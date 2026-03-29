MotoGP: Bezzechi lidera dobradinha da Aprilia e vence GP das Américas; Moreira é 13º
Jorge Martín e Pedro Acosta completaram o pódio
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing
Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images
A MotoGP finalizou mais um fim de semana de competição e Marco Bezzechi voltou a mostrar a força da Aprilia na temporada de 2026. O italiano foi o primeiro a cruzar a linha de chegada do GP das Américas, nos EUA, seguido pelo companheiro de equipe, Jorge Martín e por Pedro Acosta, da KTM.
Representante do Brasil na categoria rainha da motovelocidade, Diogo Moreira terminou em 13º, pontuando mais uma vez.
Como foi
Acosta fez ótima largada e assumiu a liderança nos primeiros metros, assim como Bezzechi, que ganhou duas posições. Saindo da pole, Fabio DiGiannatonio era quinto e Marc Márquez também avançou para o top 4.
Pouco depois, Bezzechi foi para cima de Acosta e conseguiu a liderança. Logo atrás, Márquez pressionava Martín, que também fez boa largada e foi de sétimo para terceiro.
DiGiannantonio conseguiu superar Márquez e chegou a quarta colocação. Sexto colocado, Bagnaia também chegou para a briga. Enquanto isso, uma rápida bandeira amarela foi acionada no setor dois por causa de Johann Zarco, que caiu e abandonou a prova.
Na volta três, Bezzechi, Acosta, Martín, DiGiannantonio e Baganaia eram o top cinco. Márquez era sétimo, tendo sido superado também por Joan Mir. Tendo largado como 14º, Diogo Moreira mantinha a posição.
Na volta quatro, Márquez paga a penalidade de volta longa que trouxe de lance com DiGiannantonio na sprint e retorna a pista na 11ª colocação. Duas voltas depois, Joan Mir escapa no setor dois e mais um bandeira amarela é acionada. O espanhol também abandonou a prova.
Nas primeiras posições, Bezzechi mantinha a liderança com 1s de vantagem, seguido por Acosta e Martín. DiGianantonio, Bagnaia, Álex Márquez, Ogura, Bastianini, Marc Márquez e Fernández completavam o top 10. Diogo Moreira era 12º.
Na metade da prova, Ogura ultrapassou Álex Márquez pela sexta colocação e Moreira perdeu uma posição para Aldeguer. Na ponta, Bezzechi mantinha pouco mais de 1s de vantagem em relação a Acosta, que era perseguido por Martín.
Tendo largado da décima colocação, Ogura continuava escalando o pelotão e superou Bagnaia, chegando a P5. O japonês continuou pressionando e, duas voltas depois, ultrapassou DiGiannantonio. Logo a frente, Martín superou Acosta e tomou a segunda colocação.
A seis voltas para o fim, Marc Márquez ultrapassou o irmão mais novo e Bastianini, chegando a sexta colocação. Mais a frente, Ogura perdeu ritmo, foi superado por DiGiannantonio e acabou abandonando a prova.
Márquez continuava pressionando e ficou muito próximo do companheiro de equipe, Bagnaia, em busca da quinta posição, Logo atrás, Bastianini também se manteve perto do heptacampeão e conseguou ultrapassar o espanhol da Ducati.
Diante desse cenário, Bezzechi, Martín, Acosta, DiGiannantonio e Bagnaia eram o top cinco a quatro voltas para o fim. Logo atrás, Márquez conseguiu ultrapassar Bastianini, mas o titular da KTM não 'desgrudou' em nenhum momento.
Na volta seguinte, Márquez superou Bagnaia, que também foi ultrapassado pelo italiano da KTM. Na luta para se manter na zona de pontuação, Moreira superou Morbidelli e chegou a 13ª colocação.
Na última volta, Bagnaia também foi ultrapassado por Álex Márquez e Raul Fernández. No fim, Bezzechi foi o primeiro a ver a bandeira quadriculada com tranquilidade, seguido por Martín e Acosta.
GP das Américas
|Cla
|piloto
|Tempo
|Intervalo
|Pontos
|1
|M. BezzecchiAprilia Racing Team
|
40'50.653
|25
|2
|J. MartinAprilia Racing Team
|
+2.036
40'52.689
|2.036
|20
|3
|P. AcostaRed Bull KTM Factory Racing
|
+4.497
40'55.150
|2.461
|16
|4
|F. Di GiannantonioTeam VR46
|
+6.972
40'57.625
|2.475
|13
|5
|M. MarquezDucati Team
|
+8.100
40'58.753
|1.128
|11
|6
|E. BastianiniTech 3
|
+8.243
40'58.896
|0.143
|10
|7
|A. MarquezGresini Racing
|
+11.253
41'01.906
|3.010
|9
|8
|R. FernándezTrackhouse Racing Team
|
+13.129
41'03.782
|1.876
|8
|9
|L. MariniHonda HRC
|
+14.471
41'05.124
|1.342
|7
|10
|F. BagnaiaDucati Team
|
+14.544
41'05.197
|0.073
|6
|11
|F. AldeguerGresini Racing
|
+21.063
41'11.716
|6.519
|5
|12
|B. BinderRed Bull KTM Factory Racing
|
+22.062
41'12.715
|0.999
|4
|13
|D. MoreiraTeam LCR
|
+22.201
41'12.854
|0.139
|3
|14
|F. MorbidelliTeam VR46
|
+24.371
41'15.024
|2.170
|2
|15
|T. RazgatliogluPramac Racing
|
+25.549
41'16.202
|1.178
|1
|16
|J. MillerPramac Racing
|
+26.309
41'16.962
|0.760
|17
|F. QuartararoYamaha Factory Racing
|
+27.136
41'17.789
|0.827
|18
|A. RinsYamaha Factory Racing
|
+38.701
41'29.354
|11.565
|dnf
|J. ZarcoTeam LCR
|
+2 Laps
38'51.967
|2 Laps
|dnf
|A. OguraTrackhouse Racing Team
|
+5 Laps
31'23.220
|3 Laps
|dnf
|J. MirHonda HRC
|
+15 Laps
10'51.001
|10 Laps
Compartilhe ou salve este artigo
Últimas notícias
MotoGP - Bezzechi se mantém a frente e Aprilia amplia domínio: Confira classificação do campeonato após GP dos EUA
Indy: Palou aproveita erro da McLaren no GP do Alabama, vence e 'cola' em Kirkwood; Collet é 21º
Porsche Cup: Pipo Massa explica rodada que quase custou pódio no Velocitta
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários