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MotoGP
MotoGP
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MotoGP: Bezzecchi surpreende no fim e lidera TL2 em Aragón com direito a recorde de pista; Moreira é 11º
Relato do treino livre
MotoGP GP de Aragón

MotoGP: Bezzecchi surpreende no fim e lidera TL2 em Aragón com direito a recorde de pista; Moreira é 11º

Aprilia do italiano garantiu uma volta voadora nos segundos finais para liderar à frente dos irmãos Márquez, com Álex em segundo e Marc em terceiro

Guilherme Longo
Guilherme Longo
Editado:
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

A MotoGP fechou a sexta-feira em Aragón com o segundo treino livre para a 13ª etapa da temporada 2026. E após um TL1 de Marc Márquez, Marco Bezzecchi veio com tudo para liderar a segunda sessão com direito ao novo recorde da pista, ficando à frente dos irmãos Márquez. Já Diogo Moreira bateu na trave do top 10, ficando em 11º, a 0s010 de seu companheiro de LCR, Johann Zarco.

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Com temperaturas altas, o TL2 começou movimentado, com boa parte dos pilotos saindo dos boxes assim que a regressiva de 60 minutos foi iniciada.

Passados os primeiros 15 minutos da sessão, Marc Márquez liderava com 01in46s320, mais de 1s mais rápido que seu melhor tempo pela manhã. Acosta era o segundo, a 0s307, com Bezzecchi, Martín e Álex Márquez fechando o top 5.

Zarco era a grande surpresa da sessão. Após um bom TL1, o piloto da LCR, voltando depois de seu grave acidente na Catalunha, era a melhor Honda, em sétimo, enquanto Moreira era o 14º, a 1s444.

 

Quando a sessão chegava à metade, o tempo de Márquez ainda era a referência, mas Bezzecchi subia para segundo a 0s161, com Di Giannantonio em terceiro, a 0s298, com Acosta e Martín fechando o top 5. Já Moreira seguia com sua mesma volta, agora caindo para 16º.

 

No início do quarto final da sessão, Aldeguer finalmente derrubava a marca de Márquez, e derrubava bem, baixando para 01min45s909, mais de 0s4 mais rápido.

 

Lembrando que os minutos finais do TL2 são marcados pelos ataques de tempo. Os pilotos vão à pista com pneus novos para simulações de classificação, buscando garantir uma vaga no top 10, avançando diretamente para o Q2 da classificação do sábado.

A primeira amarela da sessão veio apenas a 12min do fim, quando Miller foi ao chão na curva 2. Mas a neutralização não impactou muito os pilotos.

 

No final, Marco Bezzecchi garante a melhor volta da sessão com 01min45s455, batendo o recorde da pista. Álex Márquez foi o segundo a 0s010, com Marc Márquez em terceiro a 0s038. Fabio di Giannantonio, Fermín Aldeguer, Raúl Fernández, Jorge Martín, Pedro Acosta, Franco Morbidelli e Johann Zarco completaram o top 10. Diogo Moreira bateu na trave, ficando em 11º a 0s010 do tempo de seu companheiro de LCR.

A MotoGP retoma as atividades no sábado com mais três sessões. O dia no MotorLand começa às 05h10 com o terceiro treino livre, seguido da classificação às 05h50 e termina com a corrida sprint do GP de Aragón às 10h, todas com transmissão da ESPN e do Disney+.

Confira o resultado final do TL2 do GP de Aragón de MotoGP:

FiP

Todas as estatísticas
 
Cla Piloto # Moto Voltas Tempo Intervalo km/h Velocidade Máxima
1 Italy M. Bezzecchi Aprilia Racing Team 72 Aprilia 22

1'45.455

   173.351  
2 Spain A. Marquez Gresini Racing 73 Ducati 21

+0.010

1'45.465

 0.010 173.335  
3 Spain M. Marquez Ducati Team 93 Ducati 20

+0.038

1'45.493

 0.028 173.289  
4 Italy F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 20

+0.299

1'45.754

 0.261 172.861  
5 Spain F. Aldeguer Gresini Racing 54 Ducati 20

+0.440

1'45.895

 0.141 172.631  
6 Spain R. Fernandez Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 23

+0.504

1'45.959

 0.064 172.527  
7 Spain J. Martin Aprilia Racing Team 89 Aprilia 22

+0.572

1'46.027

 0.068 172.416  
8 Spain P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing 37 KTM 20

+0.609

1'46.064

 0.037 172.356  
9 Italy F. Morbidelli Team VR46 21 Ducati 21

+0.763

1'46.218

 0.154 172.106  
10 France J. Zarco LCR Honda 5 Honda 21

+0.843

1'46.298

 0.080 171.976  
11 Brazil D. Moreira LCR Honda 11 Honda 22

+0.853

1'46.308

 0.010 171.960  
12 Italy L. Marini Repsol Honda Team 10 Honda 24

+0.921

1'46.376

 0.068 171.850  
13 Italy F. Bagnaia Ducati Team 63 Ducati 20

+1.032

1'46.487

 0.111 171.671  
14 France F. Quartararo Movistar Yamaha MotoGP 20 Yamaha 21

+1.163

1'46.618

 0.131 171.460  
15 Spain J. Mir Repsol Honda Team 36 Honda 24

+1.168

1'46.623

 0.005 171.452  
16 Spain A. Rins Movistar Yamaha MotoGP 42 Yamaha 18

+1.249

1'46.704

 0.081 171.322  
17 Italy E. Bastianini Tech 3 23 KTM 18

+1.494

1'46.949

 0.245 170.930  
18 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 21

+1.554

1'47.009

 0.060 170.834  
19 Australia J. Miller Pramac Racing 43 Yamaha 18

+1.638

1'47.093

 0.084 170.700  
20 Spain P. Espargaro Tech 3 44 KTM 23

+1.733

1'47.188

 0.095 170.548  
21 Turkey T. Razgatlioglu Pramac Racing 7 Yamaha 19

+1.902

1'47.357

 0.169 170.280  
22 Italy L. Savadori Trackhouse Racing Team 32 Aprilia 21

+2.254

1'47.709

 0.352 169.723  
Ver resultados completos

Aragón é a GRANDE CHANCE de MÁRQUEZ? ACOSTA 'de volta' e MERCADO da MotoGP! MXGP, SERTÕES e +

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