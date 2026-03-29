MotoGP - Bezzechi se mantém a frente e Aprilia amplia domínio: Confira classificação do campeonato após GP dos EUA

Italiano venceu em Austin e, junto com Jorge Martín, reafirma superioridade da equipe

Redação Motorsport.com
Publicado:
Jorge Martin, Aprilia Racing Team, Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Em mais um fim de semana de competição, a Aprilia voltou a mostrar toda sua força para a temporada de 2026 da MotoGP. Marco Bezzechi liderou a dobradinha do time italiano no GP das Américas, que também teve Jorge Martín no pódio. O resultado dos EUA, inclusive espelha a situação atual da tabela de pilotos, com Pedro Acosta, da KTM, na terceira colocação. 

Bezzechi se mantém a frente com 81 pontos, seguido por Martín, com 77 e Acosta, com 60. Melhor moto Ducati de 2026, Fabio DiGiannantonio é quarto colocado, com 50 pontos, seguido por Marc Márquez, que fecha o top 5 com 45 pontos. 

Classificação de pilotos - pós GP das Américas 

Posição Piloto Pontos Thailand Brazil United States
1 ItalyM. BezzecchiAprilia Racing Team 81 25 31 25
2 SpainJ. MartinAprilia Racing Team 77 18 27 32
3 SpainP. AcostaRed Bull KTM Factory Racing 60 32 10 18
4 ItalyF. Di GiannantonioTeam VR46 50 12 25 13
5 SpainM. MarquezDucati Team 45 9 25 11
6 SpainR. FernandezTrackhouse Racing Team 40 23 6 11
7 JapanA. OguraTrackhouse Racing Team 37 17 16 4
8 SpainA. MarquezGresini Racing 28 - 13 15
9 ItalyF. BagnaiaDucati Team 25 8 2 15
10 ItalyL. MariniRepsol Honda Team 23 6 5 12
11 ItalyE. BastianiniTech 3 22 4 1 17
12 South AfricaB. BinderRed Bull KTM Factory Racing 17 13 - 4
13 ItalyF. MorbidelliTeam VR46 14 8 4 2
14 SpainF. AldeguerGresini Racing 13 - 8 5
15 FranceJ. ZarcoLCR Honda 13 5 7 1
16 BrazilD. MoreiraLCR Honda 9 3 3 3
17 FranceF. QuartararoMovistar Yamaha MotoGP 6 2 4 -
18 SpainA. RinsMovistar Yamaha MotoGP 3 1 2 -
19 SpainJ. MirRepsol Honda Team 3 3 - -
20 TurkeyT. RazgatliogluPramac Racing 1 - - 1
21 SpainM. ViñalesTech 3   - - -
22 AustraliaJ. MillerPramac Racing   - - -
23 ItalyM. PirroGresini Racing   - - -

 

