MotoGP: Binder é o mais rápido em dobradinha da KTM no treino do GP da Catalunha
Pedro Acosta e Álex Márquez completaram o top 3 da sessão em Barcelona
Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images
Brad Binder liderou o treino do GP da Catalunha da MotoGP, cravando tempo de 1min38s141. A dobradinha da KTM foi completada por Pedro Acosta, com 1min38s24, e com Álex Márquez completando o top 3 do circuito de Barcelona, com 1min38s280.
Como foi?
Marc Márquez começou a sessão liderando a prova, mas o jovem da KTM, Pedro Acosta, tomou a ponta logo em seguida. No entanto, Álex Márquez fez volta de 1min39s074 e conseguiu ir para o topo da tabela de tempos, permanecendo na ponta por boa parte do treino.
Um destaque dos primeiros 15 minutos de prova foi o tempo de Luca Marini, que fez 1min39s270 e subiu para terceiro.
Com 35 minutos de sessão, Brad Binder conseguiu tomar a posição de Marini, com volta rápida de 1min39s246. Enquanto isso, Jorge Martín, campeão de 2024, seguia com 20ª colocação na tabela.
A situação na tabela de tempo permaneceu estável até os 15 minutos finais de treino, quando os pilotos retornaram dos boxes para tentar uma vaga no Q2 do classificatório.
Com 1/4 de sessão restante, Enea Bastianini assumiu a ponta da tabela, com tempo de 1min38s972. Mesmo assim, Marc Márquez conseguiu superar o italiano da KTM por meio segundo, cravando, 1min38s444. Johann Zarco também foi bem e ficou apenas 0s067 atrás do hexacampeão.
Com 48 minutos no relógio, foi a vez de Jorge Martín melhorar o tempo bem e aparecer na zona do Q2, mas rapidamente foi 'jogado' para fora da tabela. Minutos depois, Álex Márquez retomou a liderança, com 1min38s349, superando o irmão. Logo em seguida, Quartararo subiu para a quarta colocação.
Nos cinco minutos finais, todos foram na pista para tentar garantir o lugar no topo, com Brad Binder tomando a ponta com 1min38s141, seguido por Acosta.
No entanto, uma queda de Zarco fez uma bandeira amarela ser estabelecida nos setores 1 e 2 da pista e, poucos minutos depois, Bastianini sofreu uma queda feia, com a moto voando na barreira de proteção. Com isso, Binder garantiu a ponta.
|
1-
2
|Cla
|Piloto
|#
|Moto
|Voltas
|Tempo
|Intervalo
|km/h
|Velocidade Máxima
|1
|B. Binder Red Bull KTM Factory Racing
|33
|KTM
|26
|
1'38.141
|173.395
|354
|2
|P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing
|37
|KTM
|24
|
+0.104
1'38.245
|0.104
|173.211
|352
|3
|A. Marquez Gresini Racing
|73
|Ducati
|25
|
+0.139
1'38.280
|0.035
|173.150
|345
|4
|M. Marquez Ducati Team
|93
|Ducati
|23
|
+0.224
1'38.365
|0.085
|173.000
|352
|5
|M. Bezzecchi Aprilia Racing Team
|72
|Aprilia
|27
|
+0.262
1'38.403
|0.038
|172.933
|347
|6
|E. Bastianini Tech 3
|23
|KTM
|22
|
+0.349
1'38.490
|0.087
|172.780
|352
|7
|F. Morbidelli Team VR46
|21
|Ducati
|24
|
+0.370
1'38.511
|0.021
|172.744
|348
|8
|J. Zarco LCR Honda
|5
|Honda
|22
|
+0.370
1'38.511
|0.000
|172.744
|354
|9
|L. Marini Repsol Honda Team
|10
|Honda
|25
|
+0.381
1'38.522
|0.011
|172.724
|350
|10
|A. Ogura Trackhouse Racing Team
|79
|Aprilia
|23
|
+0.458
1'38.599
|0.077
|172.589
|347
|11
|F. Quartararo Movistar Yamaha MotoGP
|20
|Yamaha
|27
|
+0.461
1'38.602
|0.003
|172.584
|347
|12
|M. Oliveira Pramac Racing
|88
|Yamaha
|25
|
+0.515
1'38.656
|0.054
|172.490
|349
|13
|J. Mir Repsol Honda Team
|36
|Honda
|23
|
+0.589
1'38.730
|0.074
|172.360
|352
|14
|F. Aldeguer Gresini Racing
|54
|Ducati
|22
|
+0.619
1'38.760
|0.030
|172.308
|345
|15
|J. Miller Pramac Racing
|43
|Yamaha
|25
|
+0.633
1'38.774
|0.014
|172.284
|350
|16
|A. Rins Movistar Yamaha MotoGP
|42
|Yamaha
|21
|
+0.691
1'38.832
|0.058
|172.183
|346
|17
|F. Di Giannantonio Team VR46
|49
|Ducati
|24
|
+0.774
1'38.915
|0.083
|172.038
|351
|18
|J. Martin Aprilia Racing Team
|1
|Aprilia
|24
|
+0.841
1'38.982
|0.067
|171.922
|351
|19
|R. Fernandez Trackhouse Racing Team
|25
|Aprilia
|23
|
+0.883
1'39.024
|0.042
|171.849
|348
|20
|A. Espargaro Honda HRC Test Team
|41
|Honda
|21
|
+1.016
1'39.157
|0.133
|171.618
|352
|21
|F. Bagnaia Ducati Team
|63
|Ducati
|21
|
+1.029
1'39.170
|0.013
|171.596
|351
|22
|L. Savadori Aprilia Racing Team
|32
|Aprilia
|21
|
+1.045
1'39.186
|0.016
|171.568
|349
|23
|M. Viñales Tech 3
|12
|KTM
|17
|
+1.167
1'39.308
|0.122
|171.357
|347
|24
|S. Chantra LCR Honda
|35
|Honda
|23
|
+1.861
1'40.002
|0.694
|170.168
|347
|Ver resultados completos
