Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Recomendado para você

MotoGP: Horários, previsão do tempo e como assistir à sexta-feira de treinos do GP de Aragón

MotoGP
MotoGP
GP de Aragón
MotoGP: Horários, previsão do tempo e como assistir à sexta-feira de treinos do GP de Aragón

F1: Norris é o mais rápido em último dia de testes da Pirelli em Mugello

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Holanda
F1: Norris é o mais rápido em último dia de testes da Pirelli em Mugello

F1: Por que McLaren precisa passar no 'teste de Monza' antes de pensar em disputa pelo título

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Itália
F1: Por que McLaren precisa passar no 'teste de Monza' antes de pensar em disputa pelo título

MotoGP: Característica da pista de Aragón pode favorecer Ducati contra Aprilia; entenda

MotoGP
MotoGP
GP de Aragón
MotoGP: Característica da pista de Aragón pode favorecer Ducati contra Aprilia; entenda

MotoGP - Márquez minimiza importância de Aragón para campeonato: "Não é questão de vida ou morte"

MotoGP
MotoGP
GP de Aragón
MotoGP - Márquez minimiza importância de Aragón para campeonato: "Não é questão de vida ou morte"

MotoGP - Moreira revela atualizações da Honda para Aragón: "Não temos nada a perder"

MotoGP
MotoGP
GP de Aragón
MotoGP - Moreira revela atualizações da Honda para Aragón: "Não temos nada a perder"

Audi sofre 'pressão' por resultados na F1 para responder à crise da marca alemã

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Holanda
Audi sofre 'pressão' por resultados na F1 para responder à crise da marca alemã

MotoGP: Pneus Pirelli terão compostos coloridos a partir de 2027, como na F1

MotoGP
MotoGP
GP de Aragón
MotoGP: Pneus Pirelli terão compostos coloridos a partir de 2027, como na F1
MotoGP GP de Aragón

MotoGP: Característica da pista de Aragón pode favorecer Ducati contra Aprilia; entenda

Apesar do domínio absoluto da Aprilia em Silverstone, pista espanhola pode dar à Ducati a oportunidade perfeita para responder a rival

Rachit Thukral Germán Garcia Casanova
Editado:
Marc Marquez, Ducati Team

Após um fim de semana completamente dominante da Aprilia em Silverstone, os pilotos da Ducati acreditam que o GP de Aragón de MotoGP deste fim de semana pode beneficiar mais a marca de Borgo Panigale.

Leia também:

Francesco Bagnaia e Fabio di Giannantonio acreditam que o circuito, que tem sentido anti-horário e é conhecido por sua alta aderência, vai favorecer os pontos fortes da Desmosedici e permitir que a Ducati se recupere após uma etapa difícil em Silverstone.

Embora o atual campeão Marc Márquez já fosse o favorito antes do fim de semana, devido ao seu sólido histórico em Aragón, o companheiro de equipe Bagnaia tem motivos para acreditar que todos os pilotos da Ducati terão um bom desempenho.

“Tenho certeza de que a Ducati tem mais potencial aqui do que a Aprilia devido ao nível de aderência, e o traçado se parece mais com o de Brno”, disse o italiano. “É a única pista com curvas à esquerda na qual me sinto bem, então vamos ver se conseguimos lutar e se temos esse potencial".

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Foto: Gold and Goose Photography / Getty Images

O equilíbrio de forças na MotoGP tem oscilado entre as duas fabricantes italianas este ano, com a Aprilia conquistando sete vitórias e a Ducati, cinco. Nos últimos sete finais de semana, a Ducati venceu quatro vezes, enquanto a Aprilia ficou com a primeira colocação nas três provas restantes.

Fabio di Giannantonio, da VR46, acredita que a vantagem da Aprilia em pistas com baixa aderência não se aplicaria em Aragón, colocando a Ducati de volta na disputa neste fim de semana.

“Vimos que a Aprilia tem uma aderência incrível onde o nível [na pista] não é tão alto. Aqui, temos um dos mais altos de aderência do calendário. Então, realmente espero que tenhamos uma vantagem em relação a eles”, disse ele.

