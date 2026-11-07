MotoGP: Bezzecchi supera Márquez e fica com a pole no Catar; Moreira é 16º
Sessão correu sem maiores problemas, tendo apenas a queda de Binder no Q2
A MotoGP realizou na manhã deste sábado a classificação para o GP do Catar, antepenúltima etapa da temporada 2026. Marco Bezzecchi cravou a pole à frente do líder do Mundial Marc Márquez, enquanto o vice-líder Jorge Martín sai apenas em 11º. O brasileiro Diogo Moreira segue em um fim de semana difícil, terminando em 16º.
Sem as quatro Yamahas, o grid de 18 motos realizou uma classificação mais silenciosa que o normal no Q1. A sessão correu sem incidentes, apesar da alta temperatura no ar e na pista.
Aldeguer foi o mais rápido do Q1 com 01min50s876, tendo Acosta em segundo a 0s211. Diogo Moreira acabou ficando pelo Q1. Com a sexta posição na sessão, o brasileiro larga em 16º nas provas deste fim de semana.
O Q2 começou com uma queda de Brad Binder, sua segunda do fim de semana, causando uma amarela.
Marc Marquez, Ducati Team
Photo by: Mahmud Hams / AFP via Getty Images
Márquez escapou da amarela para registrar uma volta recorde de 01min50s361, mas foi Bezzecchi quem realmente chamou a atenção, elevando a barra com 01min50s065, abrindo quase três décimos sobre o líder do campeonato..
Enquanto Marc melhorou seu tempo para 01min50s294, Bezzecchi repetiu a dose, conquistando a pole com 01min05s098. Di Giannantonio ficou com o terceiro lugar no grid. As duas Aprilias da Trackhouse vão cercar a Ducati de Francesco Bagnaia na segunda fila, com Fernández em quarto e Ai Ogura em sexto.
Confira o grid de largada do GP do Catar de MotoGP:
Top 12: Pilotos que chegaram ao Q2
Q2
|Cla
|Piloto
|#
|Moto
|Voltas
|Tempo
|Intervalo
|km/h
|Velocidade Máxima
|1
|M. Bezzecchi Aprilia Racing Team
|72
|Aprilia
|7
|
1'50.028
|176.027
|2
|M. Marquez Ducati Team
|93
|Ducati
|6
|
+0.266
1'50.294
|0.266
|175.603
|3
|F. Di Giannantonio Team VR46
|49
|Ducati
|7
|
+0.299
1'50.327
|0.033
|175.550
|4
|R. Fernandez Trackhouse Racing Team
|25
|Aprilia
|7
|
+0.429
1'50.457
|0.130
|175.344
|5
|F. Bagnaia Ducati Team
|63
|Ducati
|7
|
+0.564
1'50.592
|0.135
|175.130
|6
|A. Ogura Trackhouse Racing Team
|79
|Aprilia
|7
|
+0.568
1'50.596
|0.004
|175.123
|7
|J. Zarco LCR Honda
|5
|Honda
|6
|
+0.707
1'50.735
|0.139
|174.904
|8
|P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing
|37
|KTM
|6
|
+0.844
1'50.872
|0.137
|174.687
|9
|F. Aldeguer Gresini Racing
|54
|Ducati
|7
|
+0.862
1'50.890
|0.018
|174.659
|10
|E. Bastianini Tech 3
|23
|KTM
|7
|
+0.973
1'51.001
|0.111
|174.484
|11
|J. Martin Aprilia Racing Team
|89
|Aprilia
|7
|
+1.036
1'51.064
|0.063
|174.385
|12
|B. Binder Red Bull KTM Factory Racing
|33
|KTM
|4
|
+1.876
1'51.904
|0.840
|173.076
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De 13º a 18º: Pilotos que ficaram pelo Q1
|Cla
|Piloto
|#
|Moto
|Voltas
|Tempo
|Intervalo
|km/h
|13
|F. MorbidelliTeam VR46
|21
|Ducati
|7
|
+0.395
1'51.271
|0.184
|174.061
|14
|L. MariniRepsol Honda Team
|10
|Honda
|7
|
+0.474
1'51.350
|0.079
|173.938
|15
|I. LecuonaGresini Racing
|27
|Ducati
|6
|
+0.511
1'51.387
|0.037
|173.880
|16
|D. MoreiraLCR Honda
|11
|Honda
|7
|
+0.628
1'51.504
|0.117
|173.697
|17
|J. DixonRepsol Honda Team
|96
|Honda
|7
|
+0.745
1'51.621
|0.117
|173.515
|18
|M. ViñalesTech 3
|12
|KTM
|7
|
+1.115
1'51.991
|0.370
|172.942
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