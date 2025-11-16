MotoGP: Bezzecchi vence o GP de Valência, à frente de Fernández

Todas as categorias

Fraga segue na ponta: confira a classificação da Stock Car após a etapa noturna de Cuiabá

Fraga segue na ponta: confira a classificação da Stock Car após a etapa noturna de Cuiabá

Stock Car
Stock Car
Cuiabá
Fraga segue na ponta: confira a classificação da Stock Car após a etapa noturna de Cuiabá
ESPN transmite a estreia de Diogo Moreira na MotoGP; confira horários do teste de pós-temporada em Valência

ESPN transmite a estreia de Diogo Moreira na MotoGP; confira horários do teste de pós-temporada em Valência

MotoGP
MotoGP
GP de Valência
ESPN transmite a estreia de Diogo Moreira na MotoGP; confira horários do teste de pós-temporada em Valência
VÍDEO: F1 faz parceria com Fortnite e lança itens das equipes; veja trailer

VÍDEO: F1 faz parceria com Fortnite e lança itens das equipes; veja trailer

Fórmula 1
Fórmula 1
VÍDEO: F1 faz parceria com Fortnite e lança itens das equipes; veja trailer
CEO da McLaren queria Valentino Rossi na Indy 500, diz jornalista

CEO da McLaren queria Valentino Rossi na Indy 500, diz jornalista

Indy
Indy
CEO da McLaren queria Valentino Rossi na Indy 500, diz jornalista
Yamaha confirma troca para motores V4 na MotoGP a partir de 2026

Yamaha confirma troca para motores V4 na MotoGP a partir de 2026

MotoGP
MotoGP
GP de Valência
Yamaha confirma troca para motores V4 na MotoGP a partir de 2026
Hamilton critica pilotos aposentados e promete apoio aos novatos da F1

Hamilton critica pilotos aposentados e promete apoio aos novatos da F1

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de São Paulo
Hamilton critica pilotos aposentados e promete apoio aos novatos da F1
VÍDEO: Morbidelli bate antes da largada em Valência, fratura a mão e está fora do teste de pós-temporada da MotoGP

VÍDEO: Morbidelli bate antes da largada em Valência, fratura a mão e está fora do teste de pós-temporada da MotoGP

MotoGP
MotoGP
GP de Valência
VÍDEO: Morbidelli bate antes da largada em Valência, fratura a mão e está fora do teste de pós-temporada da MotoGP
Temporada 2 da A2RL termina de forma dramática

Temporada 2 da A2RL termina de forma dramática

Relato da corrida
MotoGP GP de Valência

MotoGP: Bezzecchi vence o GP de Valência, à frente de Fernández

Prova teve seus momentos de caos, com Morbidelli batendo em Marini antes mesmo da largada

Guilherme Longo
Guilherme Longo
Editado:
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

A MotoGP fechou a temporada 2025 com um movimentado GP de Valência. Mesmo com tudo já definido na classe rainha, tivemos uma prova caótica, com acidentes acontecendo antes mesmo da largada. Marco Bezzecchi foi o vencedor, com Raúl Fernández e Fabio di Giannantonio no pódio.

Leia também:
 

A prova teve confusão antes mesmo da largada. Morbidelli vinha para se posicionar no grid, mas calculou o espaço errado e acabou acertando a moto de Marini. O ítalo-brasileiro tentou participar da prova, mas precisou abandonar após a primeira volta devido aos danos.

 

Na largada, Bezzecchi evitou a repetição de ontem e saiu bem, mantendo a ponta, com o top 3 inalterado, tendo Álex Márquez em segundo e di Giannantonio em terceiro. Ainda nas primeiras curvas, uma queda para Bagnaia. Zarco estilingou demais na curva, tocou em Bagnaia, que chegou na brita, se desequilibrou e caiu.