“Mas acho que não devemos nos concentrar no que temos no papel. Devemos nos concentrar no que nos faltou nas últimas corridas e no que podemos trazer para ter um pacote muito melhor com piloto e moto na pista".

“Ouvi de algumas pessoas que devemos ter uma diferença menor em relação às Aprilias aqui. Espero sinceramente que sim. Acho que é o momento certo do campeonato para tentar dar o máximo, experimentar coisas diferentes na moto que nunca tentamos, tentar conquistar algo e, então, entrar de verdade na briga com eles".

Aragón é a GRANDE CHANCE de MÁRQUEZ? ACOSTA 'de volta' e MERCADO da MotoGP! MXGP, SERTÕES e +

Ouça a versão em áudio do PÓDIO CAST:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Participe do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e junte-se a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior MotoGP - Márquez minimiza importância de Aragón para campeonato: "Não é questão de vida ou morte"

Principais comentários
Mais de
Rachit Thukral

MotoGP: Bezzecchi revela drama com lesão no joelho e prevê etapa difícil em Aragón

MotoGP
MotoGP
GP de Aragón
MotoGP: Bezzecchi revela drama com lesão no joelho e prevê etapa difícil em Aragón

Verstappen anuncia "maior corrida de kart do mundo", onde enfrentará 100 pilotos; veja como assistir

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Holanda
Verstappen anuncia "maior corrida de kart do mundo", onde enfrentará 100 pilotos; veja como assistir

MotoGP: Trackhouse anuncia Bastianini como substituto de Ogura

MotoGP
MotoGP
GP de Aragón
MotoGP: Trackhouse anuncia Bastianini como substituto de Ogura
Mais de
Francesco Bagnaia

MotoGP - Bagnaia escreve 'carta de despedida' para Ducati: "Nunca esquecerei o que fomos"

MotoGP
MotoGP
MotoGP - Bagnaia escreve 'carta de despedida' para Ducati: "Nunca esquecerei o que fomos"

MotoGP: Ducati confirma saída de Bagnaia no final de 2026 e abre caminho para chegada de Acosta

MotoGP
MotoGP
GP da República Tcheca
MotoGP: Ducati confirma saída de Bagnaia no final de 2026 e abre caminho para chegada de Acosta

MotoGP - Asfalto ruim e dispositivo de largada perigoso: Pilotos saem em defesa de Martín

MotoGP
MotoGP
GP da Hungria
MotoGP - Asfalto ruim e dispositivo de largada perigoso: Pilotos saem em defesa de Martín
Mais de
Ducati Team

MotoGP - Márquez minimiza importância de Aragón para campeonato: "Não é questão de vida ou morte"

MotoGP
MotoGP
GP de Aragón
MotoGP - Márquez minimiza importância de Aragón para campeonato: "Não é questão de vida ou morte"

MotoGP: Pneus Pirelli terão compostos coloridos a partir de 2027, como na F1

MotoGP
MotoGP
GP de Aragón
MotoGP: Pneus Pirelli terão compostos coloridos a partir de 2027, como na F1

MotoGP: Ducati e Yamaha confirmam testes com motos 2027 em Misano; Bulega volta a pilotar

MotoGP
MotoGP
MotoGP: Ducati e Yamaha confirmam testes com motos 2027 em Misano; Bulega volta a pilotar

Últimas notícias

MotoGP: Horários, previsão do tempo e como assistir à sexta-feira de treinos do GP de Aragón

MotoGP
MGP MotoGP
GP de Aragón
MotoGP: Horários, previsão do tempo e como assistir à sexta-feira de treinos do GP de Aragón

F1: Norris é o mais rápido em último dia de testes da Pirelli em Mugello

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP da Holanda
F1: Norris é o mais rápido em último dia de testes da Pirelli em Mugello

F1: Por que McLaren precisa passar no 'teste de Monza' antes de pensar em disputa pelo título

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP da Itália
F1: Por que McLaren precisa passar no 'teste de Monza' antes de pensar em disputa pelo título

MotoGP: Característica da pista de Aragón pode favorecer Ducati contra Aprilia; entenda

MotoGP
MGP MotoGP
GP de Aragón
MotoGP: Característica da pista de Aragón pode favorecer Ducati contra Aprilia; entenda