Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Recomendado para você

Título de Antonelli, Red Bull com problemas e Ferrari contestada: No que ficar de olho no GP do México de F1

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do México
Título de Antonelli, Red Bull com problemas e Ferrari contestada: No que ficar de olho no GP do México de F1

MotoGP busca acordo com pilotos para realização do GP do Catar

MotoGP
MotoGP
GP da Austrália
MotoGP busca acordo com pilotos para realização do GP do Catar

Confira como e quais pilotos participarão dos playoffs da NASCAR Brasil

NASCAR Brasil
NASCAR Brasil
Chapecó
Confira como e quais pilotos participarão dos playoffs da NASCAR Brasil

F1: Pérez renova contrato com a Cadillac até 2029

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do México
F1: Pérez renova contrato com a Cadillac até 2029

F1: Leclerc vira segundo piloto com mais pódios pela Ferrari; veja lista

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Leclerc vira segundo piloto com mais pódios pela Ferrari; veja lista

F1: Motor Red Bull na Aston Martin? Entenda origem do rumor que movimentou Austin

Fórmula 1
Fórmula 1
GP dos EUA
F1: Motor Red Bull na Aston Martin? Entenda origem do rumor que movimentou Austin

LN4 Fusion, equipe de propriedade de Lando Norris, fará parte do grid da F2 em 2027

F2
F2
LN4 Fusion, equipe de propriedade de Lando Norris, fará parte do grid da F2 em 2027

F1: Antonelli rejeita número #1 e manterá homenagem a Senna em caso de título

Fórmula 1
Fórmula 1
GP dos EUA
F1: Antonelli rejeita número #1 e manterá homenagem a Senna em caso de título
MotoGP GP da Austrália

MotoGP busca acordo com pilotos para realização do GP do Catar

Pilotos se reúnem com chefes de equipe e aguardam reunião decisiva com a promotora do campeonato para definir realização da etapa

Oriol Puigdemont
Oriol Puigdemont
Publicado:
Add as a preferred source
Race start

Race start

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Os pilotos da MotoGP se reuniram novamente na quarta-feira (28) em Sepang, na esperança de deixar a Malásia com uma série de garantias por escrito que lhes permitissem concordar em participar do GP do Catar na próxima semana.

O editor recomenda:

Após meses de incerteza e várias semanas de tensão crescente, espera-se que o impasse entre a maioria dos pilotos da MotoGP e a promotora do campeonato em relação ao GP do Catar seja resolvido nas próximas 48 horas.

Idealmente, um acordo poderia ser alcançado já na quinta-feira (29), assim que Carlos Ezpeleta, vice-diretor-geral do MotoGP Sports Entertainment Group (MGPSEG) — empresa detentora dos direitos comerciais do campeonato —, retornar de Doha. Ezpeleta participou de uma conferência na capital do Catar na quarta-feira, o que lhe deu a oportunidade de avaliar em primeira mão os últimos desdobramentos no país.

O conflito em curso entre os EUA, Israel e o Irã já havia forçado a MotoGP a adiar a corrida, originalmente marcada para meados de abril, para 8 de novembro, no próximo fim de semana.

Embora as hostilidades no Oriente Médio tenham diminuído em comparação com as fases iniciais do conflito, a situação continua longe de ser normal, o que levou a maioria dos pilotos a se opor inicialmente à viagem ao Catar. 

Conforme informou o site Motorsport.com no último fim de semana, a partir de Phillip Island, os pilotos concordaram em solicitar uma série de garantias por escrito à MGPSEG relativas à sua segurança e à de todo o paddock.

O documento atualmente em discussão inclui disposições para um plano de evacuação específico, apólices de seguro que cubram os custos decorrentes de um possível fechamento do espaço aéreo do Catar e cobertura para repatriação no caso de um cenário extremo. 

O Motorsport.com apurou que os pilotos se reuniram novamente na quarta-feira nos escritórios do circuito de Sepang, desta vez com a presença de um número significativo de chefes de equipes. 

Race start

Foto: Paul Crock / AFP via Getty Images

A reunião teria sido construtiva e conduzida em um ambiente cordial, embora nenhum acordo definitivo tenha sido alcançado, com todas as partes aguardando o retorno de Ezpeleta. 

O principal ponto de discórdia diz respeito a quem deve, em última instância, ser responsável por fornecer as garantias solicitadas. Enquanto os pilotos querem que MGPSEG assuma essa responsabilidade, a promotora sustenta que isso não é viável. 

As circunstâncias são particularmente complexas. Por um lado, o Catar insiste que o evento pode ocorrer sem comprometer a segurança daqueles que viajam para o país. Por outro lado, os governos da maioria dos países representados no paddock da MotoGP estão desaconselhando viagens ao Catar, a menos que sejam estritamente necessárias. 

No entanto, um aviso de viagem não é o mesmo que uma proibição total, o que significa que não constitui motivo de força maior que permitiria à MotoGP rescindir seu contrato com o Catar sem consequências financeiras. Também é importante lembrar que o Catar é um dos parceiros mais antigos e importantes do campeonato. 

Independentemente de como a disputa venha a ser resolvida, o que parece claro é que as relações entre a MGPSEG e os pilotos estão atualmente tensas. 

A promotora do campeonato acredita que suas principais figuras devem demonstrar um maior nível de comprometimento, enquanto os pilotos sentem que expectativas cada vez mais exigentes estão sendo impostas a eles, juntamente com uma maior exposição ao risco. 

No meio disso tudo estão as equipes, que atuam como intermediárias e estão contratualmente vinculadas a ambas as partes: aos seus pilotos, por um lado, e ao promotor do campeonato, por outro. 

MÁRQUEZ lidera! Como fica MARTÍN após ACIDENTE? Despedida MELANCÓLICA e ALERTA para MotoGP!

Ouça a versão em áudio do PÓDIO CAST:

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Participe do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e junte-se a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior MotoGP - Entrevista exclusiva com Diogo Moreira: "Pelo que vimos na Áustria, a Honda pode lutar pelo título em 2027"

Principais comentários
Mais de
Oriol Puigdemont

MotoGP - Entrevista exclusiva com Diogo Moreira: "Pelo que vimos na Áustria, a Honda pode lutar pelo título em 2027"

MotoGP
MotoGP
MotoGP - Entrevista exclusiva com Diogo Moreira: "Pelo que vimos na Áustria, a Honda pode lutar pelo título em 2027"

MotoGP: Qual é o plano de recuperação 'rápida' de Martín para Malásia?

MotoGP
MotoGP
GP da Malásia
MotoGP: Qual é o plano de recuperação 'rápida' de Martín para Malásia?

MotoGP: Martín planeja retornar às pistas já no GP da Malásia

MotoGP
MotoGP
GP da Austrália
MotoGP: Martín planeja retornar às pistas já no GP da Malásia

Últimas notícias

Título de Antonelli, Red Bull com problemas e Ferrari contestada: No que ficar de olho no GP do México de F1

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP do México
Título de Antonelli, Red Bull com problemas e Ferrari contestada: No que ficar de olho no GP do México de F1

MotoGP busca acordo com pilotos para realização do GP do Catar

MotoGP
MGP MotoGP
GP da Austrália
MotoGP busca acordo com pilotos para realização do GP do Catar

Confira como e quais pilotos participarão dos playoffs da NASCAR Brasil

NASCAR Brasil
NSBR NASCAR Brasil
Chapecó
Confira como e quais pilotos participarão dos playoffs da NASCAR Brasil

F1: Pérez renova contrato com a Cadillac até 2029

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP do México
F1: Pérez renova contrato com a Cadillac até 2029