 

Ao final da primeira volta, Bezzecchi liderava com Márquez e di Giannantonio em terceiro, com Raúl Fernández e Pedro Acosta fechando o top 5. E a direção de prova confirmava uma série de punições. Martín teria que pagar uma dupla volta longa, carregada do incidente da sprint do Japão que levou ao seu afastamento. Mir, com uma volta longa pelo incidente com Marini na sprint do sábado. E Zarco, pelo toque em Bagnaia.

Aos poucos, di Giannantonio foi perdendo posições, primeiro para Fernández e depois para Acosta, caindo para quinto na sexta volta, de 27.

 

Quando a prova chegava à décima volta, Bezzecchi abria 0s8 para Márquez, que tinha 0s2 para Fernández, com Acosta e di Giannantonio fechando o top 5. Mas, no momento, as atenções se voltavam para Luca Marini em oitavo. Caso um piloto Honda terminasse a corrida entre os sete primeiros, a marca japonesa sairia do nível D das concessões, o que comprovaria o avanço da moto.

Pressionado, Márquez não conseguiu segurar as investidas de Fernández, que assumiu a segunda posição na volta seguinte, com uma boa ultrapassagem na última curva. Sem conseguir acompanhar o ritmo do piloto da Trackhouse, o vice-campeão de 2025 passou a se preocupar com Acosta, que passava a atacá-lo pela última posição do pódio. O piloto da KTM conseguiu a terceira colocação na volta 20.

 

A cinco voltas do fim, Bezzecchi seguia na frente, mas com Fernández reduzindo a vantagem para 0s5, enquanto Acosta, em terceiro, ficava a 3s6, seguido de di Giannantonio e Márquez.

No final, Marco Bezzecchi garantiu mais uma vitória na temporada 2025, com Raúl Fernández em terceiro e Fabio di Giannantonio completando o pódio após ultrapassar Pedro Acosta a duas voltas do fim. Completaram o top 10: Acosta,Fermín Aldeguer, Álex Márquez, Luca Marini, Brad Binder, Jack Miller e Enea Bastianini.

A temporada 2025 da MotoGP acabou, mas 2026 começa já nesta terça-feira. O teste de pós-temporada de Valência abre o caminho para o próximo campeonato, e marcará a estreia de Diogo Moreira na classe-rainha. A ESPN e o Disney+ transmitirão toda a ação, com o Motorsport.com trazendo a cobertura completa.

Corrida

Todas as estatísticas
 
Cla Piloto # Moto Voltas Tempo Intervalo km/h Abandono Pontos
1 Italy M. Bezzecchi Aprilia Racing Team 72 Aprilia 27

40'52.458

       25
2 Spain R. Fernandez Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 27

+0.686

40'53.144

 0.686     20
3 Italy F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 27

+3.765

40'56.223

 3.079     16
4 Spain P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing 37 KTM 27

