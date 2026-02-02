MotoGP: Bezzecchi renova com Aprilia em contrato plurianual

Marco Bezzecchi permanecerá na Aprilia até pelo menos o final da temporada 2028 da MotoGP após assinar um novo contrato plurianual com a marca italiana.

Enquanto o Motorsport.com noticiou na semana passada que o campeão de 2024 Jorge Martín está próximo de um contrato para se juntar à Yamaha no próximo ano, seu atual companheiro de equipe Bezzecchi estendeu seu compromisso com a Aprilia para o novo ciclo de regras.

O acordo foi confirmado na segunda-feira (02), na véspera do primeiro teste de pré-temporada completo do ano no Circuito Internacional de Sepang, na Malásia.

O anúncio foi acompanhado por um vídeo da Aprilia encenando um casamento entre Bezzecchi e a RS-GP no paddock de Sepang - uma referência ao italiano pedindo a mão da sua moto após Valência no ano passado.

“Estou extremamente feliz por ter renovado por mais dois anos,” disse Bezzechi. “Desde o primeiro dia em que assinei, tive o objetivo em mente de construir um projeto de longo prazo. Estou feliz por ter encontrado o apoio de toda a equipe e de toda a fábrica de Noale. Espero poder lhes dar muita alegria, assim como eles certamente me darão".

Bezzecchi se tornou uma parte fundamental do programa de MotoGP da Aprilia após ingressar na equipe em 2025, depois de uma passagem de três anos na VR46 Ducati.

Com Martín ausente na maior parte da última temporada devido a lesões, o italiano emergiu como o líder de fato da equipe, conquistando três vitórias em GPs ao longo da temporada - incluindo na dobradinha final em Portugal e Valência - tornando-se o piloto mais bem-sucedido na história da equipe.

Seus resultados também impulsionaram a Aprilia ao segundo lugar no campeonato de construtores, seu melhor resultado no campeonato da MotoGP.

“Estamos obviamente extremamente satisfeitos, porque a renovação era nossa prioridade. Queríamos celebrar a assinatura de uma forma particularmente divertida, que acredito combinar perfeitamente com a personalidade do Marco”, disse o CEO da Aprilia Racing, Massimo Rivola.

“Construímos um caminho criando bases sólidas, e o fato de Marco ter escolhido ficar conosco, apesar de várias outras ofertas que recebeu, nos dá grande prazer e destaca ainda mais o trabalho e o espírito desta equipe".

O anúncio da Aprilia não mencionou Martín, que vai perder o teste desta semana em Sepang após passar por mais duas cirurgias durante o final do ano para se recuperar completamente das lesões sofridas durante uma dura temporada de 2025.

O piloto de testes da marca Lorenzo Savadori mais uma vez substituirá o espanhol, como fez durante grande parte da temporada de 2025. Savadori já teve a oportunidade de experimentar a RS-GP de 2026 durante o Teste Shakedown da semana passada, que foi limitado a novatos, pilotos de testes e pilotos em tempo integral de fabricantes com concessão.

