábado. Já Diogo Moreira fez uma prova discreta, terminando em 16º, fora dos pontos.

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Antes do início da prova, foi confirmado que Aleix Espargaró não participaria do GP. Ainda em recuperação, foi tomada a decisão de não forçar o corpo do espanhol para que ele pudesse focar no teste desta semana em Sepang com a 850cc.

Diferentemente do sábado, os ponteiros passaram ilesos pela curva 1, com Fernández e Bezzecchi mantendo posições, enquanto Márquez subiu para terceiro, com Di Giannantonio em quarto e Aldeguer subindo para quinto, caindo para sexto. Já Moreira era o 19º.

 

A primeira queda da prova veio na segunda volta. Aldeguer perdeu o equilíbrio e caiu da moto na curva 16 em um trecho de baixa velocidade, causando uma rápida amarela. Sem o espanhol da Gresini, Martín atacou e passou sem dificuldades Márquez pela terceira posição, montando neste momento um 1-2-3 da Aprilia.

 

Na quinta volta, de 27, Fernández liderava com uma boa margem para Bezzecchi, 0s7. Martín buscava se aproximar, mas ainda estava distante. Márquez tentava se manter próximo do rival na briga pelo título enquanto era pressionado por Acosta em quinto. Lá no fundo, Moreira subia para 16º, a uma posição da zona de pontos.

Na sequência, mais duas quedas e duas amarelas, com Miller indo ao chão na curva 2 e Bagnaia na 17.

 

Na volta 7, Acosta ultrapassava Márquez, jogando o espanhol para Ducati para a quinta posição, cenário que devolvia a liderança do campeonato para Martín.

Quando a corrida se aproximava da metade, na volta 13, Fernández seguia na ponta e via a vantagem para Bezzecchi cair para 0s3. Martín seguia em terceiro, sem conseguir se aproximar do companheiro de Aprilia, enquanto Márquez devolvia a manobra e retomava a quarta posição em cima de Acosta. Moreira vinha em 15º.

 

Enquanto Bezzecchi iniciava oficialmente o ataque em cima de Fernández, Acosta devolvia a ultrapassagem em cima de Márquez na volta 15, colocando o piloto da Ducati novamente em quinto.

Bezzecchi mergulhou na curva 1 e aproveitou uma embarrigada de Fernández para assumir a ponta e disparar na frente, enquanto Márquez e Acosta seguiam se revezando na quarta posição. Mas isso abriu caminho para a aproximação de Ogura, que conseguiu ultrapassar Márquez e subir para quinto na volta 22.

 

No final, Marco Bezzecchi se reencontra com a vitória, triunfando no GP da Indonésia, seu primeiro P1 desde o GP da Itália em 31 de maio. Raúl Fernández e Jorge Martín fecharam o pódio. Completaram o top 10: Ai Ogura, Pedro Acosta, Marc Márquez, Álex Márquez, Fabio di Giannantonio, Fabio Quartararo e Enea Bastianini. Diogo Moreira foi o 16º.

A MotoGP tira agora uma folga e retoma as atividades entre 23 e 25 de outubro com o GP da Austrália, em sua última edição no circuito de Phillip Island.

Confira o resultado final do GP da Indonésia:

Corrida

Todas as estatísticas
 
Cla Piloto # Moto Voltas Tempo Intervalo km/h Abandono Pontos
1 Italy M. Bezzecchi Aprilia Racing Team 72 Aprilia 27

40'46.582

       25
2 Spain R. Fernandez Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 27

+4.260

40'50.842

 4.260     20
3 Spain J. Martin Aprilia Racing Team 89 Aprilia 27

+6.890

40'53.472

 2.630     16
4 Japan A. Ogura Trackhouse Racing Team 79 Aprilia 27

+9.378

40'55.960

 2.488     13
5 Spain P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing 37 KTM 27

+9.492

40'56.074

 0.114     11
6 Spain M. Marquez Ducati Team 93 Ducati 27

+10.778

40'57.360

 1.286     10
7 Spain A. Marquez Gresini Racing 73 Ducati 27

+16.821

41'03.403

 6.043     9
8 Italy F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 27

+19.840

41'06.422

 3.019     8
9 France F. Quartararo Movistar Yamaha MotoGP 20 Yamaha 27

+19.999

41'06.581

 0.159     7
10 Italy E. Bastianini Tech 3 23 KTM 27

+21.111

41'07.693

 1.112     6
11 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 27

+21.912

41'08.494

 0.801     5
12 Italy L. Marini Repsol Honda Team 10 Honda 27

+22.656

41'09.238

 0.744     4
13 France J. Zarco LCR Honda 5 Honda 27

+26.260

41'12.842

 3.604     3
14 Italy F. Morbidelli Team VR46 21 Ducati 27

+28.012

41'14.594

 1.752     2
15 Spain A. Rins Movistar Yamaha MotoGP 42 Yamaha 27

+31.662

41'18.244

 3.650     1
16 Brazil D. Moreira LCR Honda 11 Honda 27

+34.168

41'20.750

 2.506      
17 Spain M. Viñales Tech 3 12 KTM 27

+55.596

41'42.178

 21.428      
dnf Turkey T. Razgatlioglu Pramac Racing 7 Yamaha 8

+19 Voltas

12'25.706

 19 Voltas   Abandono  
dnf Italy F. Bagnaia Ducati Team 63 Ducati 5

+22 Voltas

9'06.307

 3 Voltas   Abandono  
dnf Australia J. Miller Pramac Racing 43 Yamaha 5

+22 Voltas

7'58.643

     Abandono  
dnf Spain F. Aldeguer Gresini Racing 54 Ducati 1

+26 Voltas

2'47.767

 4 Voltas   Abandono  
Ver resultados completos

Primeiro PÓDIO de MOREIRA! Vem aí a VAGA na HRC? MÁRQUEZ vence e PRESSIONA MARTÍN, MXON e +

Watch: Primeiro PÓDIO de MOREIRA! Vem aí a VAGA na HRC? MÁRQUEZ vence e PRESSIONA MARTÍN, MXON e +

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