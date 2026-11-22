MotoGP: Bezzecchi vence corrida e Márquez se sagra campeão mundial; Moreira cai
Ao cruzar a linha de chegada em oitavo lugar, espanhol da Ducati conquistou o oitavo título na classe rainha
Foto de: Miguel Lemos / Soccrates / Getty Images
Marco Bezzecchi venceu o movimentado GP de Portugal de MotoGP e Márc Márquez é o grande campeão da temporada 2026! O piloto da Ducati chegou em nono lugar na corrida e conquistou o oitavo título na categoria rainha e seu décimo título mundial.
O pódio ainda contou com Jorge Martín e Raul Fernández. Diogo Moreira, que largou de 11º, fazia uma ótima corrida, mas caiu na última volta e abandonou.
A corrida
Na largada, Marc Márquez não deixou ninguém pensar e assumiu a liderança da prova sem dificuldades. Raúl Fernandez assumiu a segunda colocação com Marco Bezzecchi ciando para quarto ao ser ultrapassado por Jorge Martín.
Ao fim da primeira curva, Diogo Moreira era o quinto colocado. Johann Zarco caiu em um incidente com Álex Márquez . Na segunda volta, Marc perdeu a liderança para Fernandez e o segundo lugar para Martín.
A terceira volta nem tinha sido completada e Márquez tinha despencado para o sétimo lugar. Um volta depois, Pedro Acosta foi fazer a curva, mas saiu deslizando pelo traçado. Depois do caos das voltas iniciais, a corrida se acalmou, com Marc em sexto.
Na briga pela liderança, Bezzecchi retornou ao segudo lugar na 11ª volta. O italiano esperou a linha de chegada, colocou de lado e ultrapassou o companheiro de garagem. Neste momento, Márquez era oitavo e sofria com o ritmo de corrida, apresentando muita dificuldade para evoluir na pista.
Bezzecchi, que largou na pole, conseguiu retomar a liderança na volta 16, fazendo uma ultrapassagem ousada em cima de Fernández. Um pouco mais acima, Diogo segurava bem as investidas de Fabio Di Giannantonio.
A seis voltas para o fim, a pressão de Brad Binder sob Marc Márquez fez efeito, com o sul-africano assumindo o oitavo lugar jogando o espanhol para nono. Restando cinco, a situação se complicou. Márquez precisava se defender a todo custo e na Aprilia, a dúvida se invertiam ou não a posição dos dois primeiros.
Na penúltima volta, Márquez tentou devolver a ultrapassagem em Binder, mas recuou no úiltimo momento e quase foi para o chão. Na última volta, Moreira escapou na curva 5 e caiu.
Corrida
|Cla
|Piloto
|#
|Moto
|Voltas
|Tempo
|Intervalo
|km/h
|Abandono
|Pontos
|1
|72
|Aprilia
|25
|
41'30.802
|25
|2
|89
|Aprilia
|25
|
+3.845
41'34.647
|3.845
|20
|3
|25
|Aprilia
|25
|
+5.711
41'36.513
|1.866
|16
|4
|49
|Ducati
|25
|
+8.828
41'39.630
|3.117
|13
|5
|79
|Aprilia
|25
|
+10.305
41'41.107
|1.477
|11
|6
|54
|Ducati
|25
|
+14.107
41'44.909
|3.802
|10
|7
|33
|KTM
|25
|
+17.465
41'48.267
|3.358
|9
|8
|93
|Ducati
|25
|
+18.162
41'48.964
|0.697
|8
|9
|10
|Honda
|25
|
+18.599
41'49.401
|0.437
|7
|10
|27
|Ducati
|25
|
+22.275
41'53.077
|3.676
|6
|11
|23
|KTM
|25
|
+24.028
41'54.830
|1.753
|5
|12
|20
|Yamaha
|25
|
+25.059
41'55.861
|1.031
|4
|13
|43
|Yamaha
|25
|
+25.746
41'56.548
|0.687
|3
|14
|42
|Yamaha
|25
|
+33.146
42'03.948
|7.400
|2
|15
|21
|Ducati
|25
|
+34.495
42'05.297
|1.349
|1
|16
|44
|KTM
|25
|
+34.724
42'05.526
|0.229
|17
|96
|Honda
|25
|
+34.951
42'05.753
|0.227
|18
|47
|Yamaha
|25
|
+1'03.917
42'34.719
|28.966
|dnf
|11
|Honda
|24
|
+1 Volta
40'27.361
|1 Volta
|Acidente
|dnf
|73
|Ducati
|11
|
+14 Voltas
19'01.105
|13 Voltas
|Abandono
|dnf
|37
|KTM
|5
|
+20 Voltas
9'05.450
|6 Voltas
|Abandono
|dnf
|5
|Honda
|0
|
+25 Voltas
56.863
|5 Voltas
|Acidente
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MATCH POINT de MÁRQUEZ em Portugal! Vem aí o 10º TÍTULO? A ETERNA TRETA entre LORENZO, ROSSI E MARC!
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