MotoGP: Bezzecchi se impõe contra rivais e domina TL2 em Silverstone; Moreira é 15º
Italiano comandou o esquadrão Aprilia, que terminou com suas quatro motos no top 5, separadas apenas por Di Giannantonio em terceiro
A MotoGP fechou a sexta-feira em Silverstone com o decisivo segundo treino livre para o GP da Grã-Bretanha. Marco Bezzecchi entregou uma última volta voadora para liderar com mais de três décimos de vantagem sobre Raúl Fernández, enquanto a Aprilia colocou suas quatro motos no top 5. Já Diogo Moreira foi o 15º.
Após os 20 minutos iniciais de sessão, Álex Márquez ocupava a ponta com 01min58s201, tendo Bezzecchi em segundo, a 0s032. Raúl Fernández era o terceiro, a 0s072, com Acosta em quarto e Martín em quinto. Di Giannantonio, Bastianini, Miller, Marc Márquez e Binder fechavam o top 10, enquanto Diogo Moreira era o 23º, a 2s679.
Quando o treino entrava nos seus 20 minutos finais, a classificação havia mudado bem. Ai Ogura era o novo líder com 01min57s628, com Fernández em segundo, fazendo uma dobradinha da Trackhouse a 0s111. Marc Márquez era o terceiro, a 0s179, seguido de Bagnaia e Morbidelli.
Bezzecchi, Álex Márquez, Acosta, Martín e Lecuona fechavam o top 10 neste momento, enquanto Moreira era o 19º, a 2s115 do melhor tempo. Logo depois, o brasileiro subiu para o top 10 com um 01min58s406, ficando em nono, a 0s778, mas acabou caindo de novo, tendo seu tempo cancelado por exceder os limites de pista.
E a primeira amarela da sessão veio neste momento, com Binder indo ao chão na Luffield, a curva 7. Felizmente, tudo ok com o piloto e a verde foi retomada poucos segundos depois.
A segunda amarela veio a 5min do fim, com Bagnaia caindo enquanto vinha rápido entre as curvas 6 e 7, Brooklands e Luffield. Tudo certo com o italiano, mas sob risco de cair fora do top 10. Segundos depois, foi a vez de Acosta ter problemas com a moto na curva 4, a Loop.
Em um final frenético, Marco Bezzecchi entregou um último setor absurdo para garantir o melhor tempo do dia: 01min56s280. Com essa marca o italiano bateu o recorde anterior da pista em mais de 1s.
Em uma expressão de força da Aprilia, as quatro motos ficaram no top 5. Raúl Fernández foi o segundo, a 0s335. Fabio di Giannantonio foi quem conseguiu quebrar o domínio da Aprilia ao terminar em terceiro, a 0s398. Jorge Martín foi o quarto, a 0s500 e Ai Ogura o quinto, a 0s530.
Marc Márquez, Álex Márquez, Joan Mir, Jack Miller e Pedro Acosta completaram o top 10 que avançam diretamente para o Q2 da classificação no sábado. Já Diogo Moreira foi o 15º, a 1s487.
A MotoGP retoma as atividades no sábado com mais três sessões. O dia em Silverstone começa com o treino livre 3, a partir das 07h10, seguido da classificação às 07h50, e termina com a corrida sprint para o GP da Grã-Bretanha, com largada marcada para 12h00, todos no horário de Brasília. com transmissão da ESPN e do Disney+.
Confira o resultado do TL2 da MotoGP em Silverstone:
FiP
|Cla
|Piloto
|#
|Moto
|Voltas
|Tempo
|Intervalo
|km/h
|Velocidade Máxima
|1
|M. Bezzecchi Aprilia Racing Team
|72
|Aprilia
|20
|
1'56.280
|182.383
|2
|R. Fernandez Trackhouse Racing Team
|25
|Aprilia
|21
|
+0.335
1'56.615
|0.335
|181.859
|3
|F. Di Giannantonio Team VR46
|49
|Ducati
|19
|
+0.398
1'56.678
|0.063
|181.761
|4
|J. Martin Aprilia Racing Team
|89
|Aprilia
|21
|
+0.500
1'56.780
|0.102
|181.603
|5
|A. Ogura Trackhouse Racing Team
|79
|Aprilia
|20
|
+0.530
1'56.810
|0.030
|181.556
|6
|M. Marquez Ducati Team
|93
|Ducati
|19
|
+0.733
1'57.013
|0.203
|181.241
|7
|A. Marquez Gresini Racing
|73
|Ducati
|20
|
+0.750
1'57.030
|0.017
|181.215
|8
|J. Mir Repsol Honda Team
|36
|Honda
|18
|
+0.831
1'57.111
|0.081
|181.089
|9
|J. Miller Pramac Racing
|43
|Yamaha
|20
|
+1.042
1'57.322
|0.211
|180.764
|10
|P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing
|37
|KTM
|19
|
+1.083
1'57.363
|0.041
|180.700
|11
|E. Bastianini Tech 3
|23
|KTM
|19
|
+1.312
1'57.592
|0.229
|180.349
|12
|L. Marini Repsol Honda Team
|10
|Honda
|17
|
+1.325
1'57.605
|0.013
|180.329
|13
|F. Bagnaia Ducati Team
|63
|Ducati
|14
|
+1.411
1'57.691
|0.086
|180.197
|14
|F. Morbidelli Team VR46
|21
|Ducati
|18
|
+1.473
1'57.753
|0.062
|180.102
|15
|D. Moreira LCR Honda
|11
|Honda
|18
|
+1.487
1'57.767
|0.014
|180.081
|16
|I. Lecuona Gresini Racing
|27
|Ducati
|19
|
+1.494
1'57.774
|0.007
|180.070
|17
|F. Quartararo Movistar Yamaha MotoGP
|20
|Yamaha
|17
|
+1.636
1'57.916
|0.142
|179.853
|18
|B. Binder Red Bull KTM Factory Racing
|33
|KTM
|16
|
+1.640
1'57.920
|0.004
|179.847
|19
|A. Rins Movistar Yamaha MotoGP
|42
|Yamaha
|19
|
+1.718
1'57.998
|0.078
|179.728
|20
|C. Crutchlow LCR Honda
|35
|Honda
|16
|
+1.900
1'58.180
|0.182
|179.451
|21
|P. Espargaro Tech 3
|44
|KTM
|20
|
+2.042
1'58.322
|0.142
|179.236
|22
|T. Razgatlioglu Pramac Racing
|7
|Yamaha
|17
|
+2.341
1'58.621
|0.299
|178.784
|23
|A. Fernandez Movistar Yamaha MotoGP
|47
|Yamaha
|19
|
+2.550
1'58.830
|0.209
|178.470
|Ver resultados completos
MotoGP DE VOLTA! Martín, Bezzecchi e cia NO ALVO de Márquez e TRETA Viñales-KTM: Silverstone vem aí!
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