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MotoGP: Bezzecchi passa por cirurgia bem-sucedida na Itália e mira retorno no GP da Grã Bretanha

Italiano foi operado após acidente neste sábado (11) em Sachsering

Rachit Thukral
Rachit Thukral
Publicado:
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Marco Bezzecchi  pretende voltar às pistas da MotoGP no GP da Grã Bretanha, no próximo mês, após uma cirurgia bem-sucedida devido a uma fratura na clavícula. 

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Após uma queda durante a classificação para o GP da Alemanha, neste sábado, Bezzecchi voltou imediatamente para casa, na Itália, para se encontrar com o Dr. Giuseppe Porcellini.

A Aprilia já tinha revelado que a lesão exigia uma operação imediata e, como planejado, o piloto de 27 anos foi operado na manhã de domingo num hospital em Modena. A cirurgia foi descrita como um sucesso, com a fratura sendo “reduzida e estabilizada” como parte do tratamento.

Com a MotoGP prestes a entrar numa pausa de quatro semanas após a etapa em Sachsenring, Bezzecchi espera retornar à ação no fim de semana de nove de agosto, em Silverstone. 

“Caros, Marco Bezzecchi foi submetido a uma cirurgia bem-sucedida realizada pelo Dr. Giuseppe Porcellini no Hospital Universitário de Sassuolo. A fratura da sua clavícula esquerda foi reduzida e estabilizada”, diz o comunicado da Aprilia.

“Embora seja cedo demais para definir um calendário preciso de recuperação, esperamos ver Marco regressar às corridas no próximo GP, em Silverstone. No entanto, será apresentado um prognóstico mais definitivo nos próximos dias, com base na evolução da sua condição clínica", continuou. 

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

Bezzecchi tinha acabado de fazer o segundo melhor tempo no Q2 quando sofreu um acidente na Curva 7 e foi violentamente projetado da moto. Depois de capotar pela brita, foi visto mancando antes de ser levado ao centro médico para exames, os quais revelaram “uma fratura completa e deslocamento da clavícula esquerda”, obrigando-o a ficar de fora do fim de semana.

O italiano não marcou pontos nas últimas quatro corridas: não participou do GP da Alemanha neste domingo, foi tirado pelo companheiro de equipe, Jorge Martín, em Balaton Park, foi suspenso do GP da República Tcheca por dar uma tapa em um comissário e abandonou o GP dos Países Baixos na segunda volta.

Depois de já ter perdido a liderança do campeonato para Martín em Assen, ele agora está 11 pontos atrás do primeiro lugar - e pode perder ainda mais terreno.

ÁLEX e DIGGIA na KTM, Mir na Gresini e... DIOGO na HRC? Tudo do mercado! MARC x Aprilia na Alemanha?

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