A pandemia forçou a MotoGP a entrar em hiato desde o início de março e apenas a Moto2 e a Moto3 conseguiram correr esse ano, no Catar. Desde então, a categoria cancelou outras cinco provas da temporada 2020 e acaba de colocar uma sexta na lista: o GP do Japão.

A prova do Japão de junta ao Catar além da Grã-Bretanha, Austrália, Holanda, Alemanha e Finlândia, restando 14 provas do calendário original da categoria.

Os planos atuais da MotoGP colocam como possível início da temporada duas provas em Jerez, em 19 e 26 de julho, com o GP da Espanha e o GP da Andaluzia, mas que ainda depende da aprovação do governo espanhol.

A Dorna Sports, dona da categoria, pretende realizar o maior número possível de corridas em 2020, e decidiu que a base da temporada será europeia, correndo no continente até o início de novembro, podendo realizar etapas em outros continentes após isso.

Falando sobre a perda do GP do Japão pela primeira vez desde 1986, o CEO da Dorna, Carmelo Ezpeleta disse: "A família da MotoGP está dando o melhor para conseguir reiniciar a temporada e realizar o maior número de eventos possível, do modo mais seguro possível".

"Por isso, a FIM e a Dorna, em consulta com a IRTA (Associação das Equipes) e a MSMA (Associação das Montadoras), decidiram que, até o meio de novembro, a MotoGP permanecerá apenas na Europa, para fazer o maior número de provas possíveis".

"Com isso, eventos em outros continentes, se possível, serão realizados a partir da segunda metade de novembro - o que seria muito tarde para o GP do Japão".



"Por essa razão isso foi decidido, em consulta com a Mobilityland [dona da pista], que o GP do Japão não poderá ser realizado em 2020. Eu gostaria de agradecer à Mobilityland pelo apoio dado à MotoGP".

Ainda restam quatro provas fora da Europa no calendário da MotoGP: Malásia, Américas, Argentina e Tailândia. Elas podem ser cortadas da temporada ou ser realizadas no final do ano.

Mas o Circuito das Américas, que recebe o GP dos Estados Unidos da Fórmula 1 e o GP das Américas da MotoGP é mais uma dúvida no calendário, após o governo de Austin afirmar que a realização de grandes eventos esse ano é algo improvável.

GALERIA: Vejas as motos das equipes para a temporada 2020 da MotoGP

Galeria Lista Repsol Honda - RC213V 1 / 11 Foto de: Repsol Media Ducati Team - Desmosedici GP20 2 / 11 Foto de: Ducati Corse Monster Yamaha - M1 3 / 11 Foto de: Yamaha MotoGP Suzuki Ecstar - GSX-RR 4 / 11 Foto de: Suzuki MotoGP Red Bull KTM - RC16 5 / 11 Foto de: KTM Aprilia Racing Team Gresini - RS-GP 6 / 11 Foto de: Aprilia Racing Petronas Yamaha SRT - M1 7 / 11 Foto de: Petronas Yamaha Reale Avintia - Desmosedici GP19 8 / 11 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Red Bull KTM Tech 3 - RC16 9 / 11 Foto de: KTM LCR Honda - RC213V 10 / 11 Foto de: Team LCR Pramac Ducati - Desmosedici GP20 11 / 11 Foto de: Pramac Racing

