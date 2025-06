O CEO da Aprilia, Massimo Rivola, está otimista em relação à permanência de Jorge Martín na equipe italiana depois da visita do atual campeão da MotoGP ao evento "All-Stars" da marca em Misano, na Itália, apesar do imbróglio contratual envolvendo o espanhol.

A empresa italiana foi a protagonista das principais notícias no último mês, desde que o Motorsport.com noticiou pela primeira vez a intenção de Martín de aproveitar uma cláusula em seu contrato que lhe permitiria ser liberado no final de 2025, em vez de 2026, que é quando ele expira.

Por coincidência do destino, no último GP da Inglaterra, Marco Bezzecchi conquistou a primeira vitória da temporada para os italianos, algo que Massimo Rivola, CEO da fábrica, aproveitou para enviar uma mensagem pública para Martín, conciliatória, dizendo-lhe que a RS-GP era uma moto vencedora e que também poderia vencer com ele.

No entanto, o espanhol se manteve firme e, na última quinta-feira, ao dar suas explicações sobre o que está acontecendo, confirmou que sua intenção continua sendo a de ser liberado do contrato, embora com a possibilidade de estender a margem de seis corridas para testar a competitividade da moto quando ela reaparecer.

Depois disso, o atual campeão viajou para a Itália neste fim de semana, para Misano, onde está acontecendo o tradicional evento Aprilia 'All-Stars'. O retorno do espanhol com sua equipe foi marcado pela tranquilidade, dizendo que a recepção foi melhor do que o esperado. Em entrevista ao GPOne, o próprio Rivola também falou sobre a visita de Jorge àquela que ainda é sua equipe.

Perguntado se a aparição de Martín no evento poderia ser crucial em termos de reverter a situação contratual com uma mudança de opinião, o italiano disse que não vê isso como tal, embora continue otimista sobre o que a recepção que ele recebeu, longe de ser hostil, poderia significar para o #1.

"Não vejo isso como algo crucial. Acho que o que aconteceu faz parte de um conjunto de coisas. Tenho minha ideia muito clara e estou indo em frente com ela. Certamente, estar com todos esses fãs, ver como eles estão, sentir seu calor, leva a discussão a outro nível. Sou sempre otimista", disse Rivola sobre a situação entre a fábrica e o piloto.

Massimo Rivola, Aprilia Racing Foto de: Rainier Ehrhardt

Martín não tinha planos de pilotar uma motocicleta 'de rua' da Aprilia, mas quando se viu no circuito, sentiu o gostinho. Rivola explicou: "Por um lado, eu diria que foi um grande momento para a Aprilia, porque até mesmo um piloto de MotoGP vê uma Aprilia e não consegue resistir".

"Por outro lado, isso me deixou ansioso, eu diria, porque você está lá com medo de que [Jorge] possa se machucar, porque ele ainda está longe da forma perfeita. Mas Jorge foi muito inteligente, porque ele saiu para a pista com a RS660, depois trocou para a RSV4 com alguns clientes, para treinar na Pro Experience, que foi um evento muito legal. No final, eu estava feliz".

Por fim, ele detalhou o que o evento significou para a Aprilia: "Parece promissor. Talvez seja o dia bonito, ou a vitória de Bezzecchi em Silverstone, mas parece que muitas pessoas realmente vieram".

"Hoje também temos um hino para apresentar, como uma música. Lindo, esses dias são maravilhosos. Há muitas famílias com crianças, e eu diria que isso é perfeito, porque estamos falando dos fãs de amanhã, bem como dos clientes da Aprilia de amanhã", concluiu.

Notavelmente, Rivola correu no Moto Guzzi Fast Endurance Trophy, uma exibição da Aprilia All-Stars, embora tenha caído depois de apenas algumas curvas, voando de sua V7 depois da terceira curva e quebrando um dedo da mão direita. "Eu voei um pouco, subestimei o fato de não ter usado aquecedores de pneus.... Dei muito gás. Para entender um piloto lesionado.... Você tem que se machucar", respondeu ele, rindo.

VITÓRIA de BEZZECCHI vira PESADELO para MARTÍN? O ABANDONO de QUARTARARO em SILVERSTONE, BRMX e +

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

PÓDIO CAST analisa INSANO GP do REINO UNIDO de MOTOGP, com VITÓRIA de BEZZECCHI e ABANDONO de QUARTARARO

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!