MotoGP: Bezzecchi supera Márquez e crava a pole do GP de Valência
Italiano da Aprilia 'voou' no circuito Ricardo Tormo e conquistou a posição de honra dos grids sprint (11h00 de sábado, horário de Brasília) e principal (10h de domingo)
O piloto italiano da Aprilia oficial de fábrica na MotoGP, Marco Bezzecchi, ficou quase meio segundo à frente de Marc Márquez, espanhol da Ducati de fábrica, na briga pela pole position do GP de Valência, que marca o encerramento da temporada 2026 da categoria.
Companheiro de equipe de Bezzecchi, o espanhol Jorge Martín, que está apenas dois pontos à frente do italiano no segundo lugar da classificação geral, qualificou-se em quinto no circuito Ricardo Tormo.
Com três Aprilia entre os cinco primeiros, a fábrica de Noale também está bem posicionada para garantir o campeonato de construtores. O gap para a Ducati é de nove pontos. Raúl Fernández, da Trackhouse Aprilia, larga em terceiro, à frente de Álex Márquez, da Gresini Ducati.
O quali
Os concorrentes na Q1 tiveram alguns momentos instáveis, mas conseguiram evitar quedas, com Enea Bastianini (Tech3 KTM) e Joan Mir (Honda) ocupando os dois primeiros lugares e a garantirem vagas na próxima e decisiva sessão, o Q2.
Mesmo no curto intervalo entre o início do Q1 e o início do Q2, a temperatura da pista chegou a baixíssimos 13 graus.
Marc impôs o ritmo inicial com uma volta de 1m28.606s, baixando assim o recorde que tinha estabelecido na tarde de sexta-feira.
Bezzecchi baixou então a referência com uma volta de 1m28.478s para concluir a sua primeira saída.
Raúl Fernández saiu cedo para a sua segunda e última saída, subindo ao topo dos tempos com uma volta de 1m28.433s.
Depois Márquez apareceu e fez um giro em que visivelmente levou os limites ao máximo. No final de uma volta espetacular de se ver, tinha baixado a referência para 1m28.307s, com três minutos por disputar. Optou por não forçar outro tempo, deixando aos adversários a tarefa de tentar responder, enquanto bandeiras amarelas interferiam nas fases finais.
Marc Marquez, Ducati Team
Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images
Mas Bezzecchi respondeu, com uma volta notável de 1m27.844s, que o deixou quase meio segundo à frente na pole position - um feito semelhante ao que produziu em Portugal no fim de semana passado. Foi também a sua terceira pole consecutiva em MotoGP.
Houve questionamentos sobre por que razão a volta de Bezzecchi foi validada, já que ele passou pela Trackhouse Aprilia de Ai Ogura, avariada, no meio da volta, em zona de bandeiras amarelas. Mas o fato é que a posição de honra nos grids é dele.
Entre os que se despedem, Brad Binder (KTM) largará para a sua última corrida de MotoGP em 13º, compartilhando a quinta fila com o substituto da Ducati de fábrica Iker Lecuona, que corre na vaga do lesionado 'Pecco Bagnaia, e Johann Zarco, da LCR Honda.
Fabio Quartararo partirá de um pouco empolgante 16º lugar na sua última participação pela Yamaha, com outro piloto que se despede da MotoGP, o ítalo-brasileiro Franco Morbidelli (VR46), ao seu lado, e com Diogo Moreira, do Brasil, completando a sexta fila pela LCR.
Jack Miller largará para o seu canto do cisne na MotoGP do 20º lugar, enquanto Álex Rins - que venceu esta corrida há apenas quatro anos pela Suzuki - alinhará para a sua última participação na classe rainha no último lugar. Veja o grid:
|1
|Marco BEZZECCHI
|Aprilia
|1:27.844
|2
|Marc MÁRQUEZ
|Ducati
|1:28.307
|+0.463
|3
|Raúl FERNÁNDEZ
|Trackhouse Aprilia
|1:28.433
|+0.589
|4
|Álex MÁRQUEZ
|Gresini Ducati
|1:28.580
|+0.736
|5
|Jorge MARTÍN
|Aprilia
|1:28.639
|+0.795
|6
|Fabio DI GIANNANTONIO
|VR46 Ducati
|1:28.695
|+0.851
|7
|Enea BASTIANINI
|Tech3 KTM
|1:28.780
|+0.936
|8
|Pol ESPARGARÓ
|Tech3 KTM
|1:28.853
|+1.009
|9
|Fermín ALDEGUER
|Gresini Ducati
|1:28.870
|+1.026
|10
|Pedro ACOSTA
|KTM
|1:28.884
|+1,040
|11
|Ai OGURA
|Trackhouse Aprilia
|1:29.150
|+1.306
|12
|Joan MIR
|Honda
|1:29.413
|+1.569
|13
|Brad BINDER
|KTM
|1:29.233
|+1.389
|14
|Iker LECUONA
|Ducati
|1:29.260
|+1.416
|15
|Johann ZARCO
|LCR Honda
|1:29.286
|+1.442
|16
|Fabio QUARTARARO
|Yamaha
|1:29.407
|+1.563
|17
|Franco MORBIDELLI
|VR46 Ducati
|1:29.435
|+1.591
|18
|Diogo MOREIRA
|LCR Honda
|1:29.584
|+1.740
|19
|Luca MARINI
|Honda
|1:29.623
|+1.779
|20
|Jack MILLER
|Pramac Yamaha
|1:29.640
|+1.796
|21
|Augusto FERNÁNDEZ
|Pramac Yamaha
|1:29.721
|+1.877
|22
|Álex RINS
|Yamaha
|1:30,148
|+2,304
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