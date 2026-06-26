MotoGP: Bezzechi lidera TL2 para o GP da Holanda em sessão marcada por acidentes; Moreira é 13º
Sessão foi marcada pelas fortes quedas de Márquez e Aldeguer, que precisaram ser encaminhados ao centro médico
A MotoGP fechou a sexta-feira em Assen com um movimentado segundo treino livre para o GP da Holanda, décima etapa da temporada 2026. Em uma sessão marcada pelos fortes acidentes de Fermín Aldeguer e Álex Márquez, com este último causando uma bandeira vermelha no fim, Marco Bezzecchi foi o mais rápido, com Raúl Fernández e Pedro Acosta no top 3. Sem conseguir melhorar a volta na última saída, Diogo Moreira ficou em 13º.
A primeira queda da sessão veio com menos de 10 minutos, com Álex Márquez perdendo o equilíbrio na curva 5, de baixa velocidade, sem maiores danos para o espanhol.
Após os 15 minutos iniciais, Bezzecchi liderava com 01min32s145, 0s212 à frente de Acosta, com Martín em terceiro, Di Giannantonio em quarto e Fernández em quinto. Já Marc Márquez vinha em oitavo e Diogo Moreira era o 19º, a 1s933.
A Aprilia foi mostrando força e, quando a sessão chegava à sua metade, as motos de Noale ocupavam as quatro primeiras posições. Bezzecchi seguia na ponta com 01min31s587, 0s226 à frente de Fernández, com Martín em terceiro a 0s242 e Ogura em quarto a 0s299. Marc Márquez era o nono, enquanto Moreira era o 20º, a 2s379.
Logo na sequência, Moreira entregou uma volta excelente, subindo de 20º para quinto, a 0s726 do tempo de Ogura, que era o novo líder, com 01min31s343.
Com pouco mais de 15min para o fim da sessão, uma cena mais preocupante. Aldeguer caiu da moto entre as curvas 11 e 12 e, ao chegar na brita, seu corpo girou no ar, caindo com força no chão. O espanhol precisou ser socorrido ainda na pista e foi levado ao centro médico.
Neste momento, Ogura seguia à frente com 01min31s443, 0s114 à frente de Bezzecchi. Marc Márquez era o terceiro, a 0s299, com Acosta e Fernández no top 5. Já Moreira vinha em oitavo, a 0s413.
A cinco minutos do fim, uma queda de Martín levou a uma nova zona de amarelas, agora entre as curvas 12 e 15. Álex Márquez estende a zona ao cair novamente, desta vez na 11. Mas com o espanhol da Gresini precisando de atendimento médico na pista, a amarela virou uma vermelha a 03min08s do fim.
No final, nem todos os pilotos voltaram à pista para os três últimos minutos, com os que saíram podendo abrir apenas uma volta rápida.
Marco Bezzecchi terminou com o melhor tempo, de 01min31s123, 0s177 à frente de Raúl Fernández. Pedro Acosta foi o terceiro, a 0s187. Completaram o top 10 que avança diretamente ao Q2: Ai Ogura, Francesco Bagnaia, Marc Márquez, Fabio di Giannantonio, Enea Bastianini, Jorge Martín e Álex Márquez.
Sem conseguir melhorar sua volta na última saída, Diogo Moreira terminou em 13º, a 0s733 do melhor tempo da sessão.
A MotoGP retorna ao circuito de Assen no sábado para mais três sessões. O dia começa às 05h10 com o terceiro treino livre, seguido da classificacão, às 05h50, e se encerra com a corrida sprint do GP da Holanda, com largada marcada para 10h. Você acompanha tudo ao vivo na ESPN e no Disney+.
Confira o resultado final do TL2 da MotoGP na Holanda:
FiP
|Cla
|Piloto
|#
|Moto
|Voltas
|Tempo
|Intervalo
|km/h
|Velocidade Máxima
|1
|M. Bezzecchi Aprilia Racing Team
|72
|Aprilia
|26
|
1'31.123
|179.440
|2
|R. Fernandez Trackhouse Racing Team
|25
|Aprilia
|23
|
+0.177
1'31.300
|0.177
|179.093
|3
|P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing
|37
|KTM
|23
|
+0.187
1'31.310
|0.010
|179.073
|4
|A. Ogura Trackhouse Racing Team
|79
|Aprilia
|21
|
+0.239
1'31.362
|0.052
|178.971
|5
|F. Bagnaia Ducati Team
|63
|Ducati
|26
|
+0.261
1'31.384
|0.022
|178.928
|6
|M. Marquez Ducati Team
|93
|Ducati
|22
|
+0.323
1'31.446
|0.062
|178.807
|7
|F. Di Giannantonio Team VR46
|49
|Ducati
|23
|
+0.342
1'31.465
|0.019
|178.770
|8
|E. Bastianini Tech 3
|23
|KTM
|25
|
+0.465
1'31.588
|0.123
|178.529
|9
|J. Martin Aprilia Racing Team
|89
|Aprilia
|21
|
+0.515
1'31.638
|0.050
|178.432
|10
|A. Marquez Gresini Racing
|73
|Ducati
|14
|
+0.578
1'31.701
|0.063
|178.309
|11
|F. Morbidelli Team VR46
|21
|Ducati
|24
|
+0.604
1'31.727
|0.026
|178.259
|12
|J. Mir Repsol Honda Team
|36
|Honda
|26
|
+0.702
1'31.825
|0.098
|178.069
|13
|D. Moreira LCR Honda
|11
|Honda
|21
|
+0.733
1'31.856
|0.031
|178.009
|14
|F. Aldeguer Gresini Racing
|54
|Ducati
|13
|
+0.738
1'31.861
|0.005
|177.999
|15
|F. Quartararo Movistar Yamaha MotoGP
|20
|Yamaha
|26
|
+0.963
1'32.086
|0.225
|177.564
|16
|M. Viñales Tech 3
|12
|KTM
|21
|
+1.181
1'32.304
|0.218
|177.145
|17
|A. Rins Movistar Yamaha MotoGP
|42
|Yamaha
|20
|
+1.249
1'32.372
|0.068
|177.014
|18
|L. Marini Repsol Honda Team
|10
|Honda
|24
|
+1.278
1'32.401
|0.029
|176.959
|19
|J. Miller Pramac Racing
|43
|Yamaha
|23
|
+1.302
1'32.425
|0.024
|176.913
|20
|T. Razgatlioglu Pramac Racing
|7
|Yamaha
|21
|
+1.470
1'32.593
|0.168
|176.592
|21
|B. Binder Red Bull KTM Factory Racing
|33
|KTM
|21
|
+1.704
1'32.827
|0.234
|176.147
|22
|A. Fernandez Movistar Yamaha MotoGP
|47
|Yamaha
|22
|
+1.987
1'33.110
|0.283
|175.611
|23
|C. Crutchlow LCR Honda
|35
|Honda
|22
|
+2.092
1'33.215
|0.105
|175.413
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PAPELÃO de BEZZECCHI abre CAMINHO para TÍTULO de MÁRQUEZ? Diogo FORA dos TESTES da 850cc, CROSS e +
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