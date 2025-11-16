MotoGP: Bezzecchi vence o GP de Valência, à frente de Fernández
Prova teve seus momentos de caos, com Morbidelli batendo em Marini antes mesmo da largada
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing
Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images
A MotoGP fechou a temporada 2025 com um movimentado GP de Valência. Mesmo com tudo já definido na classe rainha, tivemos uma prova caótica, com acidentes acontecendo antes mesmo da largada. Marco Bezzecchi foi o vencedor, com Raúl Fernández e Fabio di Giannantonio no pódio.
A prova teve confusão antes mesmo da largada. Morbidelli vinha para se posicionar no grid, mas calculou o espaço errado e acabou acertando a moto de Marini. O ítalo-brasileiro tentou participar da prova, mas precisou abandonar após a primeira volta devido aos danos.
Na largada, Bezzecchi evitou a repetição de ontem e saiu bem, mantendo a ponta, com o top 3 inalterado, tendo Álex Márquez em segundo e di Giannantonio em terceiro. Ainda nas primeiras curvas, uma queda para Bagnaia. Zarco estilingou demais na curva, tocou em Bagnaia, que chegou na brita, se desequilibrou e caiu.
Ao final da primeira volta, Bezzecchi liderava com Márquez e di Giannantonio em terceiro, com Raúl Fernández e Pedro Acosta fechando o top 5. E a direção de prova confirmava uma série de punições. Martín teria que pagar uma dupla volta longa, carregada do incidente da sprint do Japão que levou ao seu afastamento. Mir, com uma volta longa pelo incidente com Marini na sprint do sábado. E Zarco, pelo toque em Bagnaia.
Aos poucos, di Giannantonio foi perdendo posições, primeiro para Fernández e depois para Acosta, caindo para quinto na sexta volta, de 27.
Quando a prova chegava à décima volta, Bezzecchi abria 0s8 para Márquez, que tinha 0s2 para Fernández, com Acosta e di Giannantonio fechando o top 5. Mas, no momento, as atenções se voltavam para Luca Marini em oitavo. Caso um piloto Honda terminasse a corrida entre os sete primeiros, a marca japonesa sairia do nível D das concessões, o que comprovaria o avanço da moto.
Pressionado, Márquez não conseguiu segurar as investidas de Fernández, que assumiu a segunda posição na volta seguinte, com uma boa ultrapassagem na última curva. Sem conseguir acompanhar o ritmo do piloto da Trackhouse, o vice-campeão de 2025 passou a se preocupar com Acosta, que passava a atacá-lo pela última posição do pódio. O piloto da KTM conseguiu a terceira colocação na volta 20.
A cinco voltas do fim, Bezzecchi seguia na frente, mas com Fernández reduzindo a vantagem para 0s5, enquanto Acosta, em terceiro, ficava a 3s6, seguido de di Giannantonio e Márquez.
No final, Marco Bezzecchi garantiu mais uma vitória na temporada 2025, com Raúl Fernández em terceiro e Fabio di Giannantonio completando o pódio após ultrapassar Pedro Acosta a duas voltas do fim. Completaram o top 10: Acosta,Fermín Aldeguer, Álex Márquez, Luca Marini, Brad Binder, Jack Miller e Enea Bastianini.
A temporada 2025 da MotoGP acabou, mas 2026 começa já nesta terça-feira. O teste de pós-temporada de Valência abre o caminho para o próximo campeonato, e marcará a estreia de Diogo Moreira na classe-rainha. A ESPN e o Disney+ transmitirão toda a ação, com o Motorsport.com trazendo a cobertura completa.
Corrida
|Cla
|Piloto
|#
|Moto
|Voltas
|Tempo
|Intervalo
|km/h
|Abandono
|Pontos
|1
|M. Bezzecchi Aprilia Racing Team
|72
|Aprilia
|27
|
40'52.458
|25
|2
|R. Fernandez Trackhouse Racing Team
|25
|Aprilia
|27
|
+0.686
40'53.144
|0.686
|20
|3
|F. Di Giannantonio Team VR46
|49
|Ducati
|27
|
+3.765
40'56.223
|3.079
|16
|4
|P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing
|37
|KTM
|27
|
+4.749
40'57.207
|0.984
|13
|5
|F. Aldeguer Gresini Racing
|54
|Ducati
|27
|
+8.048
41'00.506
|3.299
|11
|6
|A. Marquez Gresini Racing
|73
|Ducati
|27
|
+8.166
41'00.624
|0.118
|10
|7
|L. Marini Repsol Honda Team
|10
|Honda
|27
|
+12.644
41'05.102
|4.478
|9
|8
|B. Binder Red Bull KTM Factory Racing
|33
|KTM
|27
|
+14.582
41'07.040
|1.938
|8
|9
|J. Miller Pramac Racing
|43
|Yamaha
|27
|
+15.497
41'07.955
|0.915
|7
|10
|E. Bastianini Tech 3
|23
|KTM
|27
|
+17.460
41'09.918
|1.963
|6
|11
|M. Oliveira Pramac Racing
|88
|Yamaha
|27
|
+19.304
41'11.762
|1.844
|5
|12
|J. Zarco LCR Honda
|5
|Honda
|27
|
+21.286
41'13.744
|1.982
|4
|13
|J. Mir Repsol Honda Team
|36
|Honda
|27
|
+22.079
41'14.537
|0.793
|3
|14
|A. Rins Movistar Yamaha MotoGP
|42
|Yamaha
|27
|
+23.255
41'15.713
|1.176
|2
|15
|N. Bulega Ducati Team
|11
|Ducati
|27
|
+26.144
41'18.602
|2.889
|1
|16
|A. Fernandez Movistar Yamaha MotoGP
|7
|Yamaha
|27
|
+36.854
41'29.312
|10.710
|17
|S. Chantra LCR Honda
|35
|Honda
|27
|
+39.136
41'31.594
|2.282
|dnf
|A. Espargaro Honda HRC Test Team
|41
|Honda
|25
|
+2 Laps
38'42.576
|2 Laps
|Abandono
|dnf
|F. Quartararo Movistar Yamaha MotoGP
|20
|Yamaha
|23
|
+4 Laps
35'37.245
|2 Laps
|Abandono
|dnf
|M. Viñales Tech 3
|12
|KTM
|23
|
+4 Laps
35'29.081
|Abandono
|dnf
|J. Martin Aprilia Racing Team
|1
|Aprilia
|15
|
+12 Laps
23'21.562
|8 Laps
|Abandono
|dnf
|A. Ogura Trackhouse Racing Team
|79
|Aprilia
|6
|
+21 Laps
9'14.913
|9 Laps
|Abandono
|dnf
|F. Morbidelli Team VR46
|21
|Ducati
|1
|
+26 Laps
2'32.932
|5 Laps
|Abandono
|dnf
|F. Bagnaia Ducati Team
|63
|Ducati
|0
|
+27 Laps
26.223
|1 Lap
|Abandono
|Ver resultados completos
