A Ducati vai aliar experiência e juventude na temporada 2027 da MotoGP. Depois de confirmar Marc Márquez por mais duas temporadas na terça-feira (23), a marca italiana anunciou a contratação de Pedro Acosta, também com um contrato de dois anos, para suceder Pecco Bagnaia.

Acosta é hoje um dos pilotos mais jovens do grid, mas é considerado uma das maiores promessas, após duas temporadas e meia na KTM. A Ducati acredita que ele seja a contratação perfeita ao lado de Márquez, que, por sua vez, é o segundo piloto titular mais velho e o maior vencedor do grid atual.

Embora o próximo contrato de Márquez possa ser o último dele na MotoGP, Acosta representa claramente o futuro da Ducati, determinada a levar o jovem espanhol ao topo.

“Pedro representa o candidato ideal para o futuro da Ducati”, afirmou Gigi Dall’Igna, gerente-geral da Ducati Corse. “Após a confirmação de Marc, queríamos integrar um piloto jovem e veloz ao projeto de desenvolvimento da Desmosedici GP".

“Pedro, além de possuir um talento inegável, demonstrou uma maturidade extraordinária. Em pouco menos de seis anos no campeonato mundial, conquistou dois títulos nas categorias inferiores e apresentou desempenhos realmente convincentes na MotoGP".

Pedro Acosta já travou duelos contra Marc Márquez na pista. Foto: Ducati Corse

"Sua chegada à equipe será uma fonte de motivação para todos; ele vai nos ajudar a progredir, e vamos acompanhá-lo no caminho que o levará à sua plena maturidade como piloto".

“Estou convencido de que, graças ao incentivo da nossa equipe e com o tempo necessário, sua contribuição nos permitirá, sem dúvida, dar um novo salto em termos de desempenho e objetivos".

Nós o acompanhamos há algum tempo, tanto por suas conquistas na pista quanto por sua personalidade direta e acessível, pela qual temos certeza de que os torcedores da Ducati vão se apaixonar.

Enquanto o MotoGP quer que as equipes se esforcem em sua comunicação, a Ducati aposta no talento, mas também na personalidade de Acosta, que já conquistou a reputação de piloto pouco inclinado a amenizar as coisas, com suas respostas diretas e, às vezes, lacônicas.

A Ducati já está aproveitando o apelido de “tubarão” de Pedro Acosta, já que o anúncio de sua contratação foi feito com uma paródia do pôster de “Tubarão”, e a fabricante italiana pretende transformá-lo em uma figura que personifique sua marca.

“Pedro é, sem dúvida, um dos jovens pilotos mais talentosos do paddock da MotoGP”, destacou Claudio Domenicali, CEO da marca. “Com apenas 22 anos, ele é o tipo de piloto com quem um novo e empolgante capítulo pode ser escrito".

Em pouco mais de duas temporadas, Pedro Acosta já se tornou uma figura de destaque na MotoGP. Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

“Sempre o admiramos e o acompanhamos há algum tempo, tanto pelo que conquistou nas pistas quanto por sua personalidade direta e acessível, pela qual temos certeza de que os Ducatisti [torcedores da Ducati ] se apaixonarão quando ele estiver vestindo vermelho".

“Acreditamos que, ao lado de Marc, ele representa a adição ideal para uma equipe que, com base em sua história e nos resultados dos últimos anos, deseja continuar desempenhando um papel de liderança no futuro e permanecer como fonte de admiração, respeito e apoio para os fãs da Ducati em todo o mundo".

PAPELÃO de BEZZECCHI abre CAMINHO para TÍTULO de MÁRQUEZ? Diogo FORA dos TESTES da 850cc, CROSS e +

Ouça a versão em áudio do PÓDIO CAST:

Seu navegador não suporta o elemento de áudio.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e junte-se a nós no aplicativo!