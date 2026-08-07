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MotoGP: Bezzecchi se impõe contra rivais e domina TL2 em Silverstone; Moreira é 15º

MotoGP
GP da Grã-Bretanha
MotoGP: Bezzecchi se impõe contra rivais e domina TL2 em Silverstone; Moreira é 15º
Relato do treino livre
MotoGP GP da Grã-Bretanha

MotoGP: Bezzecchi se impõe contra rivais e domina TL2 em Silverstone; Moreira é 15º

Italiano comandou o esquadrão Aprilia, que terminou com suas quatro motos no top 5, separadas apenas por Di Giannantonio em terceiro

Guilherme Longo
Guilherme Longo
Editado:
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

A MotoGP fechou a sexta-feira em Silverstone com o decisivo segundo treino livre para o GP da Grã-Bretanha. Marco Bezzecchi entregou uma última volta voadora para liderar com mais de três décimos de vantagem sobre Raúl Fernández, enquanto a Aprilia colocou suas quatro motos no top 5. Já Diogo Moreira foi o 15º.

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Após os 20 minutos iniciais de sessão, Álex Márquez ocupava a ponta com 01min58s201, tendo Bezzecchi em segundo, a 0s032. Raúl Fernández era o terceiro, a 0s072, com Acosta em quarto e Martín em quinto. Di Giannantonio, Bastianini, Miller, Marc Márquez e Binder fechavam o top 10, enquanto Diogo Moreira era o 23º, a 2s679.

 

Quando o treino entrava nos seus 20 minutos finais, a classificação havia mudado bem. Ai Ogura era o novo líder com 01min57s628, com Fernández em segundo, fazendo uma dobradinha da Trackhouse a 0s111. Marc Márquez era o terceiro, a 0s179, seguido de Bagnaia e Morbidelli.

Bezzecchi, Álex Márquez, Acosta, Martín e Lecuona fechavam o top 10 neste momento, enquanto Moreira era o 19º, a 2s115 do melhor tempo. Logo depois, o brasileiro subiu para o top 10 com um 01min58s406, ficando em nono, a 0s778, mas acabou caindo de novo, tendo seu tempo cancelado por exceder os limites de pista.

 

E a primeira amarela da sessão veio neste momento, com Binder indo ao chão na Luffield, a curva 7. Felizmente, tudo ok com o piloto e a verde foi retomada poucos segundos depois.

A segunda amarela veio a 5min do fim, com Bagnaia caindo enquanto vinha rápido entre as curvas 6 e 7, Brooklands e Luffield. Tudo certo com o italiano, mas sob risco de cair fora do top 10. Segundos depois, foi a vez de Acosta ter problemas com a moto na curva 4, a Loop.

 

Em um final frenético, Marco Bezzecchi entregou um último setor absurdo para garantir o melhor tempo do dia: 01min56s280. Com essa marca o italiano bateu o recorde anterior da pista em mais de 1s.

Em uma expressão de força da Aprilia, as quatro motos ficaram no top 5. Raúl Fernández foi o segundo, a 0s335. Fabio di Giannantonio foi quem conseguiu quebrar o domínio da Aprilia ao terminar em terceiro, a 0s398. Jorge Martín foi o quarto, a 0s500 e Ai Ogura o quinto, a 0s530.

Marc Márquez, Álex Márquez, Joan Mir, Jack Miller e Pedro Acosta completaram o top 10 que avançam diretamente para o Q2 da classificação no sábado. Já Diogo Moreira foi o 15º, a 1s487.

A MotoGP retoma as atividades no sábado com mais três sessões. O dia em Silverstone começa com o treino livre 3, a partir das 07h10, seguido da classificação às 07h50, e termina com a corrida sprint para o GP da Grã-Bretanha, com largada marcada para 12h00, todos no horário de Brasília. com transmissão da ESPN e do Disney+.

Confira o resultado do TL2 da MotoGP em Silverstone:

FiP

Todas as estatísticas
 
Cla Piloto # Moto Voltas Tempo Intervalo km/h Velocidade Máxima
1 Italy M. Bezzecchi Aprilia Racing Team 72 Aprilia 20

1'56.280

   182.383  
2 Spain R. Fernandez Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 21

+0.335

1'56.615

 0.335 181.859  
3 Italy F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 19

+0.398

1'56.678

 0.063 181.761  
4 Spain J. Martin Aprilia Racing Team 89 Aprilia 21

+0.500

1'56.780

 0.102 181.603  
5 Japan A. Ogura Trackhouse Racing Team 79 Aprilia 20

+0.530

1'56.810

 0.030 181.556  
6 Spain M. Marquez Ducati Team 93 Ducati 19

+0.733

1'57.013

 0.203 181.241  
7 Spain A. Marquez Gresini Racing 73 Ducati 20

+0.750

1'57.030

 0.017 181.215  
8 Spain J. Mir Repsol Honda Team 36 Honda 18

+0.831

1'57.111

 0.081 181.089  
9 Australia J. Miller Pramac Racing 43 Yamaha 20

+1.042

1'57.322

 0.211 180.764  
10 Spain P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing 37 KTM 19

+1.083

1'57.363

 0.041 180.700  
11 Italy E. Bastianini Tech 3 23 KTM 19

+1.312

1'57.592

 0.229 180.349  
12 Italy L. Marini Repsol Honda Team 10 Honda 17

+1.325

1'57.605

 0.013 180.329  
13 Italy F. Bagnaia Ducati Team 63 Ducati 14

+1.411

1'57.691

 0.086 180.197  
14 Italy F. Morbidelli Team VR46 21 Ducati 18

+1.473

1'57.753

 0.062 180.102  
15 Brazil D. Moreira LCR Honda 11 Honda 18

+1.487

1'57.767

 0.014 180.081  
16 Spain I. Lecuona Gresini Racing 27 Ducati 19

+1.494

1'57.774

 0.007 180.070  
17 France F. Quartararo Movistar Yamaha MotoGP 20 Yamaha 17

+1.636

1'57.916

 0.142 179.853  
18 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 16

+1.640

1'57.920

 0.004 179.847  
19 Spain A. Rins Movistar Yamaha MotoGP 42 Yamaha 19

+1.718

1'57.998

 0.078 179.728  
20 United Kingdom C. Crutchlow LCR Honda 35 Honda 16

+1.900

1'58.180

 0.182 179.451  
21 Spain P. Espargaro Tech 3 44 KTM 20

+2.042

1'58.322

 0.142 179.236  
22 Turkey T. Razgatlioglu Pramac Racing 7 Yamaha 17

+2.341

1'58.621

 0.299 178.784  
23 Spain A. Fernandez Movistar Yamaha MotoGP 47 Yamaha 19

+2.550

1'58.830

 0.209 178.470  
Ver resultados completos

MotoGP DE VOLTA! Martín, Bezzecchi e cia NO ALVO de Márquez e TRETA Viñales-KTM: Silverstone vem aí!

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