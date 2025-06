Agora é oficial: Toprak Razgatlıoğlu será piloto da MotoGP. O bicampeão do Mundial de Superbike (WSBK) terá sua chance na principal categoria do motociclismo mundial a partir de 2026, quando se tornará piloto da Pramac-Yamaha.

Desde a conquista de seu primeiro título no WSBK, em 2021 com a Yamaha, Toprak vinha buscando uma forma de trocar o WSBK pela MotoGP. Isso levou a uma troca ousada em 2025, quando o turco deixou a marca japonesa para correr pela BMW, em meio aos rumores de que a montadora alemã poderia integrar o grid da categoria a partir de 2027, com a entrada do novo regulamento técnico.

Porém, com a BMW minimizando as chances disso acontecer, Toprak começou a explorar outras possibilidades e, com isso, foram surgindo rumores como uma possível ida à equipe oficial da Honda no WSBK em 2026 antes de um salto para a MotoGP em 2027. Mas, nas últimas semanas, as chances de um retorno à Yamaha foram ganhando forças.

Paolo Pavesio, diretor da Yamaha Motor Racing, disse: "Estamos animados por receber novamente Toprak à família Yamaha. Toprak, o piloto da Yamaha mais vitorioso da história do Superbike, provou ser um talento excepcional, garantindo dois títulos do WSBK, algo que não é fácil".

"Sua transição para a MotoGP será uma boas-vindas e um grande novo desafio, determinado com o objetivo claro de progressão ao longo do tempo. Seu espírito de luta e determinação são um casamento perfeito, tanto para a equipe Pramac quanto para a estratégia ousada da Yamaha para a MotoGP, então acreditamos que 2026 é o momento certo para fazer a troca que muitos fãs aguardam com ansiedade".

A confirmação de Toprak representa uma importante peça do quebra-cabeças do mercado de pilotos da MotoGP para 2026, que promete muitas movimentações a partir de duas nomes importantes: o atual campeão, Jorge Martín, que pretende quebrar seu contrato com a Aprilia, e Pedro Acosta, que vem deixando claro seu descontentamento com a fase da KTM.

Com os dois pilotos atuais da Pramac em contratos válidos até o fim do ano, a pergunta que fica é: Jack Miller ou Miguel Oliveira, quem perderá a vaga?

