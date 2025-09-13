Todas as categorias

Relato da corrida
MotoGP GP de San Marino

MotoGP: Bezzecchi vence a sprint de Misano, marcada pelas quedas de Marc Márquez e Quartararo

Hexacampeão caiu sozinho ao perder o equilíbrio na curva 15 enquanto liderava a prova

Guilherme Longo
Editado:
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

A MotoGP fechou seu sábado em Misano com uma emocionante corrida sprint para o GP de San Marino. Marco Bezzecchi converteu a pole conquistada mais cedo em mais um triunfo na temporada 2025, enquanto Marc Márquez sofreu seu segundo abandono no ano ao cair da moto enquanto liderava.

Leia também:
 

Marco Bezzecchi saiu bem e manteve a ponta, apesar do bom avanço de Álex Márquez. Mas bastou a Marc apenas algumas curvas para sair de quarto para segundo, iniciando a pressão em cima do italiano da Aprilia. 

Ao final da primeira volta, de um total de 13, Bezzecchi mantinha a ponta, com Marc em sua cola, seguido de Álex, bem próximo do irmão. Quartararo seguia em quarto, com di Giannantonio em quinto. Já Bagnaia perdia três posições, caindo para 11º.

 

Enquanto Bezzecchi conseguia abrir 0s5 para Marc na volta 5 de 13, com Álex ficando a mais 0s6, Quartararo foi ao chão no primeiro setor, perdendo o equilíbrio sozinho no meio da curva. Mas, aproveitando um erro do italiano, Márquez deu o bote no início da sexta volta, pulando para aponta, sem dar chance para um X da Aprilia.

 

Mas, logo na volta seguinte, tudo mudou. Para delírio do torcedor italiano presente no circuito de Misano, Márquez também perdeu o equilíbrio na curva 15, do quarto setor, indo ao chão na caixa de brita. Com isso, Bezzecchi retomou a ponta, com Álex em segundo e di Giannantonio, Morbidelli e Acosta completando o top 5.

 

Enquanto Bezzecchi liderava tranquilo na frente, sem ser incomodado por Álex, di Giannantonio e Morbidelli travavam uma boa briga pela última posição do pódio.

No final, Marco Bezzecchi converteu a pole em vitória na sprint de Misano, com Álex Márquez em segundo. Na briga interna da VR46, a última posição do pódio ficou com Fabio di Giannantonio, com Franco Morbidelli em quarto. Completaram os nove que pontuam na prova curta: Pedro Acosta, Fermín Aldeguer, Luca Marini, Jorge Martín e Raúl Fernández.

A MotoGP encerra sua passagem por Misano no domingo. Amanhã acontece o GP de San Marino, 16ª etapa da temporada 2025. A largada está marcada para 09h, horário de Brasília, com transmissão da ESPN e do Disney+.

Resultado final da Sprint da MotoGP em Misano:

   
1
 - 
5
   
   
1
 - 
2
   
Cla Piloto # Moto Voltas Tempo Intervalo km/h Abandono Pontos
1 Italy M. Bezzecchi Aprilia Racing Team 72 Aprilia 13

19'52.966

       12
2 Spain A. Marquez Gresini Racing 73 Ducati 13

+1.000

19'53.966

 1.000     9
3 Italy F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 13

+2.551

19'55.517

 1.551     7
4 Italy F. Morbidelli Team VR46 21 Ducati 13

+3.526

19'56.492

 0.975     6
5 Spain P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing 37 KTM 13

+6.834

19'59.800

 3.308     5
6 Spain F. Aldeguer Gresini Racing 54 Ducati 13

+6.960

19'59.926

 0.126     4
7 Italy L. Marini Repsol Honda Team 10 Honda 13

+9.307

20'02.273

 2.347     3
8 Spain J. Martin Aprilia Racing Team 1 Aprilia 13

+11.027

20'03.993

 1.720     2
9 Spain R. Fernandez Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 13

+11.594

20'04.560

 0.567     1
10 Italy E. Bastianini Tech 3 23 KTM 13

+12.928

20'05.894

 1.334      
11 France J. Zarco LCR Honda 5 Honda 13

+15.490

20'08.456

 2.562      
12 Japan A. Ogura Trackhouse Racing Team 79 Aprilia 13

+15.600

20'08.566

 0.110      
13 Italy F. Bagnaia Ducati Team 63 Ducati 13

+16.129

20'09.095

 0.529      
14 Australia J. Miller Pramac Racing 43 Yamaha 13

+16.727

20'09.693

 0.598      
15 Spain M. Viñales Tech 3 12 KTM 13

+16.861

20'09.827

 0.134      
16 Portugal M. Oliveira Pramac Racing 88 Yamaha 13

+17.576

20'10.542

 0.715      
17 Spain A. Rins Movistar Yamaha MotoGP 42 Yamaha 13

+18.716

20'11.682

 1.140      
18 Spain A. Fernandez Movistar Yamaha MotoGP 7 Yamaha 13

+27.893

20'20.859

 9.177      
19 Thailand S. Chantra LCR Honda 35 Honda 13

+28.333

20'21.299

 0.440      
dnf South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 9

+4 Laps

15'02.196

 4 Laps   Abandono  
dnf Spain M. Marquez Ducati Team 93 Ducati 5

+8 Laps

9'00.106

 4 Laps   Abandono  
dnf France F. Quartararo Movistar Yamaha MotoGP 20 Yamaha 5

+8 Laps

10'06.169

 1'06.063   Abandono  
Ver resultados completos  

ÁLEX MÁRQUEZ SEGURA MARC, Granado REINA na MotoE, Diogo Moreira e tudo de Barcelona! WSBK e off-road

Ouça versão áudio do PÓDIO CAST

 

In this article
Be the first to know and subscribe for real-time news email updates on these topics

Principais comentários
