MotoGP: Bezzecchi lidera TL1 na Holanda; Márquez e Diogo Moreira caem
Confira a tabela de tempos da sessão inaugural no final desta página
A Aprilia dominou o treino livre 1 do GP da Holanda de MotoGP, com Marco Bezzecchi fazendo o melhor tempo da sessão (1.32.311), superando Pecco Bagnaia (1.32.409), da Ducati. Jorge Martín, com a outra Aprilia oficial, em terceiro.
Fabio Di Giannantonio voltou a demonstrar a sua solidez esta temporada com o quarto melhor tempo, à frente das Aprilia satélites da Trackhouse guiadas por Ai Ogura e Raúl Fernández, respectivamente.
Joan Mir, da Honda, conseguiu manter a sua regularidade dos últimos GPs ao alcançar o sétimo melhor tempo, superando Fermín Aldeguer, que chegou doente a Assen e foi para a pista muito debilitado, mas que foi capaz de fechar uma volta rápida com a Gresini Ducati. Em nono acabou Maverick Viñales, que foi a primeira KTM na tabela de tempos. O heptacampeão da MotoGP Marc Márquez foi 10º em uma sessão na qual caiu com a Ducati.
Queda de Marc Márquez
A 19 minutos do fim da sessão, Márquez caiu, sem maiores consequências físicas, na chicane da curva 16. Assista:
A sete minutos do fim e 12 depois da queda, Marc voltava à pista com a segunda moto e pneus usados. Apesar da queda, o piloto da Ducati terminou em décimo, superando Pedro Acosta, que terminou fora do top 10 com a KTM, e o brasileiro Diogo Moreira, que também sofreu uma queda com a Honda LCR.
Resultado do TL1 do GP da Holanda:
|Cla
|Piloto
|#
|Moto
|Voltas
|Tempo
|Intervalo
|km/h
|Velocidade Máxima
|1
|M. Bezzecchi Aprilia Racing Team
|72
|Aprilia
|19
|
1'32.311
|177.131
|308
|2
|F. Bagnaia Ducati Team
|63
|Ducati
|15
|
+0.098
1'32.409
|0.098
|176.943
|309
|3
|J. Martin Aprilia Racing Team
|89
|Aprilia
|20
|
+0.144
1'32.455
|0.046
|176.855
|306
|4
|F. Di Giannantonio Team VR46
|49
|Ducati
|18
|
+0.160
1'32.471
|0.016
|176.825
|309
|5
|A. Ogura Trackhouse Racing Team
|79
|Aprilia
|21
|
+0.164
1'32.475
|0.004
|176.817
|308
|6
|R. Fernandez Trackhouse Racing Team
|25
|Aprilia
|19
|
+0.205
1'32.516
|0.041
|176.739
|305
|7
|J. Mir Repsol Honda Team
|36
|Honda
|19
|
+0.240
1'32.551
|0.035
|176.672
|305
|8
|F. Aldeguer Gresini Racing
|54
|Ducati
|15
|
+0.347
1'32.658
|0.107
|176.468
|304
|9
|M. Viñales Tech 3
|12
|KTM
|19
|
+0.356
1'32.667
|0.009
|176.451
|307
|10
|M. Marquez Ducati Team
|93
|Ducati
|17
|
+0.446
1'32.757
|0.090
|176.279
|307
|11
|P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing
|37
|KTM
|18
|
+0.454
1'32.765
|0.008
|176.264
|310
|12
|D. Moreira LCR Honda
|11
|Honda
|15
|
+0.539
1'32.850
|0.085
|176.103
|310
|13
|A. Marquez Gresini Racing
|73
|Ducati
|18
|
+0.639
1'32.950
|0.100
|175.913
|312
|14
|F. Morbidelli Team VR46
|21
|Ducati
|20
|
+0.670
1'32.981
|0.031
|175.855
|303
|15
|E. Bastianini Tech 3
|23
|KTM
|18
|
+0.765
1'33.076
|0.095
|175.675
|308
|16
|J. Miller Pramac Racing
|43
|Yamaha
|17
|
+0.790
1'33.101
|0.025
|175.628
|300
|17
|A. Rins Movistar Yamaha MotoGP
|42
|Yamaha
|17
|
+0.823
1'33.134
|0.033
|175.566
|301
|18
|L. Marini Repsol Honda Team
|10
|Honda
|13
|
+0.956
1'33.267
|0.133
|175.316
|307
|19
|B. Binder Red Bull KTM Factory Racing
|33
|KTM
|23
|
+0.957
1'33.268
|0.001
|175.314
|307
|20
|F. Quartararo Movistar Yamaha MotoGP
|20
|Yamaha
|19
|
+0.985
1'33.296
|0.028
|175.261
|300
|21
|T. Razgatlioglu Pramac Racing
|7
|Yamaha
|18
|
+1.204
1'33.515
|0.219
|174.851
|301
|22
|A. Fernandez Movistar Yamaha MotoGP
|47
|Yamaha
|20
|
+1.688
1'33.999
|0.484
|173.950
|300
|23
|C. Crutchlow LCR Honda
|35
|Honda
|16
|
+2.350
1'34.661
|0.662
|172.734
|306
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