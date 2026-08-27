Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Recomendado para você

MotoGP: Horários, previsão do tempo e como assistir à sexta-feira de treinos do GP de Aragón

MotoGP
MotoGP
GP de Aragón
MotoGP: Horários, previsão do tempo e como assistir à sexta-feira de treinos do GP de Aragón

F1: Norris é o mais rápido em último dia de testes da Pirelli em Mugello

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Holanda
F1: Norris é o mais rápido em último dia de testes da Pirelli em Mugello

F1: Por que McLaren precisa passar no 'teste de Monza' antes de pensar em disputa pelo título

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Itália
F1: Por que McLaren precisa passar no 'teste de Monza' antes de pensar em disputa pelo título

MotoGP: Característica da pista de Aragón pode favorecer Ducati contra Aprilia; entenda

MotoGP
MotoGP
GP de Aragón
MotoGP: Característica da pista de Aragón pode favorecer Ducati contra Aprilia; entenda

MotoGP - Márquez minimiza importância de Aragón para campeonato: "Não é questão de vida ou morte"

MotoGP
MotoGP
GP de Aragón
MotoGP - Márquez minimiza importância de Aragón para campeonato: "Não é questão de vida ou morte"

MotoGP - Moreira revela atualizações da Honda para Aragón: "Não temos nada a perder"

MotoGP
MotoGP
GP de Aragón
MotoGP - Moreira revela atualizações da Honda para Aragón: "Não temos nada a perder"

Audi sofre 'pressão' por resultados na F1 para responder à crise da marca alemã

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Holanda
Audi sofre 'pressão' por resultados na F1 para responder à crise da marca alemã

MotoGP: Pneus Pirelli terão compostos coloridos a partir de 2027, como na F1

MotoGP
MotoGP
GP de Aragón
MotoGP: Pneus Pirelli terão compostos coloridos a partir de 2027, como na F1
MotoGP GP de Aragón

MotoGP: Bezzecchi revela drama com lesão no joelho e prevê etapa difícil em Aragón

Apesar de boa recuperação da clavícula fraturada, italiano da Aprilia destaca força das Ducatis em MotorLand e prevê fim de semana de sacrifício

Rachit Thukral
Rachit Thukral
Editado:
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Marco Bezzecchi afirmou que está se recuperando bem dos ferimentos sofridos em Sachsenring, mas admitiu que o acúmulo de líquido no joelho pode fazê-lo “sofrer” no GP de Aragón da MotoGP.

O editor recomenda:

O piloto da equipe de fábrica da Aprilia fraturou a clavícula e machucou o joelho em uma grave queda no GP da Alemanha há quase dois meses, o que representou um duro golpe para suas esperanças de conquistar o título.

Embora a pausa de meio de temporada tenha permitido que ele se submetesse à cirurgia sem perder outras corridas, e as duas semanas adicionais após seu retorno, em Silverstone, tenham dado mais tempo para a recuperação das lesões, ele ainda não está totalmente recuperado para a corrida deste fim de semana em MotorLand.

O GP da Grã-Bretanha mostrou que ele ainda pode ser competitivo mesmo lidando com uma lesão, já que lutou contra a dor para conquistar dois pódios e voltar ao segundo lugar no campeonato. Mas, como se espera que Aragón favoreça a Ducati, rival da Aprilia, que conta com seis motos no grid, Bezzecchi enfrenta um desafio muito mais difícil desta vez.

Questionado na quinta-feira sobre o estado de sua recuperação, o italiano disse: “Obviamente, Silverstone foi bom, mas também foi superdifícil. E depois do fim de semana de corrida, eu estava com dificuldades, especialmente com o joelho". 

“É verdade que o ombro está... Não posso reclamar muito. Estou me recuperando bastante bem. Obviamente, não está como eu gostaria, mas, no momento, é o máximo que posso ter".

“Mas com meu joelho esquerdo, ainda estou com muitas dificuldades. Infelizmente, essa lesão leva muito tempo para melhorar, e pilotar com ele assim não é o melhor analgésico".

“Obviamente, Marc [Márquez] vai ser superrápido, mas todos os pilotos da Ducati [serão rápidos]. Então, vou tentar me manter na corrida e trazer para casa o máximo que puder".

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Foto: Gold and Goose Photography / Getty Images

Aragón dá início ao período mais intenso da temporada, com as 10 corridas restantes programadas para um intervalo de apenas 14 fins de semana.

Isso deixa Bezzecchi com pouco tempo para se recuperar em casa entre as corridas, especialmente durante as etapas no exterior, na Ásia.

