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Relato do treino livre
MotoGP GP da Holanda

MotoGP: Bezzechi lidera TL2 para o GP da Holanda em sessão marcada por acidentes; Moreira é 13º

Sessão foi marcada pelas fortes quedas de Márquez e Aldeguer, que precisaram ser encaminhados ao centro médico

Guilherme Longo
Guilherme Longo
Editado:
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

A MotoGP fechou a sexta-feira em Assen com um movimentado segundo treino livre para o GP da Holanda, décima etapa da temporada 2026. Em uma sessão marcada pelos fortes acidentes de Fermín Aldeguer e Álex Márquez, com este último causando uma bandeira vermelha no fim, Marco Bezzecchi foi o mais rápido, com Raúl Fernández e Pedro Acosta no top 3. Sem conseguir melhorar a volta na última saída, Diogo Moreira ficou em 13º.

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A primeira queda da sessão veio com menos de 10 minutos, com Álex Márquez perdendo o equilíbrio na curva 5, de baixa velocidade, sem maiores danos para o espanhol.

 

Após os 15 minutos iniciais, Bezzecchi liderava com 01min32s145, 0s212 à frente de Acosta, com Martín em terceiro, Di Giannantonio em quarto e Fernández em quinto. Já Marc Márquez vinha em oitavo e Diogo Moreira era o 19º, a 1s933.

A Aprilia foi mostrando força e, quando a sessão chegava à sua metade, as motos de Noale ocupavam as quatro primeiras posições. Bezzecchi seguia na ponta com 01min31s587, 0s226 à frente de Fernández, com Martín em terceiro a 0s242 e Ogura em quarto a 0s299. Marc Márquez era o nono, enquanto Moreira era o 20º, a 2s379.

 

Logo na sequência, Moreira entregou uma volta excelente, subindo de 20º para quinto, a 0s726 do tempo de Ogura, que era o novo líder, com 01min31s343.

Com pouco mais de 15min para o fim da sessão, uma cena mais preocupante. Aldeguer caiu da moto entre as curvas 11 e 12 e, ao chegar na brita, seu corpo girou no ar, caindo com força no chão. O espanhol precisou ser socorrido ainda na pista e foi levado ao centro médico.

 

Neste momento, Ogura seguia à frente com 01min31s443, 0s114 à frente de Bezzecchi. Marc Márquez era o terceiro, a 0s299, com Acosta e Fernández no top 5. Já Moreira vinha em oitavo, a 0s413.

A cinco minutos do fim, uma queda de Martín levou a uma nova zona de amarelas, agora entre as curvas 12 e 15. Álex Márquez estende a zona ao cair novamente, desta vez na 11. Mas com o espanhol da Gresini precisando de atendimento médico na pista, a amarela virou uma vermelha a 03min08s do fim.

 

No final, nem todos os pilotos voltaram à pista para os três últimos minutos, com os que saíram podendo abrir apenas uma volta rápida.

Marco Bezzecchi terminou com o melhor tempo, de 01min31s123, 0s177 à frente de Raúl Fernández. Pedro Acosta foi o terceiro, a 0s187. Completaram o top 10 que avança diretamente ao Q2: Ai Ogura, Francesco Bagnaia, Marc Márquez, Fabio di Giannantonio, Enea Bastianini, Jorge Martín e Álex Márquez.

Sem conseguir melhorar sua volta na última saída, Diogo Moreira terminou em 13º, a 0s733 do melhor tempo da sessão.

A MotoGP retorna ao circuito de Assen no sábado para mais três sessões. O dia começa às 05h10 com o terceiro treino livre, seguido da classificacão, às 05h50, e se encerra com a corrida sprint do GP da Holanda, com largada marcada para 10h. Você acompanha tudo ao vivo na ESPN e no Disney+.

Confira o resultado final do TL2 da MotoGP na Holanda:

FiP

Todas as estatísticas
 
Cla Piloto # Moto Voltas Tempo Intervalo km/h Velocidade Máxima
1 Italy M. Bezzecchi Aprilia Racing Team 72 Aprilia 26

1'31.123

   179.440  
2 Spain R. Fernandez Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 23

+0.177

1'31.300

 0.177 179.093  
3 Spain P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing 37 KTM 23

+0.187

1'31.310

 0.010 179.073  
4 Japan A. Ogura Trackhouse Racing Team 79 Aprilia 21

+0.239

1'31.362

 0.052 178.971  
5 Italy F. Bagnaia Ducati Team 63 Ducati 26

+0.261

1'31.384

 0.022 178.928  
6 Spain M. Marquez Ducati Team 93 Ducati 22

+0.323

1'31.446

 0.062 178.807  
7 Italy F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 23

+0.342

1'31.465

 0.019 178.770  
8 Italy E. Bastianini Tech 3 23 KTM 25

+0.465

1'31.588

 0.123 178.529  
9 Spain J. Martin Aprilia Racing Team 89 Aprilia 21

+0.515

1'31.638

 0.050 178.432  
10 Spain A. Marquez Gresini Racing 73 Ducati 14

+0.578

1'31.701

 0.063 178.309  
11 Italy F. Morbidelli Team VR46 21 Ducati 24

+0.604

1'31.727

 0.026 178.259  
12 Spain J. Mir Repsol Honda Team 36 Honda 26

+0.702

1'31.825

 0.098 178.069  
13 Brazil D. Moreira LCR Honda 11 Honda 21

+0.733

1'31.856

 0.031 178.009  
14 Spain F. Aldeguer Gresini Racing 54 Ducati 13

+0.738

1'31.861

 0.005 177.999  
15 France F. Quartararo Movistar Yamaha MotoGP 20 Yamaha 26

+0.963

1'32.086

 0.225 177.564  
16 Spain M. Viñales Tech 3 12 KTM 21

+1.181

1'32.304

 0.218 177.145  
17 Spain A. Rins Movistar Yamaha MotoGP 42 Yamaha 20

+1.249

1'32.372

 0.068 177.014  
18 Italy L. Marini Repsol Honda Team 10 Honda 24

+1.278

1'32.401

 0.029 176.959  
19 Australia J. Miller Pramac Racing 43 Yamaha 23

+1.302

1'32.425

 0.024 176.913  
20 Turkey T. Razgatlioglu Pramac Racing 7 Yamaha 21

+1.470

1'32.593

 0.168 176.592  
21 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 21

+1.704

1'32.827

 0.234 176.147  
22 Spain A. Fernandez Movistar Yamaha MotoGP 47 Yamaha 22

+1.987

1'33.110

 0.283 175.611  
23 United Kingdom C. Crutchlow LCR Honda 35 Honda 22

+2.092

1'33.215

 0.105 175.413  
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PAPELÃO de BEZZECCHI abre CAMINHO para TÍTULO de MÁRQUEZ? Diogo FORA dos TESTES da 850cc, CROSS e +

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