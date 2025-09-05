Brad Binder liderou o treino do GP da Catalunha da MotoGP, cravando tempo de 1min38s141. A dobradinha da KTM foi completada por Pedro Acosta, com 1min38s24, e com Álex Márquez completando o top 3 do circuito de Barcelona, com 1min38s280.

Como foi?

Marc Márquez começou a sessão liderando a prova, mas o jovem da KTM, Pedro Acosta, tomou a ponta logo em seguida. No entanto, Álex Márquez fez volta de 1min39s074 e conseguiu ir para o topo da tabela de tempos, permanecendo na ponta por boa parte do treino.

Um destaque dos primeiros 15 minutos de prova foi o tempo de Luca Marini, que fez 1min39s270 e subiu para terceiro.

Com 35 minutos de sessão, Brad Binder conseguiu tomar a posição de Marini, com volta rápida de 1min39s246. Enquanto isso, Jorge Martín, campeão de 2024, seguia com 20ª colocação na tabela.

A situação na tabela de tempo permaneceu estável até os 15 minutos finais de treino, quando os pilotos retornaram dos boxes para tentar uma vaga no Q2 do classificatório.

Com 1/4 de sessão restante, Enea Bastianini assumiu a ponta da tabela, com tempo de 1min38s972. Mesmo assim, Marc Márquez conseguiu superar o italiano da KTM por meio segundo, cravando, 1min38s444. Johann Zarco também foi bem e ficou apenas 0s067 atrás do hexacampeão.

Com 48 minutos no relógio, foi a vez de Jorge Martín melhorar o tempo bem e aparecer na zona do Q2, mas rapidamente foi 'jogado' para fora da tabela. Minutos depois, Álex Márquez retomou a liderança, com 1min38s349, superando o irmão. Logo em seguida, Quartararo subiu para a quarta colocação.

Nos cinco minutos finais, todos foram na pista para tentar garantir o lugar no topo, com Brad Binder tomando a ponta com 1min38s141, seguido por Acosta.

No entanto, uma queda de Zarco fez uma bandeira amarela ser estabelecida nos setores 1 e 2 da pista e, poucos minutos depois, Bastianini sofreu uma queda feia, com a moto voando na barreira de proteção. Com isso, Binder garantiu a ponta.

