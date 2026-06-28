MotoGP: Bezzecchi não sofre lesões em acidente forte no início do GP da Holanda; veja vídeo
Líder do campeonato estava consciente, mas foi imediatamente levado ao centro médico para exames
O GP da Holanda de MotoGP deste domingo começou com um grande susto. Líder do campeonato, Marco Bezzecchi se envolveu em uma queda forte na segunda volta da prova, precisando ser levado ao centro médico para exames.
O início do GP da Holanda foi caótico no pelotão da frente, com as quatro Aprilias disputando posições contra Marc Márquez, Francesco Bagnaia e Pedro Acosta.
Mas, antes do fim da segunda volta, Bezzecchi passou de forma muito agressiva em cima de uma zebra antes da chicane final, perdeu o controle da moto e foi ejetado. O italiano rolou com força pela brita e, sem conseguir frear o movimento, ainda passou pelo asfalto e grama, parando apenas na barreira de proteção.
Em poucos segundos, foi acionada uma amarela para que fosse feito o resgate de Bezzecchi. A transmissão internacional confirmou que ele estava consciente, inclusive mostrando uma imagem do atendimento, e informando que ele seria levado ao centro médico para exames.
Enquanto estava no centro médico, a MotoGP divulgou uma nota inicial sobre a condição do italiano: "Após sua queda no GP, Marco Bezzecchi foi levado imediatamente ao centro médico do circuito, onde foi submetido a uma avaliação extensa pelo diretor médico da MotoGP, Dr. Ángel Charte. Os exames iniciais confirmaram que o piloto está plenamente consciente e apresenta mobilidade normal nas quatro extremidades, sem sinais imediatos de complicações neurológicas ou sistêmicas graves".
Mesmo assim, prezando pela segurança do piloto, Bezzecchi foi transferido imediatamente ao hospital mais próximo, para passar por exames mais extensos. No fim da tarde em Assen a Aprilia divulgou um novo boletim, tranquilizando a todos.
"Marco Bezzecchi passou por uma ressonância magnética e exames neurológicos, onde não foram detectadas lesões. Por isso, ele está em condições de receber alta e retornar à sua casa ainda nessa noite", revelou o CEO Massimo Rivola.
O abandono vem em um momento péssimo para Bezzecchi no campeonato, com o líder do Mundial fazendo pouco mais de 10 pontos nas últimas três etapas. O resultado do domingo colocou Jorge Martín como o novo líder, com o italiano a sete pontos do companheiro de Aprilia, e apenas 9 à frente de Fabio Di Giannantonio, 18 de Ai Ogura e 24 de Marc Márquez.
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