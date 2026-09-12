MotoGP: Bezzechi bate recorde da pista e é pole position do GP de San Marino
Marc Márquez e Fermín Aldeguer completam o top três na classificação
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing
Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images
A MotoGP chegou a Misano para o GP de San Marino, 14ª etapa da temporada de 2026 e Marco Bezzechi deu motivos para a torcida de sua casa sorrir na manhã deste sábado ao conseguir a pole. O italiano da Aprilia bateu o recorde da pista e largará da primeira colocação, seguido por Marc Márquez e Fermín Aldeguer.
Q1
Participaram dessa sessão Enea Bastianini, Raul Fernandez, Fermin Aldeguer, Joan Mir, Brad Binder, Fabio Quartararo, Diogo Moreira, Alex Rins, Pecco Bagnaia, Jack Miller e Tropak Razgatlioglu. Desses, apenas dois avançam para o Q2 e disputam a pole.
Bagnaia foi o primeiro a registrar volta com 1min31s161, seguido por Binder. O italiano da Ducati chegou a baixar o próprio tempo, alcançando a casa de 1min30s, mas perdeu a liderança para Fernández quando o espanhol da Trackhouse fez 1min30s535.
A segunda colocação também passou por diferentes nomes, com Quartararo ocupando a posição no momento em que pilotos foram ao box. Brasileiro da LCR, Moreira era quinto.
A sessão continuou então sem intercorrências e, no fim, Fernández e Aldeguér avançaram para o Q2, com o piloto da Gresini tirando Quartararo no último minuto e conseguindo ainda melhorar o próprio tempo após a bandeirada.
Q2
Participaram dessa sessão Marco Bezzechi, Marc Márquez, Álex Márquez, Fabio Di Giannantonio, Franco Morbidelli, Pedro Acosta, Luca Marini, Johann Zarco, Pol Espargaró, Jorge Martín, Raul Fernández e Fermín Aldeguer.
Álex Márquez foi o primeiro a liderar a tabela de tempos com 1min30s733, seguido por Zarco com 1min31s355. O francês da LCR logo foi superado por Di Giannantonio.
Segundos depois de fazer a melhor volta, Álex Márquez caiu na curva oito e acionou a bandeira amarela no setor dois. A queda não foi grave e o espanhol conseguiu se recuperar sozinho.
A dez minutos para o fim, Marc Márquez fez 1min30s504 e assumiu a liderança da sessão, com Morbidelli e Álex Márquez completando o top três. Di Giannantonio chegou a superar o heptacampeão pela ponta, mas Bezzechi registrou então 1min29s982 e se tornou líder.
A 1min40s para o fim, a bandeira amarela foi acionada novamente devido a uma queda de Fabio Di Giannantonio na curva quatro. Marc Márquez vinha em volta rápida, mas já havia passado pelo setor afetado. O espanhol da Ducati avançou da quarta para a segunda colocação.
Já após a bandeirada, Álex Márquez caiu novamente; ele ocupava a nona colocação. No fim, Bezzechi ficou com a pole (e com o novo recorde da pista!), seguido por Marc Márquez e Aldeguer. Di Giannantonio e Martín completaram o top cinco.
Q2
|Cla
|Piloto
|#
|Moto
|Voltas
|Tempo
|Intervalo
|km/h
|Velocidade Máxima
|1
|M. Bezzecchi Aprilia Racing Team
|72
|Aprilia
|8
|
1'29.982
|169.153
|299
|2
|M. Marquez Ducati Team
|93
|Ducati
|8
|
+0.198
1'30.180
|0.198
|168.782
|296
|3
|F. Aldeguer Gresini Racing
|54
|Ducati
|9
|
+0.368
1'30.350
|0.170
|168.464
|296
|4
|F. Di Giannantonio Team VR46
|49
|Ducati
|7
|
+0.404
1'30.386
|0.036
|168.397
|297
|5
|J. Martin Aprilia Racing Team
|89
|Aprilia
|9
|
+0.587
1'30.569
|0.183
|168.057
|300
|6
|L. Marini Repsol Honda Team
|10
|Honda
|8
|
+0.627
1'30.609
|0.040
|167.983
|299
|7
|P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing
|37
|KTM
|8
|
+0.658
1'30.640
|0.031
|167.925
|300
|8
|F. Morbidelli Team VR46
|21
|Ducati
|8
|
+0.661
1'30.643
|0.003
|167.920
|299
|9
|A. Marquez Gresini Racing
|73
|Ducati
|6
|
+0.714
1'30.696
|0.053
|167.822
|299
|10
|R. Fernandez Trackhouse Racing Team
|25
|Aprilia
|6
|
+0.871
1'30.853
|0.157
|167.532
|295
|11
|J. Zarco LCR Honda
|5
|Honda
|7
|
+0.905
1'30.887
|0.034
|167.469
|300
|12
|P. Espargaro Tech 3
|44
|KTM
|7
|
+1.198
1'31.180
|0.293
|166.931
|300
|Ver resultados completos
Q1
|Cla
|Piloto
|#
|Moto
|Voltas
|Tempo
|Intervalo
|km/h
|Velocidade Máxima
|1
|R. Fernandez Trackhouse Racing Team
|25
|Aprilia
|7
|
1'30.535
|168.120
|295
|2
|F. Aldeguer Gresini Racing
|54
|Ducati
|9
|
+0.042
1'30.577
|0.042
|168.042
|295
|3
|F. Quartararo Movistar Yamaha MotoGP
|20
|Yamaha
|8
|
+0.264
1'30.799
|0.222
|167.631
|294
|4
|F. Bagnaia Ducati Team
|63
|Ducati
|8
|
+0.381
1'30.916
|0.117
|167.416
|299
|5
|D. Moreira LCR Honda
|11
|Honda
|8
|
+0.431
1'30.966
|0.050
|167.324
|299
|6
|E. Bastianini Tech 3
|23
|KTM
|8
|
+0.578
1'31.113
|0.147
|167.054
|296
|7
|J. Mir Repsol Honda Team
|36
|Honda
|8
|
+0.614
1'31.149
|0.036
|166.988
|300
|8
|J. Miller Pramac Racing
|43
|Yamaha
|8
|
+0.878
1'31.413
|0.264
|166.505
|295
|9
|B. Binder Red Bull KTM Factory Racing
|33
|KTM
|8
|
+1.017
1'31.552
|0.139
|166.253
|298
|10
|A. Rins Movistar Yamaha MotoGP
|42
|Yamaha
|8
|
+1.058
1'31.593
|0.041
|166.178
|295
|11
|T. Razgatlioglu Pramac Racing
|7
|Yamaha
|6
|
+1.729
1'32.264
|0.671
|164.970
|292
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