MotoGP: Bezzechi lidera TL1 seguido por Martín; Márquez é 4º e Moreira 12º
Marc Márquez tenta conquistar mais um título na classe rainha neste sábado
A única maneira que os pilotos da Aprilia têm de impedir que Marc Márquez seja coroado campeão mundial de MotoGP neste sábado, no GP de Portugal, é terminar à frente dele, e, no início do fim de semana, tanto Marco Bezzecchi quanto Jorge Martín conseguiram superar o piloto da Ducati, liderando ambos o TL1 desta sexta-feira. O brasileiro Diogo Moreira foi 12º.
Bezzecchi mostrou-se muito sólido tanto no ritmo quanto na volta mais rápida, assim como já havia feito no ano passado, quando conquistou a vitória neste circuito. O italiano não trocou os pneus durante toda a sessão — pneu macio na dianteira e médio na traseira — e, mesmo assim, acabou sendo o mais rápido, com um tempo de 1m39s002.
A apenas 142 milésimos, terminou Jorge Martín, que foi o único piloto a usar, no último minuto, um conjunto de pneus médios na dianteira e na traseira, com o qual conseguiu melhorar seu desempenho e terminar à frente de Alex Márquez, que havia marcado um tempo rápido no início da sessão.
Marc Márquez, que completou todo o treino com os mesmos pneus — macio na dianteira e médio na traseira —, com 17 voltas no total, terminou em quarto lugar, a pouco mais de dois décimos e meio de Bezzecchi e longe do recorde da pista que ele próprio estabeleceu em 2023 com o tempo de 1m37s226.
Raúl Fernández, com a Aprilia da Trackhouse, terminou em quinto lugar, à frente da Ducati de Fabio Di Giannantonio, resultando em um empate com três motos de cada marca entre os seis primeiros.
Jack Miller foi o primeiro piloto da Yamaha, em sétimo lugar, ultrapassando Fermín Aldeguer e Pedro Acosta nos últimos instantes, enquanto Luca Marini fechava o top 10.
Classificação TL1 GP de Portugal
|Cla
|Piloto
|#
|Moto
|Voltas
|Tempo
|Intervalo
|km/h
|Velocidade Máxima
|1
|72
|Aprilia
|18
|
1'39.002
|170.323
|346
|2
|89
|Aprilia
|19
|
+0.142
1'39.144
|0.142
|170.079
|346
|3
|73
|Ducati
|15
|
+0.243
1'39.245
|0.101
|169.906
|347
|4
|93
|Ducati
|17
|
+0.259
1'39.261
|0.016
|169.879
|345
|5
|25
|Aprilia
|17
|
+0.409
1'39.411
|0.150
|169.623
|338
|6
|49
|Ducati
|15
|
+0.461
1'39.463
|0.052
|169.534
|341
|7
|43
|Yamaha
|18
|
+0.502
1'39.504
|0.041
|169.464
|340
|8
|54
|Ducati
|15
|
+0.511
1'39.513
|0.009
|169.449
|339
|9
|37
|KTM
|18
|
+0.616
1'39.618
|0.105
|169.270
|341
|10
|10
|Honda
|18
|
+0.884
1'39.886
|0.268
|168.816
|343
|11
|33
|KTM
|19
|
+0.927
1'39.929
|0.043
|168.743
|348
|12
|11
|Honda
|17
|
+0.989
1'39.991
|0.062
|168.639
|342
|13
|79
|Aprilia
|18
|
+0.999
1'40.001
|0.010
|168.622
|342
|14
|5
|Honda
|18
|
+1.011
1'40.013
|0.012
|168.602
|345
|15
|23
|KTM
|18
|
+1.189
1'40.191
|0.178
|168.302
|348
|16
|27
|Ducati
|18
|
+1.269
1'40.271
|0.080
|168.168
|342
|17
|20
|Yamaha
|18
|
+1.294
1'40.296
|0.025
|168.126
|340
|18
|42
|Yamaha
|18
|
+1.313
1'40.315
|0.019
|168.094
|339
|19
|12
|KTM
|17
|
+1.538
1'40.540
|0.225
|167.718
|343
|20
|21
|Ducati
|17
|
+1.667
1'40.669
|0.129
|167.503
|339
|21
|96
|Honda
|20
|
+1.764
1'40.766
|0.097
|167.342
|338
|22
|47
|Yamaha
|18
|
+2.330
1'41.332
|0.566
|166.407
|339
|Ver resultados completos
Compartilhe ou salve este artigo
Últimas notícias
F1 AO VIVO: Acompanhe terceiro treino livre do GP de Las Vegas em tempo real
F4 Brasil: Fabrício Fogaça é o mais rápido no primeiro dia de atividades em Interlagos
NASCAR anuncia aumento de potência para 2027 e testa motores de 800cv na Cup
Jorge Martelli encara desafio inédito da NASCAR Brasil na Grande Final em Brasília
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários