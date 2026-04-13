MotoGP: 'Calendário atual encurtará carreira dos pilotos', teme Acosta
Piloto espanhol falou sobre agenda com 22 corridas
Pedro Acosta acredita que o formato intenso e o calendário atual da MotoGP levarão os pilotos a terem carreiras mais curtas.
Durante a coletiva de imprensa antes do GP dos Estados Unidos, o espanhol da KTM foi questionado se haveria vantagens em aumentar para duas semanas o intervalo entre as corridas.
“É uma boa ideia”, respondeu Acosta. “Porque o que eu acho ruim no calendário é que agora as carreiras dos pilotos serão mais curtas”.
Embora tenha apenas 21 anos e duas temporadas de MotoGP no currículo, o espanhol já está ciente dos efeitos cumulativos do formato atual. Com ação competitiva nos três dias de cada um dos 22 finais de semana de corrida, ele sugeriu que a longevidade dos pilotos será afetada.
“Não dá para aguentar 22 semanas com uma sessão importante todos os dias à tarde, como [os treinos de sexta-feira], a classificação e a sprint e depois a corrida principal”, explicou. “Quero dizer, [não há] tempo no fim de semana em que você possa dizer: ‘OK, vou para a pista, vou manter meu ritmo, passo a passo, vou apenas pilotar’. Todos os dias você tem uma sessão importante, 22 vezes por ano. Isso vai tornar tudo mais curto porque o nível de estresse vai [atingir] um limite".
Depois de uma vitória em sprint na Tailândia, Acosta voltou à realidade no Brasil
Foto: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images
Embora as opiniões de Acosta sobre o assunto não tenham ficado totalmente claras ao falar em sua segunda língua, ele continuou referindo-se ao risco de lesões graves que acompanha o formato atual.
“Acho que a corrida sprint é uma boa ideia. Acho que classificações e treinos mais curtos são uma boa ideia”, disse. “Mas se quisermos manter os pilotos durante uma longa carreira, não podemos arriscar todos os dias, porque quando o risco é grande, a probabilidade de se machucar é maior. É nisso que penso, não no número de corridas”.
Com o adiamento do GP do Catar, o circo da MotoGP seguirá de fato para a Europa após o GP dos EUA. O GP da Espanha, marcado para 24 a 26 de abril, é a próxima etapa do calendário.
Dovi crava MÁRQUEZ 'EM APUROS'! Dúvidas na Ducati e PECCO 'na' Aprilia. DIOGO MOREIRA, M1GP e Cross
Ouça versão áudio do PÓDIO CAST:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
MotoGP: Ser dupla de Márquez seria "realização de um sonho", admite Acosta
MotoGP: "Não deveríamos liderar o campeonato", reconhece Acosta
MotoGP - Acosta admite surpresa com punição a Márquez e minimiza P1 na sprint: "Vitória de verdade amanhã"
Últimas notícias
Alfredinho Ibiapina inicia temporada da NASCAR Brasil com vitória e forte atuação na Challenge
Copa Truck: Desclassificações provocam mudanças de impacto nos resultados da segunda etapa
MotoGP: 'Calendário atual encurtará carreira dos pilotos', teme Acosta
F1: Todt admite ter recusado proposta da Red Bull após 16 anos na Ferrari
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários