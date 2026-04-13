MotoGP: 'Calendário atual encurtará carreira dos pilotos', teme Acosta  

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Piloto espanhol falou sobre agenda com 22 corridas

Richard Asher Oriol Puigdemont
Publicado:
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta acredita que o formato intenso e o calendário atual da MotoGP levarão os pilotos a terem carreiras mais curtas.

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Durante a coletiva de imprensa antes do GP dos Estados Unidos, o espanhol da KTM foi questionado se haveria vantagens em aumentar para duas semanas o intervalo entre as corridas.

“É uma boa ideia”, respondeu Acosta. “Porque o que eu acho ruim no calendário é que agora as carreiras dos pilotos serão mais curtas”. 

Embora tenha apenas 21 anos e duas temporadas de MotoGP no currículo, o espanhol já está ciente dos efeitos cumulativos do formato atual. Com ação competitiva nos três dias de cada um dos 22 finais de semana de corrida, ele sugeriu que a longevidade dos pilotos será afetada.

“Não dá para aguentar 22 semanas com uma sessão importante todos os dias à tarde, como [os treinos de sexta-feira], a classificação e a sprint e depois a corrida principal”, explicou.  “Quero dizer, [não há] tempo no fim de semana em que você possa dizer: ‘OK, vou para a pista, vou manter meu ritmo, passo a passo, vou apenas pilotar’. Todos os dias você tem uma sessão importante, 22 vezes por ano. Isso vai tornar tudo mais curto porque o nível de estresse vai [atingir] um limite". 

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Embora as opiniões de Acosta sobre o assunto não tenham ficado totalmente claras ao falar em sua segunda língua, ele continuou referindo-se ao risco de lesões graves que acompanha o formato atual.

“Acho que a corrida sprint é uma boa ideia. Acho que classificações e treinos mais curtos são uma boa ideia”, disse. “Mas se quisermos manter os pilotos durante uma longa carreira, não podemos arriscar todos os dias, porque quando o risco é grande, a probabilidade de se machucar é maior. É nisso que penso, não no número de corridas”. 

Com o adiamento do GP do Catar, o circo da MotoGP seguirá de fato para a Europa após o GP dos EUA. O GP da Espanha, marcado para 24 a 26 de abril, é a próxima etapa do calendário.

Dovi crava MÁRQUEZ 'EM APUROS'! Dúvidas na Ducati e PECCO 'na' Aprilia. DIOGO MOREIRA, M1GP e Cross

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