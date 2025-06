A boa fase de Johann Zarco, sendo o melhor piloto da Honda no grid da MotoGP neste momento, deixa às claras as dificuldades que seu companheiro de LCR, Somkiat Chantra, vive neste início de temporada 2025. O tailandês foi promovido à classe rainha pela marca japonesa após Ai Ogura surpreender o paddock ao romper seu vínculo com a Honda para fazer sua estreia pela Aprilia.

O piloto mais velho do grid da MotoGP está atualmente desfrutando de um ressurgimento. No mês passado, Zarco conquistou uma vitória brilhante em Le Mans, diante de uma fervorosa torcida local, e esteve ao alcance de outra vitória apenas duas semanas depois, em Silverstone, terminando em segundo lugar, apenas quatro segundos atrás de Marco Bezzecchi.

Esses desempenhos o catapultaram para o quinto lugar na classificação do campeonato, tornando-o o melhor piloto não-Ducati no Mundial.

É um feito impressionante, por vários motivos. Aos 34 anos, o francês ainda é capaz de enfrentar os concorrentes mais jovens que estão chegando à categoria principal com tudo pela frente. E ele está fazendo isso em uma Honda satélite. Sim, ele tem o apoio da fábrica, de acordo com seu contrato, mas os recursos da equipe de Lucio Cecchinello não se comparam aos da equipe oficial da HRC.

Johann Zarco, Equipe LCR Honda Foto de: Marc Fleury

Embora a forma de Zarco seja inegavelmente louvável - e ele esteja atualmente negociando a extensão de seu contrato com a Honda -, ela também lança uma luz dura sobre o desempenho de Chantra, seu colega de equipe. O piloto tailandês está em último lugar na classificação, sem um único ponto em seu nome.

A temporada de estreia de Chantra na MotoGP não é nada boa, mesmo para os padrões de um novato. Sua falta de competitividade é tão evidente que agora é uma preocupação séria, não apenas para a LCR, mas também para a Honda. É de conhecimento geral que a fabricante pressionou para que Chantra fosse promovido da Moto2 por motivos comerciais e não esportivos.

O salto de Chantra para a MotoGP foi o resultado de duas rejeições. Primeiro, a decisão do antigo titular da LCR, Takaaki Nakagami, de se aposentar das corridas e se juntar à robusta equipe de testes da Honda. Em seguida, Ogura, mesmo antes de conquistar o título da Moto2 em 2024, recusou a oferta da Honda para a MotoGP e se juntou ao projeto Trackhouse Aprilia.

Com condições comerciais específicas a serem atendidas para essa vaga, a Honda tinha opções limitadas. Ela escolheu o homem que terminou em 12º na Moto2 2024. Chantra, que terminou aquela temporada 170 pontos atrás de Ogura, tem apenas duas vitórias e seis pódios em toda a sua carreira. Nenhuma delas aconteceu em 2024.

Essa escolha incomum foi amplamente moldada pelo compromisso da LCR com a Honda, especificamente com o braço asiático da empresa, apoiado pelo patrocinador Idemitsu. A gigante japonesa do petróleo não decora apenas a moto de Chantra - ela apoia a iniciativa mais ampla da Honda de desenvolver pilotos asiáticos também. Esse é um caminho que começa com a Asia Talent Cup e culmina com uma volta na RC213V nº 35 na garagem da LCR.

É uma boa estratégia - se o piloto em questão estiver pronto e merecer o assento. E é exatamente isso que está em dúvida com o primeiro piloto tailandês a competir na MotoGP.

Somkiat Chantra, Equipe LCR Honda Foto de: Equipe LCR

Uma análise mais detalhada das seis participações de Chantra em corridas nesta temporada - ele perdeu o GP da França devido a complicações após uma cirurgia para tratar uma síndrome compartimental - sugere regressão em vez de progresso. Ele terminou em último lugar na maioria dos GPs e, o que é mais preocupante, a distância entre ele e os líderes tem aumentado.

O déficit de 31 segundos para Marc Márquez na abertura em Buriram se transformou em mais de um minuto quando a última corrida chegou em Silverstone. Nesse meio tempo, ele ficou 38 segundos atrás de Márquez no Catar, um minuto inteiro atrás de Francesco Bagnaia em Austin e abandonou em Jerez na 12ª volta, já 25 segundos atrás do líder da corrida, Álex Márquez.

Embora seus problemas com o braço e a cirurgia não tenham ajudado, eles não justificam totalmente sua falta de ritmo. O Motorsport.com apurou que os engenheiros da HRC desconsideram amplamente os dados coletados da moto de Chantra, já que ele costuma dar voltas mais de 1s5 mais lentas do que os outros três pilotos da Honda. Sacrificar 25% do seu potencial de desenvolvimento não é uma boa estratégia em nenhum cenário, muito menos para um fabricante que está tentando recuperar terreno após vários anos de escassez.

O contrato da LCR com a Honda dá à fábrica autoridade total sobre a seleção de pilotos. Cecchinello gostaria de manter Zarco, desde que o francês finalize as negociações com a HRC. Mas o futuro de Chantra é muito mais incerto. Até agora, ele ficou aquém das expectativas, embora ainda haja uma pequena janela para que ele dê a volta por cima.

"O projeto da Idemitsu com Nakagami era bastante sólido do ponto de vista esportivo", disse Cecchinello ao Motorsport.com em uma entrevista por telefone. "Mas a moto perdeu competitividade mais tarde. No ano passado, a Honda decidiu virar a página e trazer Somkiat. É verdade que esperávamos mais dele, mas também é verdade que ele sofreu muito devido aos problemas com a síndrome compartimental".

Quando se trata do lado de Chantra na garagem, Cecchinello está em uma posição difícil. Sempre diplomático, ele prefere destacar o privilégio da parceria com o fabricante mais poderoso da MotoGP em vez de insistir nos resultados ruins do piloto tailandês: "Para a Honda, a mensagem social de apoiar um piloto asiático é muito importante. O verdadeiro problema seria perder um patrocinador como a Idemitsu".

Tudo isso aponta para um período decisivo à frente para o futuro da "segunda" Honda da LCR. O Motorsport.com apurou que Chantra terá um pouco mais de tempo para provar que merece seu lugar. Mas se não houver um ponto de virada visível em breve, até mesmo a Honda e a Idemitsu - seus maiores patrocinadores - podem achar difícil justificar a manutenção dele na moto no próximo ano.

MARTÍN DIZ QUERER SAIR: APRILIA 'BATE O PÉ'! Que será de ACOSTA? Quartararo, TRACKHOUSE, Arena Cross

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

MARTÍN DIZ QUERER SAIR: APRILIA 'BATE O PÉ'! Que será de ACOSTA? Quartararo, TRACKHOUSE, Arena Cross

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!