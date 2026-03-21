Enquanto Jorge Martín impressionou com o quarto melhor tempo no segundo treino livre para o GP do Brasil de MotoGP nesta sexta-feira (20), seu companheiro de equipe, Marco Bezzecchi, ficou apenas na 20ª posição. Segundo o vencedor do GP da Tailândia e atual vice-líder do Mundial, a Aprilia ainda está tentando entender os "problemas" que o levaram à disputa do Q1 da classificação neste sábado.

O italiano teve um início difícil no fim de semana em Goiânia, nos treinos de sexta, terminando a mais de dois segundos do melhor tempo, de Johann Zarco, apenas na 20ª posição. Apenas Raúl Fernández, da Trackhouse, e o piloto da Tech3, Enea Bastianini, ficaram atrás dele no TL2 marcado pela chuva.

Foi um grande revés para o vencedor da Tailândia, que agora terá que passar pela primeira parte da qualificação no sábado para garantir uma vaga nas quatro primeiras filas do grid. Bezzecchi indicou que sua falta de ritmo estava ligada a um problema técnico, mas admitiu que a causa exata ainda não está clara.

“Não foi ruim pela manhã, para ser honesto. Eu me senti bem e estava bastante rápido”, disse ele. “Então, à tarde, especialmente na primeira volta, que foi a mais decente em termos de clima, tivemos claramente alguns problemas. Ainda precisamos entender o que deu errado, mas os engenheiros estão trabalhando nisso".

Quando questionado sobre como o problema estava afetando seu desempenho, o piloto de 27 anos permaneceu vago, dizendo: “É difícil. Acho que você pode imaginar isso".

Marco Bezzecch, Aprilia Racing Foto: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Quando a sessão, adiada por uma hora, começou na tarde de sexta, todo o pelotão saiu para a pista imediatamente devido à possibilidade de chuva. Mas enquanto a maioria dos pilotos da frente conseguiu marcar uma volta competitiva logo no início, Bezzecchi não conseguiu quebrar a barreira de 01min23s em sua Aprilia.

Isso significou que, quando a chuva chegou faltando cerca de 35 minutos para o fim, ele não teve chance de melhorar seu tempo anterior e garantir uma passagem direta para o Q2.

Chefe de corrida da Aprilia, Paolo Bonora, sugeriu que as dificuldades de Bezzecchi nos treinos podem ter se originado de uma falta de confiança em condições mistas, o que dificultou que ele gerasse temperatura suficiente em seus pneus Michelin.

“Estamos tentando entender por que ele não está encontrando confiança para forçar”, disse Bonora. “Houve apenas os primeiros 10 minutos com pista mais seca, mas não foi porque já haviam gotas de chuva em seu capacete. É preciso entender a pista, então é necessário ter a sensação correta. Se você não acelera, não gera temperatura no pneu, e se não gera temperatura no pneu, a sensação não surge".

“Então, é algo que você tem que criar e esta não é a situação ideal para entender uma pista nova, mas estamos confiantes. Apesar da má classificação agora, estamos confiantes de que, durante esta noite, vamos entender algo para o sábado".

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