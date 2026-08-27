MotoGP: Característica da pista de Aragón pode favorecer Ducati contra Aprilia; entenda
Apesar do domínio absoluto da Aprilia em Silverstone, pista espanhola pode dar à Ducati a oportunidade perfeita para responder a rival
Após um fim de semana completamente dominante da Aprilia em Silverstone, os pilotos da Ducati acreditam que o GP de Aragón de MotoGP deste fim de semana pode beneficiar mais a marca de Borgo Panigale.
Francesco Bagnaia e Fabio di Giannantonio acreditam que o circuito, que tem sentido anti-horário e é conhecido por sua alta aderência, vai favorecer os pontos fortes da Desmosedici e permitir que a Ducati se recupere após uma etapa difícil em Silverstone.
Embora o atual campeão Marc Márquez já fosse o favorito antes do fim de semana, devido ao seu sólido histórico em Aragón, o companheiro de equipe Bagnaia tem motivos para acreditar que todos os pilotos da Ducati terão um bom desempenho.
“Tenho certeza de que a Ducati tem mais potencial aqui do que a Aprilia devido ao nível de aderência, e o traçado se parece mais com o de Brno”, disse o italiano. “É a única pista com curvas à esquerda na qual me sinto bem, então vamos ver se conseguimos lutar e se temos esse potencial".
Francesco Bagnaia, Ducati Team
Foto: Gold and Goose Photography / Getty Images
O equilíbrio de forças na MotoGP tem oscilado entre as duas fabricantes italianas este ano, com a Aprilia conquistando sete vitórias e a Ducati, cinco. Nos últimos sete finais de semana, a Ducati venceu quatro vezes, enquanto a Aprilia ficou com a primeira colocação nas três provas restantes.
Fabio di Giannantonio, da VR46, acredita que a vantagem da Aprilia em pistas com baixa aderência não se aplicaria em Aragón, colocando a Ducati de volta na disputa neste fim de semana.
“Vimos que a Aprilia tem uma aderência incrível onde o nível [na pista] não é tão alto. Aqui, temos um dos mais altos de aderência do calendário. Então, realmente espero que tenhamos uma vantagem em relação a eles”, disse ele.
“Mas acho que não devemos nos concentrar no que temos no papel. Devemos nos concentrar no que nos faltou nas últimas corridas e no que podemos trazer para ter um pacote muito melhor com piloto e moto na pista".
“Ouvi de algumas pessoas que devemos ter uma diferença menor em relação às Aprilias aqui. Espero sinceramente que sim. Acho que é o momento certo do campeonato para tentar dar o máximo, experimentar coisas diferentes na moto que nunca tentamos, tentar conquistar algo e, então, entrar de verdade na briga com eles".
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