MotoGP: Bezzecchi segura Márquez e conquista pole em Portugal; Moreira tem acidente feio e larga de P11
Brasileiro se acidentou ainda no Q1, conseguiu avançar, mas com a moto reserva não pôde fazer muito
Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images
Marco Bezzechi é pole para o GP de Portugal da MotoGP! O piloto da Aprilia brigou diretamente com Marc Márquez e superou o espanhol da Ducati por 0s4 (1m37s201). A última vaga da primeira fila ficou com Fabio Di Giannantonio.
O brasileiro Diogo Moreira sofreu um acidente feio durante o Q1. Moreira passou com a roda traseira na zebra da curva 15, foi lançado da moto e caiu. O piloto saiu bem do ocorrido, mas foi bastante prejudicado nas chances de uma boa posição de largada e inicia em 11º.
Q1
Disputaram as duas vagas do Q1: Ogura, Bastianini, Moreira, Miller, Quartararo, Marini, Rins, Morbidelli, Espargaró, Fernandez, Dixon e Lecuona.
Ogura e Miller foram os primeiros a trocarem os pnus de chuva pelos slick. Por isso, a primeira 'metade' da sessão foi apenas os dois alternando a liderança enquanto o restante do grid estava nos boxes esperando para retornar à pista.
Com pneus de pista seca, Diogo Moreira conseguiu superar os dois líderes e assumir o P1, mas restanto 1 minuto e 17 para o fim, o brasileiro passou com a roda traseira na zebra da curva 15, foi arremessado da moto e caiu feio. A bandeira vermelha foi acionada.
Ao fim, a sessão foi retomada, mas não deu tempo dos pilotos abrirem volta. Moreira avançou em primeiro com o tempo de 1m40s612 e foi seguido por Lecuona.
Q2
Por conta do acidente, Moreira não foi para pista com todos os outros pilotos. A primeira rodada de voltas contou com Márquez na ponta, com o tempo de 1m38s013, sendo 0s060 mais rápido que Bezzechi. Neste momento, Acosta era o terceiro.
Quando o cronômetro marcava pouco mais de oito minutos para o fim, o brasileiro entrou 'no jogo' e foi para suas voltas rápidas.
Na reta final, a disputa entre Bezzecchi e Márquez se intensificou fortemente. Marco conseguiu melhorar o tempo feito por Marc, sendo 0s494 mais rápido ao cravar 1m37s201. Ao fim, Márquez não conseguiu superar o tempo e Bezzechi cravou a pole.
O brasileiro, com a moto reserva, encontrou dificuldades e não conseguiu fazer muito na classificação e ficou com a 11ª colocação.
Q1
|Cla
|Piloto
|#
|Moto
|Voltas
|Tempo
|Intervalo
|km/h
|Velocidade Máxima
|1
|11
|Honda
|5
|
1'40.612
|167.598
|341
|2
|27
|Ducati
|7
|
+0.358
1'40.970
|0.358
|167.004
|343
|3
|43
|Yamaha
|7
|
+1.238
1'41.850
|0.880
|165.561
|337
|4
|10
|Honda
|8
|
+1.274
1'41.886
|0.036
|165.502
|341
|5
|79
|Aprilia
|7
|
+1.322
1'41.934
|0.048
|165.424
|342
|6
|47
|Yamaha
|7
|
+1.707
1'42.319
|0.385
|164.802
|337
|7
|96
|Honda
|8
|
+1.773
1'42.385
|0.066
|164.696
|337
|8
|44
|KTM
|8
|
+1.987
1'42.599
|0.214
|164.352
|341
|9
|42
|Yamaha
|8
|
+2.184
1'42.796
|0.197
|164.037
|337
|10
|20
|Yamaha
|7
|
+2.354
1'42.966
|0.170
|163.766
|335
|11
|21
|Ducati
|7
|
+8.155
1'48.767
|5.801
|155.032
|338
|12
|23
|KTM
|5
|
+10.621
1'51.233
|2.466
|151.595
|343
|Ver resultados completos
Q2
|Cla
|Piloto
|#
|Moto
|Voltas
|Tempo
|Intervalo
|km/h
|Velocidade Máxima
|1
|72
|Aprilia
|9
|
1'37.201
|173.479
|2
|93
|Ducati
|8
|
+0.494
1'37.695
|0.494
|172.602
|3
|49
|Ducati
|8
|
+0.622
1'37.823
|0.128
|172.376
|4
|25
|Aprilia
|8
|
+0.916
1'38.117
|0.294
|171.860
|5
|73
|Ducati
|8
|
+1.061
1'38.262
|0.145
|171.606
|6
|37
|KTM
|9
|
+1.103
1'38.304
|0.042
|171.533
|7
|89
|Aprilia
|8
|
+1.113
1'38.314
|0.010
|171.515
|8
|54
|Ducati
|8
|
+1.314
1'38.515
|0.201
|171.165
|9
|5
|Honda
|8
|
+1.429
1'38.630
|0.115
|170.966
|10
|33
|KTM
|9
|
+1.505
1'38.706
|0.076
|170.834
|11
|11
|Honda
|5
|
+1.666
1'38.867
|0.161
|170.556
|12
|27
|Ducati
|8
|
+1.893
1'39.094
|0.227
|170.165
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MATCH POINT de MÁRQUEZ em Portugal! Vem aí o 10º TÍTULO? A ETERNA TRETA entre LORENZO, ROSSI E MARC!
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