O 10 vezes vencedor de GPs admitiu que seu joelho esquerdo, que sofreu uma lesão grave na queda e precisou de uma cirurgia separada, continuará a lhe causar problemas nas próximas corridas.

“Bem, vai ser difícil”, disse ele. “O ombro está se recuperando bem, eu acho. É claro que, no fim das contas, trata-se da clavícula, então não é uma lesão muito grave, mas a fratura foi bem grande, então a cirurgia acabou sendo um pouco mais demorada em comparação com a última vez que quebrei meus ossos".

“Mas o problema é mais no meu joelho esquerdo, que está demorando mais para se recuperar. Está acumulando líquido, então fica difícil dobrar a perna e pressionar o apoio do pé". 

“Estou fazendo tudo o que posso para tentar me recuperar o mais rápido possível, mas vou ter que aguentar. Mas, no fim das contas, é assim que as coisas são, então vou simplesmente dar o meu melhor", concluiu.

Aragón é a GRANDE CHANCE de MÁRQUEZ? ACOSTA 'de volta' e MERCADO da MotoGP! MXGP, SERTÕES e +

Ouça a versão em áudio do PÓDIO CAST:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Participe do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e junte-se a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior Após contratação de Guevara pela Pramac, confira como está o grid da MotoGP 2027
Próximo artigo MotoGP - Marini defende Moreira como sucessor na Honda: "Está fazendo tudo certo"

Principais comentários
Mais de
Rachit Thukral

MotoGP: Característica da pista de Aragón pode favorecer Ducati contra Aprilia; entenda

MotoGP
MotoGP
GP de Aragón
MotoGP: Característica da pista de Aragón pode favorecer Ducati contra Aprilia; entenda

Verstappen anuncia "maior corrida de kart do mundo", onde enfrentará 100 pilotos; veja como assistir

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Holanda
Verstappen anuncia "maior corrida de kart do mundo", onde enfrentará 100 pilotos; veja como assistir

MotoGP: Trackhouse anuncia Bastianini como substituto de Ogura

MotoGP
MotoGP
GP de Aragón
MotoGP: Trackhouse anuncia Bastianini como substituto de Ogura
Mais de
Marco Bezzecchi

MotoGP: Bezzecchi admite preocupação com dores para GP da Grã-Bretanha

MotoGP
MotoGP
GP da Grã-Bretanha
MotoGP: Bezzecchi admite preocupação com dores para GP da Grã-Bretanha

MotoGP: Bezzecchi admite não estar 100%, mas mostra otimismo para retorno em Silverstone

MotoGP
MotoGP
GP da Grã-Bretanha
MotoGP: Bezzecchi admite não estar 100%, mas mostra otimismo para retorno em Silverstone

MotoGP: Após acidente na Alemanha, Bezzecchi retorna às pistas em teste

MotoGP
MotoGP
GP da Grã-Bretanha
MotoGP: Após acidente na Alemanha, Bezzecchi retorna às pistas em teste
Mais de
Aprilia Racing Team

MotoGP: Pneus Pirelli terão compostos coloridos a partir de 2027, como na F1

MotoGP
MotoGP
GP de Aragón
MotoGP: Pneus Pirelli terão compostos coloridos a partir de 2027, como na F1

MotoGP: Com lesão na mão, Ai Ogura está fora do GP de Aragón

MotoGP
MotoGP
GP de Aragón
MotoGP: Com lesão na mão, Ai Ogura está fora do GP de Aragón

MotoGP: Após domínio da Aprilia em Silverstone, Aragón será verdadeiro teste para Márquez

MotoGP
MotoGP
MotoGP: Após domínio da Aprilia em Silverstone, Aragón será verdadeiro teste para Márquez

Últimas notícias

MotoGP: Horários, previsão do tempo e como assistir à sexta-feira de treinos do GP de Aragón

MotoGP
MGP MotoGP
GP de Aragón
MotoGP: Horários, previsão do tempo e como assistir à sexta-feira de treinos do GP de Aragón

F1: Norris é o mais rápido em último dia de testes da Pirelli em Mugello

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP da Holanda
F1: Norris é o mais rápido em último dia de testes da Pirelli em Mugello

F1: Por que McLaren precisa passar no 'teste de Monza' antes de pensar em disputa pelo título

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP da Itália
F1: Por que McLaren precisa passar no 'teste de Monza' antes de pensar em disputa pelo título

MotoGP: Característica da pista de Aragón pode favorecer Ducati contra Aprilia; entenda

MotoGP
MGP MotoGP
GP de Aragón
MotoGP: Característica da pista de Aragón pode favorecer Ducati contra Aprilia; entenda