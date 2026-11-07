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MotoGP GP do Catar

MotoGP: Bezzecchi supera Márquez e fica com a pole no Catar; Moreira é 16º

Sessão correu sem maiores problemas, tendo apenas a queda de Binder no Q2

Richard Asher
Editado:
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Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

A MotoGP realizou na manhã deste sábado a classificação para o GP do Catar, antepenúltima etapa da temporada 2026. Marco Bezzecchi cravou a pole à frente do líder do Mundial Marc Márquez, enquanto o vice-líder Jorge Martín sai apenas em 11º. O brasileiro Diogo Moreira segue em um fim de semana difícil, terminando em 16º.

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Sem as quatro Yamahas, o grid de 18 motos realizou uma classificação mais silenciosa que o normal no Q1. A sessão correu sem incidentes, apesar da alta temperatura no ar e na pista.

Aldeguer foi o mais rápido do Q1 com 01min50s876, tendo Acosta em segundo a 0s211. Diogo Moreira acabou ficando pelo Q1. Com a sexta posição na sessão, o brasileiro larga em 16º nas provas deste fim de semana.

O Q2 começou com uma queda de Brad Binder, sua segunda do fim de semana, causando uma amarela.

Marc Marquez, Ducati Team

Marc Marquez, Ducati Team

Photo by: Mahmud Hams / AFP via Getty Images

Márquez escapou da amarela para registrar uma volta recorde de 01min50s361, mas foi Bezzecchi quem realmente chamou a atenção, elevando a barra com 01min50s065, abrindo quase três décimos sobre o líder do campeonato..

Enquanto Marc melhorou seu tempo para 01min50s294, Bezzecchi repetiu a dose, conquistando a pole com 01min05s098. Di Giannantonio ficou com o terceiro lugar no grid. As duas Aprilias da Trackhouse vão cercar a Ducati de Francesco Bagnaia na segunda fila, com Fernández em quarto e Ai Ogura em sexto.

Confira o grid de largada do GP do Catar de MotoGP:

Top 12: Pilotos que chegaram ao Q2

Q2

Todas as estatísticas
 
Cla Piloto # Moto Voltas Tempo Intervalo km/h Velocidade Máxima
1 Italy M. Bezzecchi Aprilia Racing Team 72 Aprilia 7

1'50.028

   176.027  
2 Spain M. Marquez Ducati Team 93 Ducati 6

+0.266

1'50.294

 0.266 175.603  
3 Italy F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 7

+0.299

1'50.327

 0.033 175.550  
4 Spain R. Fernandez Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 7

+0.429

1'50.457

 0.130 175.344  
5 Italy F. Bagnaia Ducati Team 63 Ducati 7

+0.564

1'50.592

 0.135 175.130  
6 Japan A. Ogura Trackhouse Racing Team 79 Aprilia 7

+0.568

1'50.596

 0.004 175.123  
7 France J. Zarco LCR Honda 5 Honda 6

+0.707

1'50.735

 0.139 174.904  
8 Spain P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing 37 KTM 6

+0.844

1'50.872

 0.137 174.687  
9 Spain F. Aldeguer Gresini Racing 54 Ducati 7

+0.862

1'50.890

 0.018 174.659  
10 Italy E. Bastianini Tech 3 23 KTM 7

+0.973

1'51.001

 0.111 174.484  
11 Spain J. Martin Aprilia Racing Team 89 Aprilia 7

+1.036

1'51.064

 0.063 174.385  
12 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 4

+1.876

1'51.904

 0.840 173.076  
Ver resultados completos

De 13º a 18º: Pilotos que ficaram pelo Q1

Cla Piloto # Moto Voltas Tempo Intervalo km/h
13 F. MorbidelliTeam VR46 21 Ducati 7

+0.395

1'51.271

 0.184 174.061
14 L. MariniRepsol Honda Team 10 Honda 7

+0.474

1'51.350

 0.079 173.938
15 I. LecuonaGresini Racing 27 Ducati 6

+0.511

1'51.387

 0.037 173.880
16 D. MoreiraLCR Honda 11 Honda 7

+0.628

1'51.504

 0.117 173.697
17 J. DixonRepsol Honda Team 96 Honda 7

+0.745

1'51.621

 0.117 173.515
18 M. ViñalesTech 3 12 KTM 7

+1.115

1'51.991

 0.370 172.942

Sem MARTÍN, OCTA de MÁRQUEZ é QUESTÃO DE TEMPO? TENSÃO na MOTOGP sobre GP DO CATAR!

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