MotoGP: Bezzecchi vence a sprint de Misano, marcada pelas quedas de Marc Márquez e Quartararo
Hexacampeão caiu sozinho ao perder o equilíbrio na curva 15 enquanto liderava a prova
A MotoGP fechou seu sábado em Misano com uma emocionante corrida sprint para o GP de San Marino. Marco Bezzecchi converteu a pole conquistada mais cedo em mais um triunfo na temporada 2025, enquanto Marc Márquez sofreu seu segundo abandono no ano ao cair da moto enquanto liderava.
Marco Bezzecchi saiu bem e manteve a ponta, apesar do bom avanço de Álex Márquez. Mas bastou a Marc apenas algumas curvas para sair de quarto para segundo, iniciando a pressão em cima do italiano da Aprilia.
Ao final da primeira volta, de um total de 13, Bezzecchi mantinha a ponta, com Marc em sua cola, seguido de Álex, bem próximo do irmão. Quartararo seguia em quarto, com di Giannantonio em quinto. Já Bagnaia perdia três posições, caindo para 11º.
Enquanto Bezzecchi conseguia abrir 0s5 para Marc na volta 5 de 13, com Álex ficando a mais 0s6, Quartararo foi ao chão no primeiro setor, perdendo o equilíbrio sozinho no meio da curva. Mas, aproveitando um erro do italiano, Márquez deu o bote no início da sexta volta, pulando para aponta, sem dar chance para um X da Aprilia.
Mas, logo na volta seguinte, tudo mudou. Para delírio do torcedor italiano presente no circuito de Misano, Márquez também perdeu o equilíbrio na curva 15, do quarto setor, indo ao chão na caixa de brita. Com isso, Bezzecchi retomou a ponta, com Álex em segundo e di Giannantonio, Morbidelli e Acosta completando o top 5.
Enquanto Bezzecchi liderava tranquilo na frente, sem ser incomodado por Álex, di Giannantonio e Morbidelli travavam uma boa briga pela última posição do pódio.
No final, Marco Bezzecchi converteu a pole em vitória na sprint de Misano, com Álex Márquez em segundo. Na briga interna da VR46, a última posição do pódio ficou com Fabio di Giannantonio, com Franco Morbidelli em quarto. Completaram os nove que pontuam na prova curta: Pedro Acosta, Fermín Aldeguer, Luca Marini, Jorge Martín e Raúl Fernández.
A MotoGP encerra sua passagem por Misano no domingo. Amanhã acontece o GP de San Marino, 16ª etapa da temporada 2025. A largada está marcada para 09h, horário de Brasília, com transmissão da ESPN e do Disney+.
Resultado final da Sprint da MotoGP em Misano:
|
1-
2
|Cla
|Piloto
|#
|Moto
|Voltas
|Tempo
|Intervalo
|km/h
|Abandono
|Pontos
|1
|M. Bezzecchi Aprilia Racing Team
|72
|Aprilia
|13
|
19'52.966
|12
|2
|A. Marquez Gresini Racing
|73
|Ducati
|13
|
+1.000
19'53.966
|1.000
|9
|3
|F. Di Giannantonio Team VR46
|49
|Ducati
|13
|
+2.551
19'55.517
|1.551
|7
|4
|F. Morbidelli Team VR46
|21
|Ducati
|13
|
+3.526
19'56.492
|0.975
|6
|5
|P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing
|37
|KTM
|13
|
+6.834
19'59.800
|3.308
|5
|6
|F. Aldeguer Gresini Racing
|54
|Ducati
|13
|
+6.960
19'59.926
|0.126
|4
|7
|L. Marini Repsol Honda Team
|10
|Honda
|13
|
+9.307
20'02.273
|2.347
|3
|8
|J. Martin Aprilia Racing Team
|1
|Aprilia
|13
|
+11.027
20'03.993
|1.720
|2
|9
|R. Fernandez Trackhouse Racing Team
|25
|Aprilia
|13
|
+11.594
20'04.560
|0.567
|1
|10
|E. Bastianini Tech 3
|23
|KTM
|13
|
+12.928
20'05.894
|1.334
|11
|J. Zarco LCR Honda
|5
|Honda
|13
|
+15.490
20'08.456
|2.562
|12
|A. Ogura Trackhouse Racing Team
|79
|Aprilia
|13
|
+15.600
20'08.566
|0.110
|13
|F. Bagnaia Ducati Team
|63
|Ducati
|13
|
+16.129
20'09.095
|0.529
|14
|J. Miller Pramac Racing
|43
|Yamaha
|13
|
+16.727
20'09.693
|0.598
|15
|M. Viñales Tech 3
|12
|KTM
|13
|
+16.861
20'09.827
|0.134
|16
|M. Oliveira Pramac Racing
|88
|Yamaha
|13
|
+17.576
20'10.542
|0.715
|17
|A. Rins Movistar Yamaha MotoGP
|42
|Yamaha
|13
|
+18.716
20'11.682
|1.140
|18
|A. Fernandez Movistar Yamaha MotoGP
|7
|Yamaha
|13
|
+27.893
20'20.859
|9.177
|19
|S. Chantra LCR Honda
|35
|Honda
|13
|
+28.333
20'21.299
|0.440
|dnf
|B. Binder Red Bull KTM Factory Racing
|33
|KTM
|9
|
+4 Laps
15'02.196
|4 Laps
|Abandono
|dnf
|M. Marquez Ducati Team
|93
|Ducati
|5
|
+8 Laps
9'00.106
|4 Laps
|Abandono
|dnf
|F. Quartararo Movistar Yamaha MotoGP
|20
|Yamaha
|5
|
+8 Laps
10'06.169
|1'06.063
|Abandono
