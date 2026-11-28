MotoGP: Bezzecchi lidera dobradinha da Aprilia na sprint, Moreira é 12º e moto de Márquez pega fogo
Corrida curta em Valência foi movimentada antes mesmo do início
Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images
Marco Bezzecchi venceu a sprint do GP de Valência de MotoGP realizada neste sábado e liderou a dobradinha da Aprilia que contou com Jorge Martín em segundo. O último lugar do pódio ficou com Enea Bastianini. Diogo Moreira 12º colocado.
A corrida foi movimentada antes mesmo do seu início: primeiro, um problema com as luzes vermelhas que não apagou. Posteriormente, a moto de Marc Márquez pegou fogo e todo o processo precisou ser reiniciado. O atual campeão foi punido com duas voltas longas por ter atrasado o começo da prova, de acordo com a direção de prova.
A corrida
Antes mesmo da corrida começar, a moto de Marc Márquez pegou fogo no grid de largada e o piloto precisou sair correndo de cima dela. O espanhol voltou aos boxes e o início da sprint foi abortado. Antes disso, as luzes vermelhas ficaram 'travadas' e não se apagaram.
Por conta do ocorrido, o piloto foi punido com duas voltas longas e iniciou a volta de apresentação diretamente do pitlane. Mais de 15 minutos depois, a largada aconteceu oficialmente.
Marco Bezzecchi manteve a liderança enquanto Márquez caiu para quarto, recuperando o terceiro pouco depois. Na terceira volta, Raúl Fernández foi para o chão. Pouco depois, o atual campeão conseguiu fazer a ultrapassagem em cima de Jorge Martín, mas acabou abrindo demais e tomou o bote novamente.
Na sexta e sétimas voltas o espanhol pagou as duas voltas longas, caindo de terceiro para o 14º lugar. A três voltas do fim, a primeira colocação seguia com Marco Bezzecchi liderando a dobradinha da Aprilia, com Martín em segundo.
A briga mesmo estava pelo último lugar do pódio, entre Enea Bastianini e Álex Márquez na cola. Na penúltima volta, Fermin Aldeguer foi para o chão na curva 8 e Márquez - mais novo - foi ultrapassado por Ai Ogura. Na sequência, Fabio Di Giannantonio foi com tudo para cima de Álex e assumiu o lugar.
Resultado
SPRINT
|Cla
|Piloto
|#
|Moto
|Voltas
|Tempo
|Intervalo
|km/h
|Abandono
|Pontos
|1
|72
|Aprilia
|12
|
18'01.139
|12
|2
|89
|Aprilia
|12
|
+2.924
18'04.063
|2.924
|9
|3
|23
|KTM
|12
|
+3.759
18'04.898
|0.835
|7
|4
|79
|Aprilia
|12
|
+3.946
18'05.085
|0.187
|6
|5
|49
|Ducati
|12
|
+5.062
18'06.201
|1.116
|5
|6
|73
|Ducati
|12
|
+5.375
18'06.514
|0.313
|4
|7
|37
|KTM
|12
|
+8.030
18'09.169
|2.655
|3
|8
|33
|KTM
|12
|
+9.404
18'10.543
|1.374
|2
|9
|44
|KTM
|12
|
+10.664
18'11.803
|1.260
|1
|10
|36
|Honda
|12
|
+11.365
18'12.504
|0.701
|11
|20
|Yamaha
|12
|
+11.959
18'13.098
|0.594
|12
|11
|Honda
|12
|
+12.534
18'13.673
|0.575
|13
|93
|Ducati
|12
|
+12.697
18'13.836
|0.163
|14
|10
|Honda
|12
|
+13.081
18'14.220
|0.384
|15
|5
|Honda
|12
|
+13.210
18'14.349
|0.129
|16
|43
|Yamaha
|12
|
+15.026
18'16.165
|1.816
|17
|42
|Yamaha
|12
|
+15.158
18'16.297
|0.132
|18
|27
|Ducati
|12
|
+15.401
18'16.540
|0.243
|19
|21
|Ducati
|12
|
+18.456
18'19.595
|3.055
|20
|47
|Yamaha
|12
|
+22.645
18'23.784
|4.189
|21
|25
|Aprilia
|12
|
+22.753
18'23.892
|0.108
|dnf
|54
|Ducati
|9
|
+3 Voltas
14'19.286
|3 Voltas
|Acidente
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