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Relato do treino livre
MotoGP GP da Holanda

MotoGP: Bezzecchi lidera TL1 na Holanda; Márquez e Diogo Moreira caem

Confira a tabela de tempos da sessão inaugural no final desta página

Germán Garcia Casanova
Germán Garcia Casanova
Editado:
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

A Aprilia dominou o treino livre 1 do GP da Holanda de MotoGP, com Marco Bezzecchi fazendo o melhor tempo da sessão (1.32.311), superando Pecco Bagnaia (1.32.409), da Ducati. Jorge Martín, com a outra Aprilia oficial, em terceiro. 

O editor recomenda:

Fabio Di Giannantonio voltou a demonstrar a sua solidez esta temporada com o quarto melhor tempo, à frente das Aprilia satélites da Trackhouse guiadas por Ai Ogura e Raúl Fernández, respectivamente.

Joan Mir, da Honda, conseguiu manter a sua regularidade dos últimos GPs ao alcançar o sétimo melhor tempo, superando Fermín Aldeguer, que chegou doente a Assen e foi para a pista muito debilitado, mas que foi capaz de fechar uma volta rápida com a Gresini Ducati. Em nono acabou Maverick Viñales, que foi a primeira KTM na tabela de tempos. O heptacampeão da MotoGP Marc Márquez foi 10º em uma sessão na qual caiu com a Ducati.

Queda de Marc Márquez

A 19 minutos do fim da sessão, Márquez caiu, sem maiores consequências físicas, na chicane da curva 16. Assista:

 

A sete minutos do fim e 12 depois da queda, Marc voltava à pista com a segunda moto e pneus usados. Apesar da queda, o piloto da Ducati terminou em décimo, superando Pedro Acosta, que terminou fora do top 10 com a KTM, e o brasileiro Diogo Moreira, que também sofreu uma queda com a Honda LCR.

 

Resultado do TL1 do GP da Holanda:

Todas as estatísticas
 
Cla Piloto # Moto Voltas Tempo Intervalo km/h Velocidade Máxima
1 Italy M. Bezzecchi Aprilia Racing Team 72 Aprilia 19

1'32.311

   177.131 308
2 Italy F. Bagnaia Ducati Team 63 Ducati 15

+0.098

1'32.409

 0.098 176.943 309
3 Spain J. Martin Aprilia Racing Team 89 Aprilia 20

+0.144

1'32.455

 0.046 176.855 306
4 Italy F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 18

+0.160

1'32.471

 0.016 176.825 309
5 Japan A. Ogura Trackhouse Racing Team 79 Aprilia 21

+0.164

1'32.475

 0.004 176.817 308
6 Spain R. Fernandez Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 19

+0.205

1'32.516

 0.041 176.739 305
7 Spain J. Mir Repsol Honda Team 36 Honda 19

+0.240

1'32.551

 0.035 176.672 305
8 Spain F. Aldeguer Gresini Racing 54 Ducati 15

+0.347

1'32.658

 0.107 176.468 304
9 Spain M. Viñales Tech 3 12 KTM 19

+0.356

1'32.667

 0.009 176.451 307
10 Spain M. Marquez Ducati Team 93 Ducati 17

+0.446

1'32.757

 0.090 176.279 307
11 Spain P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing 37 KTM 18

+0.454

1'32.765

 0.008 176.264 310
12 Brazil D. Moreira LCR Honda 11 Honda 15

+0.539

1'32.850

 0.085 176.103 310
13 Spain A. Marquez Gresini Racing 73 Ducati 18

+0.639

1'32.950

 0.100 175.913 312
14 Italy F. Morbidelli Team VR46 21 Ducati 20

+0.670

1'32.981

 0.031 175.855 303
15 Italy E. Bastianini Tech 3 23 KTM 18

+0.765

1'33.076

 0.095 175.675 308
16 Australia J. Miller Pramac Racing 43 Yamaha 17

+0.790

1'33.101

 0.025 175.628 300
17 Spain A. Rins Movistar Yamaha MotoGP 42 Yamaha 17

+0.823

1'33.134

 0.033 175.566 301
18 Italy L. Marini Repsol Honda Team 10 Honda 13

+0.956

1'33.267

 0.133 175.316 307
19 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 23

+0.957

1'33.268

 0.001 175.314 307
20 France F. Quartararo Movistar Yamaha MotoGP 20 Yamaha 19

+0.985

1'33.296

 0.028 175.261 300
21 Turkey T. Razgatlioglu Pramac Racing 7 Yamaha 18

+1.204

1'33.515

 0.219 174.851 301
22 Spain A. Fernandez Movistar Yamaha MotoGP 47 Yamaha 20

+1.688

1'33.999

 0.484 173.950 300
23 United Kingdom C. Crutchlow LCR Honda 35 Honda 16

+2.350

1'34.661

 0.662 172.734 306
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PAPELÃO de BEZZECCHI abre CAMINHO para TÍTULO de MÁRQUEZ? Diogo FORA dos TESTES da 850cc, CROSS e +

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