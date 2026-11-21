MotoGP: Bezzecchi vence sprint, Márquez cai na penúltima volta e Moreira abandona
Com queda do espanhol, decisão do título foi adiada para a prova principal, neste domingo
Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images
Marco Bezzecchi venceu a sprint do GP de Portugal de MotoGP! Marc Márquez, que estava sendo campeão até a penúltima volta, caiu e deixou a disputa para a corrida principal, no domingo. Raúl Fernandez foi o segundo e Álex Márquez completou o pódio de uma prova realizada em condições mistas de pista.
Sábado nada fácil para o brasileiro Diogo Moreira. Depois de se acidentar na classificação, o piloto da LCR Honda durou apenas três voltas na sprint. A moto apresentou problemas e ele precisou abandonar a corrida.
A corrida
Na largada, Marco Bezzecchi conseguiu manter a liderança sem dar chance para Marc Márquez. Nas primeiras curvas, Raúl Fernandez superou o espanhol da Ducati e Fabio Di Giannatonio assumindo o segundo lugar.
Na segunda volta, Márquez colocou de lado e 'roubou' o terceiro lugar de Di Giannantonio. Pouco antes de completar a volta 2, a bandeira branca foi agitada e os pilotos foram liberados para pegar a moto reserva - tudo isso devido às condições mista da pista.
Ainda na terceira volta, Diogo Moreira apresentou problemas caindo de 10º lpara 20ºem pouquíssimo tempo. Ele precisou ir aos boxes e acabou abandonando a corrida. Aldeguer, pouco depois, foi o primeiro a fazer a troca de moto.
Na sexta volta, as posições se mantiveram com Bezzecchi liderando seguido por Fernadez com Márquez em terceiro. Um pouco mais no meio do grid, briga entre Di Giannantonio, Jorge Martín, Pedro Acosta e Álex Márquez.
Restando cinco voltas para o fim, Johann Zarco caiu causando uma bandeira amarela nas curvas 10 e 11. Nem uma volta depois, Brad Binder caiu no mesmo lugar.
Na penúltima volta, o impossível aconteceu: Márquez foi para o chão e saiu zerado da sprint race deixando a disputa pelo título totalmente aberta. Ainda na pista, a briga ficou por conta do irmão Márquez mais novo que assumiu o P3 e segurou as investidas de Acosta e Martín.
SPRINT
|Cla
|Piloto
|#
|Moto
|Voltas
|Tempo
|Intervalo
|km/h
|Abandono
|Pontos
|1
|72
|Aprilia
|12
|
19'48.999
|166.8
|12
|2
|25
|Aprilia
|12
|
+8.378
19'57.377
|8.378
|165.6
|9
|3
|73
|Ducati
|12
|
+11.568
20'00.567
|3.190
|165.2
|7
|4
|37
|KTM
|12
|
+11.888
20'00.887
|0.320
|165.1
|6
|5
|89
|Aprilia
|12
|
+12.058
20'01.057
|0.170
|165.1
|5
|6
|79
|Aprilia
|12
|
+12.217
20'01.216
|0.159
|165.1
|4
|7
|49
|Ducati
|12
|
+12.658
20'01.657
|0.441
|165.0
|3
|8
|20
|Yamaha
|12
|
+18.392
20'07.391
|5.734
|164.3
|2
|9
|27
|Ducati
|12
|
+19.077
20'08.076
|0.685
|164.2
|1
|10
|43
|Yamaha
|12
|
+19.467
20'08.466
|0.390
|164.1
|11
|23
|KTM
|12
|
+21.898
20'10.897
|2.431
|163.8
|12
|96
|Honda
|12
|
+22.380
20'11.379
|0.482
|163.7
|13
|44
|KTM
|12
|
+22.569
20'11.568
|0.189
|163.7
|14
|42
|Yamaha
|12
|
+26.136
20'15.135
|3.567
|163.2
|15
|10
|Honda
|12
|
+27.065
20'16.064
|0.929
|163.1
|16
|21
|Ducati
|12
|
+1'39.024
21'28.023
|1'11.959
|154.0
|dnf
|93
|Ducati
|10
|
+2 Voltas
16'34.407
|2 Voltas
|166.2
|Acidente
|dnf
|33
|KTM
|8
|
+4 Voltas
13'20.083
|2 Voltas
|165.2
|Acidente
|dnf
|5
|Honda
|7
|
+5 Voltas
11'39.959
|1 Volta
|165.3
|Acidente
|dnf
|54
|Ducati
|6
|
+6 Voltas
12'34.737
|1 Volta
|131.4
|Abandono
|dnf
|47
|Yamaha
|3
|
+9 Voltas
5'08.825
|3 Voltas
|160.5
|Abandono
|dnf
|11
|Honda
|3
|
+9 Voltas
6'18.802
|1'09.977
|130.9
|Abandono
|Ver resultados completos
MATCH POINT de MÁRQUEZ em Portugal! Vem aí o 10º TÍTULO? A ETERNA TRETA entre LORENZO, ROSSI E MARC!
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