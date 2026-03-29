MotoGP GP das Américas

MotoGP: Bezzechi lidera dobradinha da Aprilia e vence GP das Américas; Moreira é 13º

Jorge Martín e Pedro Acosta completaram o pódio

Olivia Nogueira
Editado:
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

A MotoGP finalizou mais um fim de semana de competição e Marco Bezzechi voltou a mostrar a força da Aprilia na temporada de 2026. O italiano foi o primeiro a cruzar a linha de chegada do GP das Américas, nos EUA, seguido pelo companheiro de equipe, Jorge Martín e por Pedro Acosta, da KTM. 

Representante do Brasil na categoria rainha da motovelocidade, Diogo Moreira terminou em 13º, pontuando mais uma vez. 

Como foi

Acosta fez ótima largada e assumiu a liderança nos primeiros metros, assim como Bezzechi, que ganhou duas posições. Saindo da pole, Fabio DiGiannatonio era quinto e Marc Márquez também avançou para o top 4. 

Pouco depois, Bezzechi foi para cima de Acosta e conseguiu a liderança. Logo atrás, Márquez pressionava Martín, que também fez boa largada e foi de sétimo para terceiro. 

DiGiannantonio conseguiu superar Márquez e chegou a quarta colocação. Sexto colocado, Bagnaia também chegou para a briga. Enquanto isso, uma rápida bandeira amarela foi acionada no setor dois por causa de Johann Zarco, que caiu e abandonou a prova. 

Na volta três, Bezzechi, Acosta, Martín, DiGiannantonio e Baganaia eram o top cinco. Márquez era sétimo, tendo sido superado também por Joan Mir. Tendo largado como 14º, Diogo Moreira mantinha a posição. 

Na volta quatro, Márquez paga a penalidade de volta longa que trouxe de lance com DiGiannantonio na sprint e retorna a pista na 11ª colocação.  Duas voltas depois, Joan Mir escapa no setor dois e mais um bandeira amarela é acionada. O espanhol também abandonou a prova.

Nas primeiras posições, Bezzechi mantinha a liderança com 1s de vantagem, seguido por Acosta e Martín. DiGianantonio, Bagnaia, Álex Márquez, Ogura, Bastianini, Marc Márquez e Fernández completavam o top 10. Diogo Moreira era 12º.

Na metade da prova, Ogura ultrapassou Álex Márquez pela sexta colocação e Moreira perdeu uma posição para Aldeguer. Na ponta, Bezzechi mantinha pouco mais de 1s de vantagem em relação a Acosta, que era perseguido por Martín.

Tendo largado da décima colocação, Ogura continuava escalando o pelotão e superou Bagnaia, chegando a P5. O japonês continuou pressionando e, duas voltas depois, ultrapassou DiGiannantonio. Logo a frente, Martín superou Acosta e tomou a segunda colocação. 

A seis voltas para o fim, Marc Márquez ultrapassou o irmão mais novo e Bastianini, chegando a sexta colocação. Mais a frente, Ogura perdeu ritmo, foi superado por DiGiannantonio e acabou abandonando a prova. 

Márquez continuava pressionando e ficou muito próximo do companheiro de equipe, Bagnaia, em busca da quinta posição, Logo atrás, Bastianini também se manteve perto do heptacampeão e conseguou ultrapassar o espanhol da Ducati. 

Diante desse cenário, Bezzechi, Martín, Acosta, DiGiannantonio e Bagnaia eram o top cinco a quatro voltas para o fim. Logo atrás, Márquez conseguiu ultrapassar Bastianini, mas o titular da KTM não 'desgrudou' em nenhum momento. 

Na volta seguinte, Márquez superou Bagnaia, que também foi ultrapassado pelo italiano da KTM. Na luta para se manter na zona de pontuação, Moreira superou Morbidelli e chegou a 13ª colocação. 

Na última volta, Bagnaia também foi ultrapassado por Álex Márquez e Raul Fernández. No fim, Bezzechi foi o primeiro a ver a bandeira quadriculada com tranquilidade, seguido por Martín e Acosta. 

GP das Américas 

Cla piloto Tempo Intervalo Pontos
1 M. BezzecchiAprilia Racing Team

40'50.653

   25
2 J. MartinAprilia Racing Team

+2.036

40'52.689

 2.036 20
3 P. AcostaRed Bull KTM Factory Racing

+4.497

40'55.150

 2.461 16
4 F. Di GiannantonioTeam VR46

+6.972

40'57.625

 2.475 13
5 M. MarquezDucati Team

+8.100

40'58.753

 1.128 11
6 E. BastianiniTech 3

+8.243

40'58.896

 0.143 10
7 A. MarquezGresini Racing

+11.253

41'01.906

 3.010 9
8 R. FernándezTrackhouse Racing Team

+13.129

41'03.782

 1.876 8
9 L. MariniHonda HRC

+14.471

41'05.124

 1.342 7
10 F. BagnaiaDucati Team

+14.544

41'05.197

 0.073 6
11 F. AldeguerGresini Racing

+21.063

41'11.716

 6.519 5
12 B. BinderRed Bull KTM Factory Racing

+22.062

41'12.715

 0.999 4
13 D. MoreiraTeam LCR

+22.201

41'12.854

 0.139 3
14 F. MorbidelliTeam VR46

+24.371

41'15.024

 2.170 2
15 T. RazgatliogluPramac Racing

+25.549

41'16.202

 1.178 1
16 J. MillerPramac Racing

+26.309

41'16.962

 0.760  
17 F. QuartararoYamaha Factory Racing

+27.136

41'17.789

 0.827  
18 A. RinsYamaha Factory Racing

+38.701

41'29.354

 11.565  
dnf J. ZarcoTeam LCR

+2 Laps

38'51.967

 2 Laps  
dnf A. OguraTrackhouse Racing Team

+5 Laps

31'23.220

 3 Laps  
dnf J. MirHonda HRC

+15 Laps

10'51.001

 10 Laps  

