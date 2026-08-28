MotoGP: Bezzecchi surpreende no fim e lidera TL2 em Aragón com direito a recorde de pista; Moreira é 11º
Aprilia do italiano garantiu uma volta voadora nos segundos finais para liderar à frente dos irmãos Márquez, com Álex em segundo e Marc em terceiro
A MotoGP fechou a sexta-feira em Aragón com o segundo treino livre para a 13ª etapa da temporada 2026. E após um TL1 de Marc Márquez, Marco Bezzecchi veio com tudo para liderar a segunda sessão com direito ao novo recorde da pista, ficando à frente dos irmãos Márquez. Já Diogo Moreira bateu na trave do top 10, ficando em 11º, a 0s010 de seu companheiro de LCR, Johann Zarco.
Com temperaturas altas, o TL2 começou movimentado, com boa parte dos pilotos saindo dos boxes assim que a regressiva de 60 minutos foi iniciada.
Passados os primeiros 15 minutos da sessão, Marc Márquez liderava com 01in46s320, mais de 1s mais rápido que seu melhor tempo pela manhã. Acosta era o segundo, a 0s307, com Bezzecchi, Martín e Álex Márquez fechando o top 5.
Zarco era a grande surpresa da sessão. Após um bom TL1, o piloto da LCR, voltando depois de seu grave acidente na Catalunha, era a melhor Honda, em sétimo, enquanto Moreira era o 14º, a 1s444.
Quando a sessão chegava à metade, o tempo de Márquez ainda era a referência, mas Bezzecchi subia para segundo a 0s161, com Di Giannantonio em terceiro, a 0s298, com Acosta e Martín fechando o top 5. Já Moreira seguia com sua mesma volta, agora caindo para 16º.
No início do quarto final da sessão, Aldeguer finalmente derrubava a marca de Márquez, e derrubava bem, baixando para 01min45s909, mais de 0s4 mais rápido.
Lembrando que os minutos finais do TL2 são marcados pelos ataques de tempo. Os pilotos vão à pista com pneus novos para simulações de classificação, buscando garantir uma vaga no top 10, avançando diretamente para o Q2 da classificação do sábado.
A primeira amarela da sessão veio apenas a 12min do fim, quando Miller foi ao chão na curva 2. Mas a neutralização não impactou muito os pilotos.
No final, Marco Bezzecchi garante a melhor volta da sessão com 01min45s455, batendo o recorde da pista. Álex Márquez foi o segundo a 0s010, com Marc Márquez em terceiro a 0s038. Fabio di Giannantonio, Fermín Aldeguer, Raúl Fernández, Jorge Martín, Pedro Acosta, Franco Morbidelli e Johann Zarco completaram o top 10. Diogo Moreira bateu na trave, ficando em 11º a 0s010 do tempo de seu companheiro de LCR.
A MotoGP retoma as atividades no sábado com mais três sessões. O dia no MotorLand começa às 05h10 com o terceiro treino livre, seguido da classificação às 05h50 e termina com a corrida sprint do GP de Aragón às 10h, todas com transmissão da ESPN e do Disney+.
Confira o resultado final do TL2 do GP de Aragón de MotoGP:
FiP
|Cla
|Piloto
|#
|Moto
|Voltas
|Tempo
|Intervalo
|km/h
|Velocidade Máxima
|1
|M. Bezzecchi Aprilia Racing Team
|72
|Aprilia
|22
|
1'45.455
|173.351
|2
|A. Marquez Gresini Racing
|73
|Ducati
|21
|
+0.010
1'45.465
|0.010
|173.335
|3
|M. Marquez Ducati Team
|93
|Ducati
|20
|
+0.038
1'45.493
|0.028
|173.289
|4
|F. Di Giannantonio Team VR46
|49
|Ducati
|20
|
+0.299
1'45.754
|0.261
|172.861
|5
|F. Aldeguer Gresini Racing
|54
|Ducati
|20
|
+0.440
1'45.895
|0.141
|172.631
|6
|R. Fernandez Trackhouse Racing Team
|25
|Aprilia
|23
|
+0.504
1'45.959
|0.064
|172.527
|7
|J. Martin Aprilia Racing Team
|89
|Aprilia
|22
|
+0.572
1'46.027
|0.068
|172.416
|8
|P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing
|37
|KTM
|20
|
+0.609
1'46.064
|0.037
|172.356
|9
|F. Morbidelli Team VR46
|21
|Ducati
|21
|
+0.763
1'46.218
|0.154
|172.106
|10
|J. Zarco LCR Honda
|5
|Honda
|21
|
+0.843
1'46.298
|0.080
|171.976
|11
|D. Moreira LCR Honda
|11
|Honda
|22
|
+0.853
1'46.308
|0.010
|171.960
|12
|L. Marini Repsol Honda Team
|10
|Honda
|24
|
+0.921
1'46.376
|0.068
|171.850
|13
|F. Bagnaia Ducati Team
|63
|Ducati
|20
|
+1.032
1'46.487
|0.111
|171.671
|14
|F. Quartararo Movistar Yamaha MotoGP
|20
|Yamaha
|21
|
+1.163
1'46.618
|0.131
|171.460
|15
|J. Mir Repsol Honda Team
|36
|Honda
|24
|
+1.168
1'46.623
|0.005
|171.452
|16
|A. Rins Movistar Yamaha MotoGP
|42
|Yamaha
|18
|
+1.249
1'46.704
|0.081
|171.322
|17
|E. Bastianini Tech 3
|23
|KTM
|18
|
+1.494
1'46.949
|0.245
|170.930
|18
|B. Binder Red Bull KTM Factory Racing
|33
|KTM
|21
|
+1.554
1'47.009
|0.060
|170.834
|19
|J. Miller Pramac Racing
|43
|Yamaha
|18
|
+1.638
1'47.093
|0.084
|170.700
|20
|P. Espargaro Tech 3
|44
|KTM
|23
|
+1.733
1'47.188
|0.095
|170.548
|21
|T. Razgatlioglu Pramac Racing
|7
|Yamaha
|19
|
+1.902
1'47.357
|0.169
|170.280
|22
|L. Savadori Trackhouse Racing Team
|32
|Aprilia
|21
|
+2.254
1'47.709
|0.352
|169.723
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Aragón é a GRANDE CHANCE de MÁRQUEZ? ACOSTA 'de volta' e MERCADO da MotoGP! MXGP, SERTÕES e +
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