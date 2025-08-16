MotoGP: Bezzechi domina e é pole na Áustria; Márquez sofre queda
Italiano da Aprilia foi segundo melhor do Q1, se classificou para o Q2, e conseguiu melhor tempo do treino classificatório
A MotoGP volta da pausa de verão neste fim de semana e está na Áustria, no Red Bull Ring, para a décima terceira etapa. Na classificação deste sábado, Marco Bezzechi, da Aprilia, fez a pole, seguido por Álex Márquez e Pecco Bagnaia.
Q1
Marco Bezzechi, Jorge Martín, Enea Bastianini, Fabio diGiannantonio, Fabio Quartararo, Jack Miller, Luca Marinrini, Ai Ogura, Miguel Oliveira, Alex Rins e Maverick Viñales fizeram parte da primeira sessão. Martín marcou o primeiro melhor tempo, 1min28.694s, mas teve a volta cancelada. Logo em seguida, Bezzechi assumiu a ponta com 1min28.409s.
Com pouco mais de sete minutos para o fim da sessão, pilotos foram aos boxes antes de começarem novas tentativas. Bezzechi manteve a liderança por um alguns minutos, mas Bastianini fez 1min28.353s e chegou ao P1. Luca Marini também chamou atenção conseguindo o terceiro melhor tempo. Já com o cronômetro zerado, Quartararo e Bezzechi finalizaram suas últimas voltas, mas o francês da Yamaha não conseguiu melhorar seu tempo de maneira significativa. No fim, Bastianini e Bezzechi ficaram com as duas vagas para o Q2.
Do 13º ao 22º lugar, o grid ficou nesta ordem: Marini, Martín, DiGiannantonio, Quartararo, Rins, Oliveira, Ogura, Miller e Viñales.
Q2
Marc Márquez, Pedro Acosta, Pecco Bagnaia, Álex Márquez, Raul Fernandez, Joan Mir, Franco Morbidelli, Johann Zarco, Fermin Aldeguer e Brad Binder participaram da segunda sessão, além de Bastianini e Bezzechi, que foram os melhores do Q1. Nos primeiros minutos, a liderança se alternou a medida que pilotos finalizavam suas primeiras tentativas, com Bezzechi chegou na ponta por algum tempo.
A bandeira amarela foi acionada em uma seção da pista pois Zarco caiu na curva quatro com pouco mais de 10 minutos, mas o francês logo se recuperou da queda. Depois disso, Marc Márquez assumiu a ponta, seguido pelo irmão, Álex Márquez, Bagnaia e Acosta. Alguns pilotos foram ao box e, nas novas tentativas, Bezzechi assumiu a ponta, a frente do Márquez mais novo e de Bagnaia.
Com pouco mais de dois minutos, Marc Márquez caiu na curva dois e foi para a brita. A queda foi leve e o espanhol da Ducati logo se recuperou para tentar recuperar a liderança e a pole, mas não conseguiu. Apesar também da última tentativa de Pedro Acosta, já com o cronômetro zerado, Bezzechi manteve a ponta e conseguiu a pole.
|1
|M. BezzecchiAprilia Racing Team
|72
|Aprilia
|9
|
1'28.060
|2
|A. MarquezGresini Racing
|73
|Ducati
|9
|
+0.016
1'28.076
|0.016
|3
|F. BagnaiaDucati Team
|63
|Ducati
|8
|
+0.142
1'28.202
|0.126
|4
|M. MarquezDucati Team
|93
|Ducati
|7
|
+0.160
1'28.220
|0.018
|5
|E. BastianiniTech 3
|23
|KTM
|8
|
+0.176
1'28.236
|0.016
|6
|F. AldeguerGresini Racing
|54
|Ducati
|9
|
+0.242
1'28.302
|0.066
|7
|P. AcostaRed Bull KTM Factory Racing
|37
|KTM
|7
|
+0.356
1'28.416
|0.114
|8
|F. MorbidelliTeam VR46
|21
|Ducati
|8
|
+0.379
1'28.439
|0.023
|9
|R. FernandezTrackhouse Racing Team
|25
|Aprilia
|8
|
+0.488
1'28.548
|0.109
|10
|J. MirRepsol Honda Team
|36
|Honda
|9
|
+0.611
1'28.671
|0.123
|11
|B. BinderRed Bull KTM Factory Racing
|33
|KTM
|7
|
+0.701
1'28.761
|0.090
|12
|J. ZarcoLCR Honda
|5
|Honda
|6
|
+0.727
1'28.787
|0.026