+4.749

40'57.207

 0.984     13
5 Spain F. Aldeguer Gresini Racing 54 Ducati 27

+8.048

41'00.506

 3.299     11
6 Spain A. Marquez Gresini Racing 73 Ducati 27

+8.166

41'00.624

 0.118     10
7 Italy L. Marini Repsol Honda Team 10 Honda 27

+12.644

41'05.102

 4.478     9
8 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 27

+14.582

41'07.040

 1.938     8
9 Australia J. Miller Pramac Racing 43 Yamaha 27

+15.497

41'07.955

 0.915     7
10 Italy E. Bastianini Tech 3 23 KTM 27

+17.460

41'09.918

 1.963     6
11 Portugal M. Oliveira Pramac Racing 88 Yamaha 27

+19.304

41'11.762

 1.844     5
12 France J. Zarco LCR Honda 5 Honda 27

+21.286

41'13.744

 1.982     4
13 Spain J. Mir Repsol Honda Team 36 Honda 27

+22.079

41'14.537

 0.793     3
14 Spain A. Rins Movistar Yamaha MotoGP 42 Yamaha 27

+23.255

41'15.713

 1.176     2
15 Italy N. Bulega Ducati Team 11 Ducati 27

+26.144

41'18.602

 2.889     1
16 Spain A. Fernandez Movistar Yamaha MotoGP 7 Yamaha 27

+36.854

41'29.312

 10.710      
17 Thailand S. Chantra LCR Honda 35 Honda 27

+39.136

41'31.594

 2.282      
dnf Spain A. Espargaro Honda HRC Test Team 41 Honda 25

+2 Laps

38'42.576

 2 Laps   Abandono  
dnf France F. Quartararo Movistar Yamaha MotoGP 20 Yamaha 23

+4 Laps

35'37.245

 2 Laps   Abandono  
dnf Spain M. Viñales Tech 3 12 KTM 23

+4 Laps

35'29.081

     Abandono  
dnf Spain J. Martin Aprilia Racing Team 1 Aprilia 15

+12 Laps

23'21.562

 8 Laps   Abandono  
dnf Japan A. Ogura Trackhouse Racing Team 79 Aprilia 6

+21 Laps

9'14.913

 9 Laps   Abandono  
dnf Italy F. Morbidelli Team VR46 21 Ducati 1

+26 Laps

2'32.932

 5 Laps   Abandono  
dnf Italy F. Bagnaia Ducati Team 63 Ducati 0

+27 Laps

26.223

 1 Lap   Abandono  
Ver resultados completos  

Artigo anterior Diogo Moreira agradece apoio na conquista da Moto2 e 'manda recado' para MotoGP: "Nos vemos ano que vem"
Próximo artigo Confira a classificação final da temporada 2025 da MotoGP

Guilherme Longo
Mais de
Guilherme Longo
Com título garantido, Diogo Moreira confirma a maior virada da história da Moto2

Com título garantido, Diogo Moreira confirma a maior virada da história da Moto2

Moto2
Moto2
Valência
Com título garantido, Diogo Moreira confirma a maior virada da história da Moto2
Macacão dourado, abraço de Marc Márquez e Alex Barros: a comemoração do título de Diogo Moreira na Moto2

Macacão dourado, abraço de Marc Márquez e Alex Barros: a comemoração do título de Diogo Moreira na Moto2

Moto2
Moto2
Valência
Macacão dourado, abraço de Marc Márquez e Alex Barros: a comemoração do título de Diogo Moreira na Moto2
Diogo Moreira agradece apoio na conquista da Moto2 e 'manda recado' para MotoGP: "Nos vemos ano que vem"

Diogo Moreira agradece apoio na conquista da Moto2 e 'manda recado' para MotoGP: "Nos vemos ano que vem"

Moto2
Moto2
Valência
Diogo Moreira agradece apoio na conquista da Moto2 e 'manda recado' para MotoGP: "Nos vemos ano que vem"

Fraga segue na ponta: confira a classificação da Stock Car após a etapa noturna de Cuiabá

Fraga segue na ponta: confira a classificação da Stock Car após a etapa noturna de Cuiabá

Stock Car
STCK Stock Car
Cuiabá
Fraga segue na ponta: confira a classificação da Stock Car após a etapa noturna de Cuiabá
ESPN transmite a estreia de Diogo Moreira na MotoGP; confira horários do teste de pós-temporada em Valência

ESPN transmite a estreia de Diogo Moreira na MotoGP; confira horários do teste de pós-temporada em Valência

MotoGP
MGP MotoGP
GP de Valência
ESPN transmite a estreia de Diogo Moreira na MotoGP; confira horários do teste de pós-temporada em Valência
VÍDEO: F1 faz parceria com Fortnite e lança itens das equipes; veja trailer

VÍDEO: F1 faz parceria com Fortnite e lança itens das equipes; veja trailer

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
VÍDEO: F1 faz parceria com Fortnite e lança itens das equipes; veja trailer
CEO da McLaren queria Valentino Rossi na Indy 500, diz jornalista

CEO da McLaren queria Valentino Rossi na Indy 500, diz jornalista

Indy
Indy Indy
CEO da McLaren queria Valentino Rossi na Indy 500, diz jornalista

Filtros