A única maneira que os pilotos da Aprilia têm de impedir que Marc Márquez seja coroado campeão mundial de MotoGP neste sábado, no GP de Portugal, é terminar à frente dele, e, no início do fim de semana, tanto Marco Bezzecchi quanto Jorge Martín conseguiram superar o piloto da Ducati, liderando ambos o TL1 desta sexta-feira. O brasileiro Diogo Moreira foi 12º.

Bezzecchi mostrou-se muito sólido tanto no ritmo quanto na volta mais rápida, assim como já havia feito no ano passado, quando conquistou a vitória neste circuito. O italiano não trocou os pneus durante toda a sessão — pneu macio na dianteira e médio na traseira — e, mesmo assim, acabou sendo o mais rápido, com um tempo de 1m39s002.

A apenas 142 milésimos, terminou Jorge Martín, que foi o único piloto a usar, no último minuto, um conjunto de pneus médios na dianteira e na traseira, com o qual conseguiu melhorar seu desempenho e terminar à frente de Alex Márquez, que havia marcado um tempo rápido no início da sessão.

Marc Márquez, que completou todo o treino com os mesmos pneus — macio na dianteira e médio na traseira —, com 17 voltas no total, terminou em quarto lugar, a pouco mais de dois décimos e meio de Bezzecchi e longe do recorde da pista que ele próprio estabeleceu em 2023 com o tempo de 1m37s226.

Raúl Fernández, com a Aprilia da Trackhouse, terminou em quinto lugar, à frente da Ducati de Fabio Di Giannantonio, resultando em um empate com três motos de cada marca entre os seis primeiros.

Jack Miller foi o primeiro piloto da Yamaha, em sétimo lugar, ultrapassando Fermín Aldeguer e Pedro Acosta nos últimos instantes, enquanto Luca Marini fechava o top 10.

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