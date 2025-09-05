Todas as categorias

Relato do treino livre
MotoGP GP da Catalunha

MotoGP: Binder é o mais rápido em dobradinha da KTM no treino do GP da Catalunha

Pedro Acosta e Álex Márquez completaram o top 3 da sessão em Barcelona

Andrei Gobbo
Andrei Gobbo
Editado:
Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Brad Binder liderou o treino do GP da Catalunha da MotoGP, cravando tempo de 1min38s141. A dobradinha da KTM foi completada por Pedro Acosta, com 1min38s24, e com Álex Márquez completando o top 3 do circuito de Barcelona, com 1min38s280.

Leia também:

Como foi?

Marc Márquez começou a sessão liderando a prova, mas o jovem da KTM, Pedro Acosta, tomou a ponta logo em seguida. No entanto, Álex Márquez fez volta de 1min39s074 e conseguiu ir para o topo da tabela de tempos, permanecendo na ponta por boa parte do treino.

Um destaque dos primeiros 15 minutos de prova foi o tempo de Luca Marini, que fez 1min39s270 e subiu para terceiro.

Com 35 minutos de sessão, Brad Binder conseguiu tomar a posição de Marini, com volta rápida de 1min39s246. Enquanto isso, Jorge Martín, campeão de 2024, seguia com 20ª colocação na tabela.

A situação na tabela de tempo permaneceu estável até os 15 minutos finais de treino, quando os pilotos retornaram dos boxes para tentar uma vaga no Q2 do classificatório.

Com 1/4 de sessão restante, Enea Bastianini assumiu a ponta da tabela, com tempo de 1min38s972. Mesmo assim, Marc Márquez conseguiu superar o italiano da KTM por meio segundo, cravando, 1min38s444. Johann Zarco também foi bem e ficou apenas 0s067 atrás do hexacampeão.

Com 48 minutos no relógio, foi a vez de Jorge Martín melhorar o tempo bem e aparecer na zona do Q2, mas rapidamente foi 'jogado' para fora da tabela. Minutos depois, Álex Márquez retomou a liderança, com 1min38s349, superando o irmão. Logo em seguida, Quartararo subiu para a quarta colocação.

Nos cinco minutos finais, todos foram na pista para tentar garantir o lugar no topo, com Brad Binder tomando a ponta com 1min38s141, seguido por Acosta.

No entanto, uma queda de Zarco fez uma bandeira amarela ser estabelecida nos setores 1 e 2 da pista e, poucos minutos depois, Bastianini sofreu uma queda feia, com a moto voando na barreira de proteção. Com isso, Binder garantiu a ponta.

   
1
 - 
5
   
   
1
 - 
2
   
Cla Piloto # Moto Voltas Tempo Intervalo km/h Velocidade Máxima
1 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 26

1'38.141

   173.395 354
2 Spain P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing 37 KTM 24

+0.104

1'38.245

 0.104 173.211 352
3 Spain A. Marquez Gresini Racing 73 Ducati 25

+0.139

1'38.280

 0.035 173.150 345
4 Spain M. Marquez Ducati Team 93 Ducati 23

+0.224

1'38.365

 0.085 173.000 352
5 Italy M. Bezzecchi Aprilia Racing Team 72 Aprilia 27

+0.262

1'38.403

 0.038 172.933 347
6 Italy E. Bastianini Tech 3 23 KTM 22

+0.349

1'38.490

 0.087 172.780 352
7 Italy F. Morbidelli Team VR46 21 Ducati 24

+0.370

1'38.511

 0.021 172.744 348
8 France J. Zarco LCR Honda 5 Honda 22

+0.370

1'38.511

 0.000 172.744 354
9 Italy L. Marini Repsol Honda Team 10 Honda 25

+0.381

1'38.522

 0.011 172.724 350
10 Japan A. Ogura Trackhouse Racing Team 79 Aprilia 23

+0.458

1'38.599

 0.077 172.589 347
11 France F. Quartararo Movistar Yamaha MotoGP 20 Yamaha 27

+0.461

1'38.602

 0.003 172.584 347
12 Portugal M. Oliveira Pramac Racing 88 Yamaha 25

+0.515

1'38.656

 0.054 172.490 349
13 Spain J. Mir Repsol Honda Team 36 Honda 23

+0.589

1'38.730

 0.074 172.360 352
14 Spain F. Aldeguer Gresini Racing 54 Ducati 22

+0.619

1'38.760

 0.030 172.308 345
15 Australia J. Miller Pramac Racing 43 Yamaha 25

+0.633

1'38.774

 0.014 172.284 350
16 Spain A. Rins Movistar Yamaha MotoGP 42 Yamaha 21

+0.691

1'38.832

 0.058 172.183 346
17 Italy F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 24

+0.774

1'38.915

 0.083 172.038 351
18 Spain J. Martin Aprilia Racing Team 1 Aprilia 24

+0.841

1'38.982

 0.067 171.922 351
19 Spain R. Fernandez Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 23

+0.883

1'39.024

 0.042 171.849 348
20 Spain A. Espargaro Honda HRC Test Team 41 Honda 21

+1.016

1'39.157

 0.133 171.618 352
21 Italy F. Bagnaia Ducati Team 63 Ducati 21

+1.029

1'39.170

 0.013 171.596 351
22 Italy L. Savadori Aprilia Racing Team 32 Aprilia 21

+1.045

1'39.186

 0.016 171.568 349
23 Spain M. Viñales Tech 3 12 KTM 17

+1.167

1'39.308

 0.122 171.357 347
24 Thailand S. Chantra LCR Honda 35 Honda 23

+1.861

1'40.002

 0.694 170.168 347
Andrei Gobbo MotoGP
Filtros