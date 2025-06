Em uma entrevista ao jornal espanhol El País, o CEO da Aprilia foi solidário com o que Jorge Martín, campeão de MotoGP em 2024, tem passado e argumenta que, com ele livre de lesões, as coisas teriam ido muito melhor para a equipe italiana.

A tensa e difícil situação contratual entre Martín e a Aprilia continua a se agravar com o passar das semanas. O atual campeão confirmou após o GP da Inglaterra, no qual Marco Bezzecchi conquistou a primeira vitória da temporada para a equipe italiano, a notícia relatada anteriormente pelo Motorsport.com: sua intenção de se desvincular do contrato que o liga aos italianos no final deste ano, e não em 2026, que foi o que eles assinaram logo após o GP da Itália de 2024.

Desde então, tanto o piloto quanto a marca têm tentado manter as coisas o mais normal possível. Um exemplo disso foi o último fim de semana: a Aprilia realizou seu tradicional All-Stars em Misano, um evento de festa da fábrica com seus fãs, e Martín foi até lá.

O piloto espanhol admitiu que esperava uma recepção um pouco mais tensa, mas, ao contrário, foi recebido com o carinho da fabricante italiana, de seus diretores e de seus torcedores.

Massimo Rivola, CEO da Aprilia, pareceu dar a entender a estratégia da marca que ele representa: receber Martín com carinho para ver como a situação evolui. Em Misano, ele disse que continuava otimista e que ver como os fãs estavam apoiando o piloto espanhol "levou a discussão para outro nível".

E no período que antecede o GP de Aragón de MotoGP deste fim de semana, o líder explicou ainda mais detalhes de como ele vê a difícil situação em uma entrevista ao jornal El País.

A mensagem pública de Rivola para Martín após o sucesso de Bezzecchi em Silverstone: "Temos uma moto que pode vencer com ele também", uma declaração clara sobre a intenção do piloto número 1, que tem uma cláusula em seu contrato que lhe permite sair se a RS-GP não for competitiva o suficiente.

Nessa conversa com o jornal espanhol, o ex-diretor esportivo da Ferrari na Fórmula 1 foi além e argumentou que, com Martín na moto, eles poderiam ter vencido ainda mais.

"Depois de tudo o que aconteceu no início da temporada, a vitória em Silverstone foi algo mais do que especial", começou por dizer o chefe da Aprilia ao El País.

"Pensamos que seríamos fortes desde a primeira corrida, mas nossa temporada foi marcada pela ausência de Jorge. Sentimos muito a falta dele. Ele teria ajudado no desenvolvimento da motocicleta e também teria acelerado o crescimento de Marco [Bezzecchi] ao poder comparar dados, entre outras coisas".

Massimo Rivola Foto de: Motorsport Images

"Quando um piloto diz a você que quer sair, é claro que dói, é inevitável e é um sentimento humano. Não posso dizer que tudo está indo bem, isso não seria verdade, mas estamos convencidos e sempre estivemos. Nossa moto, com ele, pode vencer. A esta altura, teríamos vencido mais corridas do que em Silverstone. E eu não quero ser ingênuo, digo isso com convicção e com os dados em mãos", continuou Rivola.

Rivola também aproveitou a oportunidade para mostrar sua simpatia pelo espanhol, entendendo que a situação causada pelas duas lesões graves que ele sofreu pode ter sido um fator-chave em sua decisão de mudar.

"Embora seja uma situação muito difícil, eu entendo o que Jorge está passando. Quando um piloto não pode correr e fica fora por tanto tempo, ele sofre muito. Sua mente pode pensar em tudo, ele pode até associar esse sofrimento à moto, à nossa equipe".

Mas Rivola atribui isso mais a isso do que ao desempenho da moto italiana, tanto que não descartaria a possibilidade de lutar pelo título este ano se Martín estivesse em perfeitas condições, apesar de o próprio Jorge ter colocado o foco no próximo ano:

"Talvez fosse mais realista pensar [em lutar pelo Campeonato Mundial] em 2026, e com Jorge 100% durante toda a temporada teria sido muito provável. Agora tudo está mais difícil, mas não impossível".

Bonora: "Isso pode ser resolvido com Martín, estamos trabalhando nisso".

Assim, parece claro que a estratégia da Aprilia se baseia na compreensão e no amor por seu número um. Paolo Bonora, chefe de equipe da equipe de fábrica da MotoGP, foi questionado no DAZN sobre o carinho demonstrado por Martín em Misano, ao que ele respondeu.

"Amor é a palavra certa. Com certeza, por parte da equipe, era natural que houvesse esse amor. Mas acho que é [ainda mais relevante] o calor que veio do público, das 20 mil pessoas que estavam presentes no All-Stars. Elas o receberam muito bem e deram fortes sinais de que o queriam ainda conosco".

Depois disso, o braço direito de Rivola recebeu uma pergunta muito direta: "Isso pode ser resolvido", referindo-se à situação com Martín. Bonora respondeu em uma frase: "Pode ser resolvido, estamos trabalhando nisso".

