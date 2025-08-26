As datas e os locais para os testes de pré-temporada de 2026 da MotoGP continuam indecisos, com o atraso decorrente da incerteza em relação à cidade que sediará o lançamento da temporada, apurou o Motorsport.com.

O calendário para a temporada de 2026 foi revelado há pouco mais de um mês, com 22 GPs, incluindo o retorno do Brasil como segunda etapa.

Depois de um evento inaugural em Bangkok este ano, o formato de lançamento da temporada foi mantido para 2026, com três cidades candidatas consideradas desde o início: Kuala Lumpur (Malásia), Melbourne (Austrália) e Singapura.

A capital da Malásia é a escolha preferida da maioria das equipes, principalmente por razões logísticas e de economia de custos. A realização do evento em Kuala Lumpur seria conveniente, já que os testes de pré-temporada devem começar em Sepang - nos arredores da cidade - no início de fevereiro, logo após as tradicionais sessões de "shakedown".

Se Kuala Lumpur for escolhida, uma segunda rodada de testes poderá ser realizada na Tailândia, que abre a temporada no início de março, ou novamente em Sepang, concentrando toda a pré-temporada perto do cenário das Petronas Towers.

Melbourne, no entanto, também é vista como uma opção atraente, embora mais complexa. Nesse cenário, o lançamento provavelmente ocorreria entre as duas sessões de teste. Para evitar os riscos e as dores de cabeça logísticas do transporte de máquinas de MotoGP por uma distância tão longa com tempo de retorno curto, os organizadores podem optar por motos de exibição em vez dos protótipos de corrida reais.

Singapura continua sendo outra possibilidade, oferecendo um pouco do apelo comercial e promocional que a Dorna, a promotora do campeonato, tem feito questão de mostrar.

No GP da Áustria, as equipes da MotoGP se reuniram com representantes da IRTA (International Road-Racing Teams Association), embora não tenha surgido nenhum plano concreto.

O Motorsport.com entende que a próxima reunião importante - com a presença de autoridades da Dorna - será realizada no GP da Catalunha, em Barcelona, de 5 a 7 de setembro. É provável que esse encontro finalize os locais e as datas dos testes.

