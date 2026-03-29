MotoGP - Bezzechi se mantém a frente e Aprilia amplia domínio: Confira classificação do campeonato após GP dos EUA
Italiano venceu em Austin e, junto com Jorge Martín, reafirma superioridade da equipe
Em mais um fim de semana de competição, a Aprilia voltou a mostrar toda sua força para a temporada de 2026 da MotoGP. Marco Bezzechi liderou a dobradinha do time italiano no GP das Américas, que também teve Jorge Martín no pódio. O resultado dos EUA, inclusive espelha a situação atual da tabela de pilotos, com Pedro Acosta, da KTM, na terceira colocação.
Bezzechi se mantém a frente com 81 pontos, seguido por Martín, com 77 e Acosta, com 60. Melhor moto Ducati de 2026, Fabio DiGiannantonio é quarto colocado, com 50 pontos, seguido por Marc Márquez, que fecha o top 5 com 45 pontos.
Classificação de pilotos - pós GP das Américas
|Posição
|Piloto
|Pontos
|1
|M. BezzecchiAprilia Racing Team
|81
|25
|31
|25
|2
|J. MartinAprilia Racing Team
|77
|18
|27
|32
|3
|P. AcostaRed Bull KTM Factory Racing
|60
|32
|10
|18
|4
|F. Di GiannantonioTeam VR46
|50
|12
|25
|13
|5
|M. MarquezDucati Team
|45
|9
|25
|11
|6
|R. FernandezTrackhouse Racing Team
|40
|23
|6
|11
|7
|A. OguraTrackhouse Racing Team
|37
|17
|16
|4
|8
|A. MarquezGresini Racing
|28
|-
|13
|15
|9
|F. BagnaiaDucati Team
|25
|8
|2
|15
|10
|L. MariniRepsol Honda Team
|23
|6
|5
|12
|11
|E. BastianiniTech 3
|22
|4
|1
|17
|12
|B. BinderRed Bull KTM Factory Racing
|17
|13
|-
|4
|13
|F. MorbidelliTeam VR46
|14
|8
|4
|2
|14
|F. AldeguerGresini Racing
|13
|-
|8
|5
|15
|J. ZarcoLCR Honda
|13
|5
|7
|1
|16
|D. MoreiraLCR Honda
|9
|3
|3
|3
|17
|F. QuartararoMovistar Yamaha MotoGP
|6
|2
|4
|-
|18
|A. RinsMovistar Yamaha MotoGP
|3
|1
|2
|-
|19
|J. MirRepsol Honda Team
|3
|3
|-
|-
|20
|T. RazgatliogluPramac Racing
|1
|-
|-
|1
|21
|M. ViñalesTech 3
|-
|-
|-
|22
|J. MillerPramac Racing
|-
|-
|-
|23
|M. PirroGresini Racing
|-
|-
|-
Últimas notícias
