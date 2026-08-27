MotoGP: Bezzecchi revela drama com lesão no joelho e prevê etapa difícil em Aragón

Marco Bezzecchi afirmou que está se recuperando bem dos ferimentos sofridos em Sachsenring, mas admitiu que o acúmulo de líquido no joelho pode fazê-lo “sofrer” no GP de Aragón da MotoGP.

O piloto da equipe de fábrica da Aprilia fraturou a clavícula e machucou o joelho em uma grave queda no GP da Alemanha há quase dois meses, o que representou um duro golpe para suas esperanças de conquistar o título.

Embora a pausa de meio de temporada tenha permitido que ele se submetesse à cirurgia sem perder outras corridas, e as duas semanas adicionais após seu retorno, em Silverstone, tenham dado mais tempo para a recuperação das lesões, ele ainda não está totalmente recuperado para a corrida deste fim de semana em MotorLand.

O GP da Grã-Bretanha mostrou que ele ainda pode ser competitivo mesmo lidando com uma lesão, já que lutou contra a dor para conquistar dois pódios e voltar ao segundo lugar no campeonato. Mas, como se espera que Aragón favoreça a Ducati, rival da Aprilia, que conta com seis motos no grid, Bezzecchi enfrenta um desafio muito mais difícil desta vez.

Questionado na quinta-feira sobre o estado de sua recuperação, o italiano disse: “Obviamente, Silverstone foi bom, mas também foi superdifícil. E depois do fim de semana de corrida, eu estava com dificuldades, especialmente com o joelho".

“É verdade que o ombro está... Não posso reclamar muito. Estou me recuperando bastante bem. Obviamente, não está como eu gostaria, mas, no momento, é o máximo que posso ter".

“Mas com meu joelho esquerdo, ainda estou com muitas dificuldades. Infelizmente, essa lesão leva muito tempo para melhorar, e pilotar com ele assim não é o melhor analgésico".

“Obviamente, Marc [Márquez] vai ser superrápido, mas todos os pilotos da Ducati [serão rápidos]. Então, vou tentar me manter na corrida e trazer para casa o máximo que puder".

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing Foto: Gold and Goose Photography / Getty Images

Aragón dá início ao período mais intenso da temporada, com as 10 corridas restantes programadas para um intervalo de apenas 14 fins de semana.

Isso deixa Bezzecchi com pouco tempo para se recuperar em casa entre as corridas, especialmente durante as etapas no exterior, na Ásia.

O 10 vezes vencedor de GPs admitiu que seu joelho esquerdo, que sofreu uma lesão grave na queda e precisou de uma cirurgia separada, continuará a lhe causar problemas nas próximas corridas.

“Bem, vai ser difícil”, disse ele. “O ombro está se recuperando bem, eu acho. É claro que, no fim das contas, trata-se da clavícula, então não é uma lesão muito grave, mas a fratura foi bem grande, então a cirurgia acabou sendo um pouco mais demorada em comparação com a última vez que quebrei meus ossos".

“Mas o problema é mais no meu joelho esquerdo, que está demorando mais para se recuperar. Está acumulando líquido, então fica difícil dobrar a perna e pressionar o apoio do pé".

“Estou fazendo tudo o que posso para tentar me recuperar o mais rápido possível, mas vou ter que aguentar. Mas, no fim das contas, é assim que as coisas são, então vou simplesmente dar o meu melhor", concluiu.

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