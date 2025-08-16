Todas as categorias

MotoGP GP da Áustria

MotoGP: Bezzechi domina e é pole na Áustria; Márquez sofre queda

Italiano da Aprilia foi segundo melhor do Q1, se classificou para o Q2, e conseguiu melhor tempo do treino classificatório

Olivia Nogueira
Editado:
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

A MotoGP volta da pausa de verão neste fim de semana e está na Áustria, no Red Bull Ring, para a décima terceira etapa. Na classificação deste sábado, Marco Bezzechi, da Aprilia, fez a pole, seguido por Álex Márquez e Pecco Bagnaia

Q1

Marco Bezzechi, Jorge Martín, Enea Bastianini, Fabio diGiannantonio, Fabio Quartararo, Jack Miller, Luca Marinrini, Ai Ogura, Miguel Oliveira, Alex Rins e Maverick Viñales fizeram parte da primeira sessão. Martín marcou o primeiro melhor tempo, 1min28.694s, mas teve a volta cancelada. Logo em seguida, Bezzechi assumiu a ponta com 1min28.409s.

Com pouco mais de sete minutos para o fim da sessão, pilotos foram aos boxes antes de começarem novas tentativas. Bezzechi manteve a liderança por um alguns minutos, mas Bastianini fez 1min28.353s e chegou ao P1. Luca Marini também chamou atenção conseguindo o terceiro melhor tempo. Já com o cronômetro zerado, Quartararo e Bezzechi finalizaram suas últimas voltas, mas o francês da Yamaha não conseguiu melhorar seu tempo de maneira significativa. No fim, Bastianini e Bezzechi ficaram com as duas vagas para o Q2.   

Do 13º ao 22º lugar, o grid ficou nesta ordem: Marini, Martín, DiGiannantonio, Quartararo, Rins, Oliveira, Ogura, Miller e Viñales. 

Q2 

Marc Márquez, Pedro Acosta, Pecco Bagnaia, Álex Márquez, Raul Fernandez, Joan Mir, Franco Morbidelli, Johann Zarco, Fermin Aldeguer e Brad Binder participaram da segunda sessão, além de Bastianini e Bezzechi, que foram os melhores do Q1.  Nos primeiros minutos, a liderança se alternou a medida que pilotos finalizavam suas primeiras tentativas, com Bezzechi chegou na ponta por algum tempo.

A bandeira amarela foi acionada em uma seção da pista pois Zarco caiu na curva quatro com pouco mais de 10 minutos, mas o francês logo se recuperou da queda. Depois disso, Marc Márquez assumiu a ponta, seguido pelo irmão, Álex Márquez, Bagnaia e Acosta. Alguns pilotos foram ao box e, nas novas tentativas, Bezzechi assumiu a ponta, a frente do Márquez mais novo e de Bagnaia. 

Com pouco mais de dois minutos, Marc Márquez caiu na curva dois e foi para a brita. A queda foi leve e o espanhol da Ducati logo se recuperou para tentar recuperar a liderança e a pole, mas não conseguiu. Apesar também da última tentativa de Pedro Acosta, já com o cronômetro zerado, Bezzechi manteve a ponta e conseguiu a pole. 

1 M. BezzecchiAprilia Racing Team 72 Aprilia 9

1'28.060

  
2 A. MarquezGresini Racing 73 Ducati 9

+0.016

1'28.076

 0.016
3 F. BagnaiaDucati Team 63 Ducati 8

+0.142

1'28.202

 0.126
4 M. MarquezDucati Team 93 Ducati 7

+0.160

1'28.220

 0.018
5 E. BastianiniTech 3 23 KTM 8

+0.176

1'28.236

 0.016
6 F. AldeguerGresini Racing 54 Ducati 9

+0.242

1'28.302

 0.066
7 P. AcostaRed Bull KTM Factory Racing 37 KTM 7

+0.356

1'28.416

 0.114
8 F. MorbidelliTeam VR46 21 Ducati 8

+0.379

1'28.439

 0.023
9 R. FernandezTrackhouse Racing Team 25 Aprilia 8

+0.488

1'28.548

 0.109
10 J. MirRepsol Honda Team 36 Honda 9

+0.611

1'28.671

 0.123
11 B. BinderRed Bull KTM Factory Racing 33 KTM 7

+0.701

1'28.761

 0.090
12 J. ZarcoLCR Honda 5 Honda 6

+0.727

1'28.787

 0.026

 

Artigo anterior "MotoGP está cometendo os mesmos erros da F1", diz Casey Stoner
Próximo artigo MotoGP - Stoner: 'Poderia ter vencido o 'antigo' Márquez, mas agora ele tem algo a mais'

Principais comentários
