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MotoGP GP de San Marino

MotoGP: Bezzechi bate recorde da pista e é pole position do GP de San Marino

Marc Márquez e Fermín Aldeguer completam o top três na classificação

Olivia Nogueira
Editado:
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

A MotoGP chegou a Misano para o GP de San Marino, 14ª etapa da temporada de 2026 e Marco Bezzechi deu motivos para a torcida de sua casa sorrir na manhã deste sábado ao conseguir a pole. O italiano da Aprilia bateu o recorde da pista e largará da primeira colocação, seguido por Marc Márquez e Fermín Aldeguer

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Q1 

Participaram dessa sessão Enea Bastianini, Raul Fernandez, Fermin Aldeguer, Joan Mir, Brad Binder, Fabio Quartararo, Diogo Moreira, Alex Rins, Pecco Bagnaia, Jack Miller e Tropak Razgatlioglu. Desses, apenas dois avançam para o Q2 e disputam a pole. 

Bagnaia foi o primeiro a registrar volta com 1min31s161, seguido por Binder. O italiano da Ducati chegou a baixar o próprio tempo, alcançando a casa de 1min30s, mas perdeu a liderança para Fernández quando o espanhol da Trackhouse fez 1min30s535. 

A segunda colocação também passou por diferentes nomes, com Quartararo ocupando a posição no momento em que pilotos foram ao box. Brasileiro da LCR, Moreira era quinto. 

A sessão continuou então sem intercorrências e, no fim, Fernández e Aldeguér avançaram para o Q2, com o piloto da Gresini tirando Quartararo no último minuto e conseguindo ainda melhorar o próprio tempo após a bandeirada.

Q2 

Participaram dessa sessão Marco Bezzechi, Marc Márquez, Álex Márquez, Fabio Di Giannantonio, Franco Morbidelli, Pedro Acosta, Luca Marini, Johann Zarco, Pol Espargaró, Jorge Martín, Raul Fernández e Fermín Aldeguer. 

Álex Márquez foi o primeiro a liderar a tabela de tempos com 1min30s733, seguido por Zarco com 1min31s355. O francês da LCR logo foi superado por Di Giannantonio. 

Segundos depois de fazer a melhor volta, Álex Márquez caiu na curva oito e acionou a bandeira amarela no setor dois. A queda não foi grave e o espanhol conseguiu se recuperar sozinho. 

A dez minutos para o fim, Marc Márquez fez 1min30s504 e assumiu a liderança da sessão, com Morbidelli e Álex Márquez completando o top três. Di Giannantonio chegou a superar o heptacampeão pela ponta, mas Bezzechi registrou então 1min29s982 e se tornou líder.

A 1min40s para o fim, a bandeira amarela foi acionada novamente devido a uma queda de Fabio Di Giannantonio na curva quatro. Marc Márquez vinha em volta rápida, mas já havia passado pelo setor afetado. O espanhol da Ducati avançou da quarta para a segunda colocação. 

Já após a bandeirada, Álex Márquez caiu novamente; ele ocupava a nona colocação. No fim, Bezzechi ficou com a pole (e com o novo recorde da pista!), seguido por Marc Márquez e Aldeguer. Di Giannantonio e Martín completaram o top cinco.

Q2

Todas as estatísticas
 
Cla Piloto # Moto Voltas Tempo Intervalo km/h Velocidade Máxima
1 Italy M. Bezzecchi Aprilia Racing Team 72 Aprilia 8

1'29.982

   169.153 299
2 Spain M. Marquez Ducati Team 93 Ducati 8

+0.198

1'30.180

 0.198 168.782 296
3 Spain F. Aldeguer Gresini Racing 54 Ducati 9

+0.368

1'30.350

 0.170 168.464 296
4 Italy F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 7

+0.404

1'30.386

 0.036 168.397 297
5 Spain J. Martin Aprilia Racing Team 89 Aprilia 9

+0.587

1'30.569

 0.183 168.057 300
6 Italy L. Marini Repsol Honda Team 10 Honda 8

+0.627

1'30.609

 0.040 167.983 299
7 Spain P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing 37 KTM 8

+0.658

1'30.640

 0.031 167.925 300
8 Italy F. Morbidelli Team VR46 21 Ducati 8

+0.661

1'30.643

 0.003 167.920 299
9 Spain A. Marquez Gresini Racing 73 Ducati 6

+0.714

1'30.696

 0.053 167.822 299
10 Spain R. Fernandez Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 6

+0.871

1'30.853

 0.157 167.532 295
11 France J. Zarco LCR Honda 5 Honda 7

+0.905

1'30.887

 0.034 167.469 300
12 Spain P. Espargaro Tech 3 44 KTM 7

+1.198

1'31.180

 0.293 166.931 300
Ver resultados completos
 

Q1

Todas as estatísticas
 
Cla Piloto # Moto Voltas Tempo Intervalo km/h Velocidade Máxima
1 Spain R. Fernandez Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 7

1'30.535

   168.120 295
2 Spain F. Aldeguer Gresini Racing 54 Ducati 9

+0.042

1'30.577

 0.042 168.042 295
3 France F. Quartararo Movistar Yamaha MotoGP 20 Yamaha 8

+0.264

1'30.799

 0.222 167.631 294
4 Italy F. Bagnaia Ducati Team 63 Ducati 8

+0.381

1'30.916

 0.117 167.416 299
5 Brazil D. Moreira LCR Honda 11 Honda 8

+0.431

1'30.966

 0.050 167.324 299
6 Italy E. Bastianini Tech 3 23 KTM 8

+0.578

1'31.113

 0.147 167.054 296
7 Spain J. Mir Repsol Honda Team 36 Honda 8

+0.614

1'31.149

 0.036 166.988 300
8 Australia J. Miller Pramac Racing 43 Yamaha 8

+0.878

1'31.413

 0.264 166.505 295
9 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 8

+1.017

1'31.552

 0.139 166.253 298
10 Spain A. Rins Movistar Yamaha MotoGP 42 Yamaha 8

+1.058

1'31.593

 0.041 166.178 295
11 Turkey T. Razgatlioglu Pramac Racing 7 Yamaha 6

+1.729

1'32.264

 0.671 164.970 292
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